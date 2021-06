La Mauritanie salue l’élection des Émirats arabes membre non permanent du Conseil de sécurité

La Mauritanie a salué, dans un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur dimanche, l’élection des Émirats arabes unis membre non permanent du Conseil de sécurité.

Cette entrée des Émirats au conseil de sécurité ouvrira des perspectives pour la diplomatie émiratie au service des questions arabes et islamiques et de toutes les questions humanitaires justes, souligne la Déclaration dont voici le texte intégral:

« L’État des Émirats arabes unis frères a été élu membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU pour la période 2022-2023; une occasion que le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur saisit pour adresser leurs plus chaleureuses félicitations aux dirigeants, gouvernement et peuple des Émirats arabes unis, et de louer cette grande réalisation, et ce qu’elle ouvre de larges perspectives à la diplomatie émiratie pour servir les questions arabes et islamiques et toutes les questions humanitaires ».

Nouakchott, 13/06/2021