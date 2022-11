La Mauritanie qui gagne à la COP27 – Samba Goumba Thiam

La Mauritanie qui gagne à la COP27

« Il est certain que les mesures prises dans le cadre de cette initiative, outre leur impact positif sur l’environnement, constitueront un appui fort aux efforts du continent africain face au changement climatique et à ses répercussions économiques et sociales, notamment les efforts entrepris par la République Islamique de Mauritanie à cet égard, qui se traduisent par notre contribution nationale, et qui a été passée en revue lors du Sommet de Glasgow. »

Discours du Président de la République à Charm el-Cheikh,

Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani

Participation remarquée de notre pays à la COP 27 à Sharm El Sheikh en Égypte. Présence remarquée et contributive de son Excellence Mr. le Président de la République qui a parrainé la signature du MoU entre Bp et la Mauritanie. BP rejoint CWP et Chariot comme potentiel producteur d’hydrogène vert. En présence du MEDD Lalya Camara et du ministre des mines et de l’énergie Abdou Salam Mohamed Salah j’ai eu l’honneur de modérer la journée spéciale Mauritanie dédiée à notre vision stratégique dans le secteur de l’énergie verte avec l’appui du PNUD. Ce panel s’est tenu en présence d’acteurs majeurs dans les domaines du pétrole, du gaz, de l’hydrogène, et de partenaires techniques et financiers majeurs. La Mauritanie peut grandement contribuer à la transition énergétique mondiale. Ses ressources naturelles abondantes ( vent, soleil, eau de mer) et la qualité de ses ressources humaines dans ce domaine, peuvent faire de notre pays un producteur important d’hydrogène vert , énergie du futur. Nous pouvons aider le monde à se decarboniser et contribuer à sauver notre planète grandement menacé par le réchauffement climatique et assurer à nos enfants un avenir et un monde plus serein. #énergie

Samba Goumba Thiam, Ambassadeur itinérant en charge des stratégies économiques et de l’attraction des investissements internationaux.