La Mauritanie présente son rapport préliminaire à la Commission des Nations Unies pour les droits des personnes handicapées

Le commissaire aux Droits de l’Homme, à l’Action humanitaire et aux Relations avec la Société civile, M. Cheikh Ahmedou Ould Ahmed Salem Ould Sidi, a présenté, ce jeudi à Genève, devant le Comité des Nations Unies des Droits des Personnes Handicapées, le rapport préliminaire de la Mauritanie sur la mise en œuvre de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées.

Le rapport passe en revue les réalisations les plus importantes accomplies par la Mauritanie dans ce domaine et les stratégies gouvernementales adoptées pour développer et valoriser ces acquis, conformément à la vision et à la volonté de Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

Le commissaire a ajouté que la Mauritanie place la promotion et la protection des droits de l’homme au cœur de ses politiques et stratégies, indiquant que le gouvernement poursuit ses efforts inlassables pour parvenir au bien-être et à la justice sociale pour tous les groupes vulnérables, en particulier les personnes handicapées.

Il a évoqué la mise en place de structures spécialisées pour le traitement des questions liées aux personnes handicapées ainsi que l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie nationale de promotion, de formation, d’appui et d’insertion des personnes ayant des besoins spécifiques et l’adoption de textes législatifs pour leur protection.

Le rapport préliminaire est le résultat d’une large consultation entre les pouvoirs publics, la Commission nationale des droits de l’homme et les organisations de la société civile. Il a été préparé par un comité technique multisectoriel travaillant conformément aux orientations de la commission en matière de rédaction des rapports.

AMI