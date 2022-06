La Mauritanie présente ses projets de partenariats public-privé (ppp) à paris pour un total de plus de 5,8 milliards de dollars d’investissement.

Paris, le 31 mai 2022 – S.E.M. Ousmane Mamoudou Kane, ministre des Affaires économiques et de la Promotion des secteurs productifs de la République islamique de Mauritanie, organise une rencontre intitulée “INVEST IN MAURITANIA : La nouvelle frontière de l’investissement en Afrique”, le 9 juin, à Paris.

Cet événement consacré aux acteurs industriels et institutionnels français et internationaux aura pour objectif d’échanger autour des opportunités de partenariats public-privé en Mauritanie et sera présenté par Mme Aïssata Lam, Directrice Générale de l’Agence de Promotion des Investissements de Mauritanie (APIM).

Les projets de partenariats public-privé mis en avant traiteront notamment des secteurs des infrastructures routières, de l’industrie pétrolière, de l’aménagement urbain, du traitement de l’eau et de l’industrie sucrière. Ils représentent au total un coût d’investissement estimé de plus de 5,8 milliard de dollars et se positionnent comme des projets structurants et créateurs de valeur partagée pour les populations locales.

A/ Parmi les projets clés présentés, il convient notamment de citer :

1- une infrastructure de production d’eau potable dans la zone nord du pays, dédiée au développement de l’accès à l’eau potable au sein de la région,

2- le projet d'autoroute de Nouakchott-Boutilimit , visant à optimiser les temps de déplacement et à améliorer la sécurité routière,

, visant à optimiser les temps de déplacement et à améliorer la sécurité routière, 3- le complexe intégré de production de sucre de Foum Gleita , qui comprend toute une chaîne de production de sucre raffiné de haute qualité,

4- la rénovation et l'extension des dépôts pétroliers de Nouakchott et de Nouadhibou , visant à développer la capacité de stockage des produits pétroliers,

, visant à développer la capacité de stockage des produits pétroliers, 5- le projet d’épuration des eaux usées dans le secteur de la pêche de Nouadhibou, qui se place dans la lignée d’une stratégie nationale durable d’appui au secteur de la pêche,

6- le projet de port en eaux profondes de Nouadhibou , visant à répondre aux besoins logistiques résultant de la croissance démographique et économique locale et à améliorer les processus d'approvisionnement, et

, visant à répondre aux besoins logistiques résultant de la croissance démographique et économique locale et à améliorer les processus d’approvisionnement, et 7-la viabilisation et l’exploitation de terrains agricoles, qui prendront la forme d’un parc dédié à l’agrobusiness.

La Mauritanie a su se démarquer à travers sa situation géographique stratégique, véritable carrefour entre l’Afrique du Nord et l’Afrique subsaharienne. Historiquement, elle a développé une industrie

minière de pointe, tout particulièrement dans les secteurs du fer et de l’or. Puissance gazière émergente, la Mauritanie dispose d’un immense potentiel en termes de ressources naturelles et d’énergies renouvelables. Le pays a également fait la preuve de sa capacité à garantir la stabilité politique et sécuritaire auprès des investisseurs étrangers.

B/ A propos de l’Agence de Promotion des Investissements en Mauritanie (APIM)

L’Agence pour la Promotion des Investissements en Mauritanie (APIM) est un établissement public qui se charge de positionner la Mauritanie comme une destination de choix pour les investisseurs nationaux et étrangers. L’APIM est placée sous la double tutelle technique et financière du Ministre des Affaires économiques et de la Promotion des secteurs productifs et du Ministre des Finances.

D’abord, La mission de l’APIM, en collaboration avec les Administrations et les organismes publics et privés concernés contribue à la mise en œuvre de la politique nationale de promotion des investissements en vue d’accroître les capacités productives du pays,

Ensuite, elle offre des opportunités d’emploi puis produit ainsi des richesses pour le bien-être et la prospérité des citoyens.

