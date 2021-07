La Directrice générale de l’APIM participe au Forum «Génération Égalité» à Paris

La Directrice générale de l’Agence de Promotion des Investissements en Mauritanie (APIM), Madame Aïssata Lam, a participé à la cérémonie d’ouverture du Forum «Génération Egalité» sur invitation du président français Emmanuel Macron.

Madame Lam y participe en tant que membre du Conseil Consultatif du G7 depuis 2019 et souhaite capitaliser les acquis de cette plateforme de décideurs mondiaux sur les questions d’accès au capital des femmes en Afrique et en Mauritanie particulièrement.

La Directrice Générale de l’APIM a profité de sa participation pour entamer des discussions avec la Banque Européenne d’Investissement autour de leur initiative SheInvest et la Banque Africaine de Développement avec le fonds AFWA lancé à la fin du G7 de Biarritz. Elle souhaite impulser des investissements avec une prise en considération des écarts économiques importants pour les femmes entrepreneures en Mauritanie.

Plusieurs chefs d’Etat et hautes personnalités comme la vice-présidente des USA Kamala Harris et l’ancienne secrétaire d’Etat Hillary Clinton ont assisté aux côtés du président Emmanuel Macron au forum, ainsi que d’importants décideurs économiques et chefs d’entreprises, notamment M. Pinault du groupe Kering.

Paris, 01/07/2021