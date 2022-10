La Mauritanie présente ses condoléances à la Somalie.

Le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur a présenté ses sincères condoléances et sa compassion au gouvernement et au peuple de la République Fédérale de Somalie, suite à l’action terroriste qui a causé la mort de dizaines de civils innocents à Mogadiscio.

C’est ce qu’indique un message rendu public, dimanche, par le ministère et dont une copie est parvenue à l’AMI.

Voici le texte intégral de ce message:

” Le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’extérieur a appris avec une grande tristesse la nouvelle de la mort de dizaines de civils innocents à Mogadiscio, suite à une lâche action terroriste.

En cette douloureuse circonstance, le ministère présente ses sincères condoléances et sa compassion à la République Fédérale de Somalie, peuple et gouvernement, implorant Allah Le Tout Puissant de donner prompt rétablissement aux blessés, de recouvrer les victimes de Sa Vaste Miséricorde et de donner courage à leurs proche”.