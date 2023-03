La Mauritanie participe à la Conférence sur la justice bleue et signe la Déclaration de Copenhague.

Le ministre des Pêches et de l’Économie Maritime, M. Mohamed Ould Abidine Ould Maayif, a participé jeudi depuis son bureau à Nouakchott, via la technologie de visioconférence, à la Conférence de Copenhague sur la Justice Bleue pour l’année 2023. Le ministre a, à cette occasion, signé la Déclaration de Copenhague.

Dans un discours prononcé pour la circonstance, le ministre a exprimé la volonté ferme de la République Islamique de Mauritanie d’engager une lutte intransigeante et sans merci contre la pêche illicite et non réglementée.

Voici le texte intégral de ce discours :

“Excellences, Distingués Invités, Mesdames et Messieurs,

Tout d’abord permettez-moi de dire que c’est un honneur et un grand privilège pour moi de m’adresser à vous aujourd’hui, pour vous exprimer la volonté inébranlable de la République Islamique de Mauritanie de combattre sans relâche la criminalité transnationale organisée dans l’industrie mondiale de la pêche. Mais avant cela, je voudrais m’excuser car en raison de contraintes d’agenda de dernière minute, je n’ai pas pu être physiquement présent parmi vous.

Aussi, je saisis cette occasion pour féliciter le Gouvernement de la Norvège d’avoir organisé cette Conférence pour permettre à tous les pays côtiers, d’échanger des informations sur le fléau des crimes transnationaux de tout genre dans l’industrie mondiale de la pêche qui sapent le développement de nos économies.

La Mauritanie, à l’instar de beaucoup de pays côtiers, est tributaire de la mer et de ses ressources ainsi que des opportunités qu’elle offre pour l’économie, en matière de création d’emplois, de contribution à l’autosuffisance alimentaire, de lutte contre la pauvreté et de promotion du bien-être des populations. C’est pourquoi, la Mauritanie est engagée à soutenir une industrie de pêche saine et prospère, basée sur une concurrence loyale et sur l’exploitation durable et responsable des ressources halieutiques.

Dans ce contexte la Mauritanie figure parmi les très rares pays de l’Afrique de l’Ouest qui se sont dotés d’une Lettre de Politique et de Planification (L2P) du Secteur des Pêches et de l’Économie Maritime pour la réalisation de sa vision à long-terme dans le secteur des pêches à savoir : « Promouvoir un secteur des pêches et de l’économie maritime qui soit intégré durablement à l’économie nationale, porteur de croissance, et créateur d’emplois, et qui bénéficie à la population mauritanienne dans son ensemble » et d’un plan d’action pour la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) ainsi que la lutte contre tous les trafics en mer (trafic des personnes, migration clandestine, blanchiment d’argent, contrebande, etc.).

Pour faire face aux défis de la criminalité transnationale organisée dans l’industrie mondiale de la pêche, la Mauritanie s’est dotée en 2012 d’un corps paramilitaire placé sous l’autorité du ministre des Pêches, dénommé « La Garde-Côtes Mauritanienne (GCM) ». La GCM est chargée, entre autres, du Suivi, Contrôle et Surveillance civile des activités de pêche, de la lutte contre la migration illégale en mer, et de la recherche et du sauvetage en mer. Dans ce cadre, et en collaboration avec les administrations compétentes, elle est également responsable de :

– La lutte contre la fraude, trafics illicites et activités terroristes en mer ;

– La sécurité des ports et des installations offshore ;

– L’application des lois et règlements de l’État en mer, et des conventions internationales ;

– La protection de l’environnement en milieu marin ;

– L’aide à la navigation.

Nous pensons que cette Conférence va être une occasion pour partager avec vous l’expérience mauritanienne, mais aussi pour vous écouter et vous inviter à établir une coopération fructueuse pour juguler ensemble la criminalité transnationale organisée dans l’industrie mondiale de la pêche.

Avec la tenue de cette Conférence sur la Justice Bleue 2023 et la réunion de Haut niveau des parties à la Déclaration de Copenhague, et nos engagements à signer cette dernière, nous y voyons aujourd’hui une occasion d’appeler au soutien, à l’entraide pour faire face ensemble à la criminalité transnationale dans l’industrie mondiale de la pêche.

Excellences,

Distingués Invités,

Mesdames et Messieurs,

A la fin de mon propos, je voudrais procéder à la signature de la Déclaration internationale sur la criminalité transnationale organisée dans l’industrie mondiale de la pêche.

