Le ministre des Pêches se réunit avec une délégation des gouvernements de Murcie et des Canaries

Le ministre des Pêches et de l’Économie maritime, M. Mohamed Ould Abidine Ould Maayif, s’est entretenu, lundi à Nouakchott, avec une délégation des gouvernements de Murcie et des Canaries, actuellement en visite en Mauritanie sous la direction du ministre régional de la Passation des marchés et des Transports du gouvernement de la région de Murcie, Valle Mika Liz Santiago.

Les entretiens ont porté sur les perspectives de coopération et d’investissement entre la Mauritanie et l’Espagne, en particulier entre les gouvernements des régions de Murcie et des îles Canaries dans les domaines liés au département de la pêche et à l’économie maritime.

Au cours de la réunion, le ministre a défini les domaines d’investissement prioritaires pour son secteur, tels que le développement de la pêche continentale à travers le développement de la pisciculture dans le fleuve ou les nombreux plans d’eau, ainsi que le développement de la Société mauritanienne de construction navale grâce à la présence d’un partenaire expérimenté et fiable, en plus d’augmenter la valeur ajoutée des produits marins à travers la mise en place d’unités industrielles qui contribuent à la localisation des richesses.

Il a été question, également, du développement des compétences des travailleurs du secteur à travers la formation et l’appui à la Société Nationale de Distribution du Poisson pour pouvoir couvrir le territoire national.

Enfin, le ministre a souligné la pertinence de la loi mauritanienne sur la promotion des investissements et l’assurance qu’elle offre au climat des affaires promu par un système judiciaire indépendant.

La délégation espagnole a passé en revue dans ses interventions les domaines qui, selon elle, peuvent être des champs d’investissement, tels que les nouvelles technologies dans le domaine de la pêche, le développement de partenariats entre acteurs privés dans le domaine de l’exportation de produits frais, les usines d’huile et de farine de poisson et d’autres domaines.

AMI