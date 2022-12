La Mauritanie participe à la 114ème session du conseil de l’unité économique arabe

Khartoum

les participants à la 114ème session du conseil de l’unité économique arabe ont insisté, hier jeudi à Khartoum, lors de la clôture des travaux sur la relance des efforts conjoints d’intégration économique et la promotion du développement durable dans les pays Arabes.

L’ambassadeur de Mauritanie en l’Égypte, délégué permanent auprès de la ligue Arabe, SEM. Sidi Mohamed Ould Mohamed Abdellahi, qui préside la délégation de notre pays aux travaux de la session, a appelé à la concrétisation des objectifs du conseil à travers l’amélioration de ses mécanismes avant de remercier les autorités soudanaises pour leur hospitalité généreuse.

M. Sidi Mohamed Ould Mohamed Abdellahi a félicité le Soudan pour la signature de l’accord politique entre les parties soudanaises, soulignant le soutien de la Mauritanie à tout ce qui peut renforcer l’unité, la sécurité et la stabilité du Soudan.

La délégation comprenait en plus de l’ambassadeur en Égypte celui auprès du Soudan, SEM. Mohamed Mahfoudh Cheikh El Ghadi, le directeur général de l’évaluation, du suivi et des réformes au ministère des Affaires économiques et de la Promotion des secteurs productifs, M. Mohamed Teghre et Oumar Moulay Idriss, directeur adjoint M. Omar Moulay Idriss, Directeur adjoint de la conception et du suivi des réformes au même département.

AMI