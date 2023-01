La Mauritanie exprime ses condoléances au gouvernement et au peuple sénégalais

La République Islamique de Mauritanie a exprimé ses sincères condoléances à la République sœur du Sénégal, suite au douloureux accident de la circulation survenu ce matin dans la région de Kaffrine.

C’est ce qu’indique un communiqué du ministère des affaires étrangères, de la coopération et des mauritaniens de l’extérieur dont une copie est parvenue à l’ALMI.

Voici le texte intégral de ce communiqué:

“Le Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur a appris avec beaucoup de tristesse la nouvelle du tragique accident de la route, survenu tôt ce matin dans la région de Kaffrine ayant causé plusieurs dizaines de morts et de blessés parmi nos frères Sénégalais.

En cette douloureuse circonstance, le Ministère exprime, au nom du Gouvernement et du peuple Mauritaniens , les plus sincères condoléances, au Gouvernement et au Peuple Sénégalais frère, priant Allah Le Tout-Puissant d’entourer les morts de sa miséricorde et d’assurer aux blessés un prompt rétablissement”.

AMI