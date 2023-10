La Mauritanie est le berceau du Pulaagu

La Mauritanie et les Fulbe.

La Mauritanie est l’un des principaux foyers de dispersion des Fulɓe à travers toute l’Afrique de l’ouest.

Je pense que le Pulaar occidental a pour berceau la Mauritanie. En effet, en quittant l’Égypte et le Soudan, les fulɓe se sont d’abord installés dans le Fuuta Kiindi, c’est à dire dans le sud est de la Mauritanie et le nord ouest du Mali. C’est dans cette région que se trouvait le Maasina originel. Le Hodh, l’Assaba, le Haayre Ngaal, le Dhaar Tichitt Walata, le Tagant la plaine du Fori et le Tooro ont été les premières implantations politiques des Fulɓe en Afrique de l’ouest. C’étaient les lieux de résidence des Laam Taaga, Laam Termess et les Laam Tooro. C’est aussi à Jaara que Teŋella Geɗal avait établi sa capitale et c’est aussi à Tummbere Jiinge que les Satigi avaient établi leur résidence principale. C’était aussi le domaine de Arɗo Yero Diiɗe et Arɗo Cammbulel. Les Fulɓe disent : ko Haayre Ngaal woni wuro maamiraaɓe, c’est la terre de Ilo Yaladi jaaye.Toute cette région portait le nom de Namanndiru et elle s’étendait de Tichitt au nord, du Jafanu au sud, de Walata à l’est jusqu’au Jolof à l’ouest. C’est le premier foyer de dispersion des Fulɓe en Afrique de l’ouest. Et jusqu’à aujourd’hui encore, quand la nostalgie s’empare des Fulɓe, ils invoquent cette terre sous ces termes : koobi kaŋŋe e Namanndiru, pucci kaŋŋe e Namanndiru, ɓirɗuɗe kaŋŋe e Namanndiru, wutte hariire e laamɗo Namanndiru. Holto ngonɗaa leydi Namanndiru?

La Mauritanie est le berceau du Pulaagu. C’est la patrie de Umar Ba, de Murtoɗo Joob, de Kaaw Touré, du grand professeur Saydu Kan, les plus grands défenseurs du Pulaar et du Pulaagu. Et tous ces gens là se sont dressés pour que le Pulaar soit une des langues nationales malgré l’oppression des arabes. Et comme on le voit dans cette vidéo, cette brave et honorable dame s’est exprimée en Pulaar devant une assemblée majoritairement arabe.

Vice le Pulaar, vive le Pulaagu.

Arɗo Jeeri