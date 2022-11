La Mauritanie est à la veille d’une renaissance économique.

La Mauritanie est à la veille d’une renaissance économique, avec des puits de pétrole, en particulier Bir Allah, et d’importantes réserves de gaz partagées avec notre voisin le Sénégal, ainsi que de l’or et d’autres minéraux, incitant le gouvernement à contribuer à créer une atmosphère de stabilité et de sécurité pour attirer les partenaires et investisseurs internationaux.

La situation politique sous la direction clairvoyante du Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, a créé cette lueur d’espoir. Le gouvernement du Premier ministre Mohamed Bilal Messoud travaille d’arrache-pied pour mettre en œuvre le programme « Mes engagements » pour améliorer les conditions de vie et rendre les citoyens heureux.

L’accent apparent du gouvernement sur la répartition équitable des richesses de la nation, l’attention portée aux groupes défavorisés et la gestion de l’école républicaine qui soutient l’unité nationale, l’égalité et les intérêts pour l’agriculture et de l’élevage révèlent une réelle détermination à lutter contre la pauvreté et à soutenir l’emploi et la production.

C’est d’autant plus vrai que le gouvernement ait mis en œuvre des projets pour faciliter l’accès aux services de base, renforcer le pouvoir d’achat et assurer la sécurité alimentaire.

L’action du gouvernement est honorable et la vision du Président de la République s’incarne dans la construction d’une économie solide et l’accès aux moyens de subsistance.

Sur cette base, le gouvernement suit le processus d’avancement afin d’être à la pointe du soutien, de la sécurité et de la stabilité de l’État.

A.O.B