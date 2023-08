La Mauritanie en quête de financement de l’Hydrogène Vert

Le gouvernement mauritanien a fait de l’hydrogène vert une opportunité de développement stratégique dans le cadre des efforts visant à positionner le pays en tant que plaque tournante mondiale de l’hydrogène. Cependant, pour atteindre cet objectif, des investissements importants sont nécessaires. Moustapha Bechir, Directeur Général des Hydrocarbures au Ministère mauritanien du Pétrole, de l’Énergie et des Mines, a déclaré dans une interview exclusive à Energy Capital & Power (ECP) que, “Avec son ensoleillement, ses vents toute l’année et son littoral étendu, la Mauritanie a le potentiel de devenir un des principaux producteurs d’hydrogène vert dans la région et dans le monde.”

Cependant, les défis associés au manque d’investissements et d’infrastructures ont largement limité la croissance de l’industrie.

Selon une analyse de McKinsey, atteindre les objectifs d’hydrogène vert des principaux pays africains nécessitera jusqu’à 55 milliards de dollars d’investissements d’ici 2030 et 900 milliards de dollars d’ici 2050. Les principaux défis en matière d’infrastructure dans la nation MSGBC, selon Isselmou Lehbib, directeur du Port de Ndiago en Mauritanie, sont le manque de routes reliant les ports au reste du pays; une absence d’électricité; et une pénurie de pipelines.

“Les principaux projets, comme Nour ou Aman, sont situés au nord-est de Nouakchott, au milieu du désert, près de la région minière, et nous devons débloquer ces zones”, a déclaré Lehbib dans une interview à ECP.

À ce titre, la Mauritanie poursuit une série de mécanismes de financement pour développer son marché de l’hydrogène vert.

Le soutien de la Banque mondiale et de la BAD

La Banque africaine de développement (BAD) et la Banque mondiale sont devenues les principaux défenseurs des initiatives mauritaniennes en faveur de l’hydrogène vert. La BAD soutient la Mauritanie dans des domaines tels que les cadres juridiques, les exigences en matière d’approvisionnement local et le transfert de connaissances sur l’hydrogène vert, tandis que la Banque mondiale a publié la Feuille de route du pays pour le développement de l’hydrogène à faible émission de carbone, en fournissant un soutien par le biais de conseils et de cadres politiques.

Loana Billieux, chargée de communication à la Banque mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, convient que d’importants investissements sont nécessaires en Mauritanie pour libérer le potentiel de l’hydrogène vert. “La Mauritanie a un potentiel important dans la production d’hydrogène grâce au reformage du gaz et à l’électrolyse à partir d’énergies renouvelables”, a-t-elle expliqué à ECP, “Mais le secteur nécessite des investissements substantiels et une gestion de l’impact tout au long de la chaîne de valeur.”

Le soutien de ces institutions multinationales de financement du développement ne suffit pas et, à ce titre, la Mauritanie se tourne vers le secteur privé pour financer des projets. Le gouvernement a signé un accord avec le britannique BP pour l’évaluation de la faisabilité technique et commerciale de l’hydrogène vert. De plus, des entreprises telles que Conjuncta, CWP Global, Total Eren et Chariot sont les fers de lance des projets. Ces développements effleurent à peine la surface du potentiel d’hydrogène vert du pays, et le gouvernement invite de nouveaux acteurs privés à rejoindre le marché.

À la recherche des Partenaires pour financer l’hydrogène vert

La Mauritanie s’est également tournée vers ses voisins régionaux pour financer le marché de l’hydrogène vert. Abdessalam Ould Mohamed Saleh, Ministre mauritanien de l’Économie et du Développement durable, parcourt le monde pour rencontrer et encourager d’éventuels investisseurs étatiques. En juin dernier, il a proposé que la Belgique serve de premier point d’entrée de l’hydrogène vert mauritanien en Europe. Il a proposé un protocole d’accord bilatéral à l’intention des autorités européennes.

Saleh a également rencontré Wung Wentao, ministre chinois de la Coopération économique et du Commerce, pour discuter des opportunités bilatérales d’investissement et de coopération, notamment dans le domaine de l’hydrogène vert. La Chine a l’intention de mettre en circulation 50 000 véhicules à pile à combustible à hydrogène d’ici 2025, ainsi que d’établir un certain nombre de stations de recharge d’hydrogène, ce qui en fera un marché viable pour l’hydrogène vert mauritanien.

Alors que le gouvernement invite les investisseurs régionaux, les acteurs du secteur privé et les financiers mondiaux à rejoindre le lucratif marché mauritanien de l’hydrogène vert, la prochaine conférence MSGBC sur le pétrole, le Gaz et l’électricité – prévue les 21 et 22 novembre à Nouakchott – mettra en relation les parties prenantes, offrant une plate-forme pour la signature d’accords et la sécurisation des investissements. Pour plus d’informations, cliquez ici.

Source: Energy Capital & Power