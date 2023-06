Le président Ghazouani évoque avec une société australienne les opportunités de coopération dans le domaine du fer et de l’hydrogène vert.

Le président mauritanien Mohamed O. Cheikh El Ghazouani a reçu lundi à Nouakchott une délégation de la société australienne FORTESCUE conduite par Andrew Forrest, président exécutif et actionnaire majoritaire de cette entreprise considérée parmi les plus grandes sociétés du monde dans le domaine du fer et de l’hydrogène vert.

Au cours de l’audience il a été question, selon l’AMI les perspectives de coopération entre la Mauritanie et cette société afin de créer un pôle d’hydrogène vert dans le pays et un hub de niveau international.

Le président de la société australienne à l’issue de l’audience que lui a accordé le président Ghazouani a déclaré que les entretiens qu’ils ont eus ont été « francs et ouverts » et qu’ils ont « découvert un gouvernement qui veut tout faire pour améliorer les conditions de vie de son peuple, et nous sommes impatients d’explorer les moyens les plus efficaces pour les aider à le faire dans les plus brefs délais. »

Dans le même ordre d’idées, le ministre mauritanien du pétrole, de l’énergie et des mines, Abdessalam O. Mohamed Saleh a discuté avec les responsables de la société australienne les opportunités d’investissement en Mauritanie pour développer la production du fer à faible émission de carbone et la fabrication de roulements à billes et d’acier.

La société FORTESCUE est une société minière, leader dans le domaine des mines, qui produit annuellement plus de 200 millions de tonnes de minerais de fer, qui développe également un programme ambitieux de projets d’hydrogène vert à l’horizon 2030 »

Source: Sahara medias