La Mauritanie condamne fermement l’assaut de la cours de la mosquée Al-Aqsa par un ministre israélien.

La République Islamique de Mauritanie a fortement exprimé, mardi, sa condamnation de l’assaut de la cours de la sainte mosquée Al-Aqsa par un ministre du gouvernement israélien ».

C’est ce qui ressort d’un communiqué de presse du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur, parvenu, mardi à l’AMI, et dont voici le texte intégral :

« La République islamique de Mauritanie condamne avec les termes les plus vigoureux, l’assaut de la cours de la sainte mosquée Al-Aqsa par un ministre israélien, en violation flagrante du droit international et en provocation brutale des sentiments de la Oumma islamique.

Tout en condamnant cette violation flagrante de toutes les normes et conventions internationales et de toutes les mesures visant à modifier le statut juridique de la sainte mosquée Al-Aqsa, la République islamique de Mauritanie réaffirme sa position ferme aux côtés du peuple palestinien et son appui à tous les efforts et les médiations visant à mettre fin à l’occupation et à créer un État palestinien indépendant, aux frontières de 1967, avec Al Quads pour capitale, conformément aux résolutions internationales adoptées à ce sujet », conclut le communiqué.

Il est à noter que la police israélienne ait pris d’assaut dimanche l’enceinte de la mosquée al-Aqsa à Jérusalem-Est, et au moins 10 personnes ont été blessées lors des affrontements qui ont suivi.

Dimanche matin, les forces de police israéliennes ont dispersé les Palestiniens de la grande place à l’extérieur de la mosquée, tandis que des dizaines de personnes sont restées à l’intérieur, selon un communiqué publié par la police.

Avec

AMI