La Mauritanie condamne avec force l’entrée par la force du ministre israélien de la défense nationale dans la mosquée d’Al Aqsa

La République Islamique de Mauritanie a condamné avec force l’entrée par la force du ministre israélien extrémiste de la sécurité nationale sur l’esplanade de la mosquée d’Al Aqsa bénie.

C’est ce qu’indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’extérieur rendu public dimanche dont une copie est parvenue à l’Agence Mauritanienne d’Information (AMI.

Voici le texte intégral de ce communiqué:

” Le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’extérieur condamne avec force l’entrée par la force du ministre israélien extrémiste de la sécurité nationale, Itamar Ben Ghvir, dimanche, sous la garde et la protection des forces israéliennes sur l’esplanade de la mosquée d’Al Aqsa bénie, dans un nouveau geste provocateur pour les sentiments des musulmans et en violation flagrante des traditions et traités internationaux s’y rapportant.

A cette occasion, la République Islamique de Mauritanie réaffirme sa position constante aux côtés du peuple palestinien frère et son appui total à tout ce qui peut soutenir ses efforts pour recouvrer ses droits légitimes , à leur tête l’instauration de son Etat indépendant sur les limites de l’année 1967 et avec pour capitale El Qods Echerrif. Elle réitère également son refus absolu de toutes les mesures visant à changer la situation juridique et historique des Lieux Saints.

Elle appelle la communauté internationale à assumer ses responsabilités entières dans la protection du peuple palestinien et de ses biens et pour mettre un terme aux violations israéliennes répétées des lieux saints”.

AMI