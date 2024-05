La Mauritanie au sommet des affaires USA | Afrique

Le 16e Sommet des affaires États-Unis-Afrique s’est tenu à Dallas du 6 au 9 mai 2024.

Le Premier ministre a conduit une délégation au Texas pour participer à la cérémonie d’ouverture

de « l’Exposition des technologies d’exploration et de développement des hydrocarbures offshore » (OTC), puis

s’est rendu à Dallas pour présenter les atouts de la Mauritanie lors du 16ème Sommet

des affaires États-Unis-Afrique qui s’est tenu au même moment.

Il s’agit notamment d’une opportunité, rapporte RFI de rassurer les investisseurs sur les projets d’exploitation

du gaz naturel extrait dans les eaux territoriales de la Grande Tortue Al Hmeyim (GTA), à la frontière de la Mauritanie

et du Sénégal.

Une participation de haut niveau

La Mauritanie était représentée à cette rencontre par une importante délégation, sous la conduite

du premier Ministre, Mohamed ould Bilal, comprenant le ministre de l’économie et du développement

durable, Abdessalam ould Mohamed Saleh, la directrice de l`Agence pour la Promotion de l`Investissement

en Mauritanie (APIM), Aissata Lam, le Directeur Général de la Société Mauritanienne des Hydrocarbures

et du Patrimoine minier (SMHPM), plusieurs directeurs centraux de départements ministériels impliqués dans la gestion du climat des affaires, des acteurs du secteur privé national opérant dans les domaines

des hydrocarbures, du transit, de la banque, des services….

Ont également pris part à cet important rendez des affaires, à l’image de Sid`Ahmed Abeidna, PDG de la Société Générale de Consignation Maritime (SOGECO/partenaire dans la mise en chantier des ouvrages du projet GTA) et président du Forum des Affaires Mauritano-Américain, Moulaye Sidi Mohamed Abass, PDG BMCI…

Une présentation axée sur le climat des affaires

Ce sommet a regroupé plus de 1500 participants, parmi lesquels des chefs d’états et de gouvernements, des

ministres, des opérateurs économiques du secteur public et privé américains et africains, des investisseurs

institutionnels et internationaux

« dans l`objectif de promouvoir des partenariats durables et mutuellement bénéfique, entre les 2 rives de l`Atlantique ».

Le temps fort de la participation mauritanienne à ce sommet a été la présentation

du premier Ministre, Mohamed ould Bilal, axée sur le climat des affaires, de plus en plus favorable, offert

aux investisseurs étrangers par la Mauritanie, au cours d`une séance dont la modération était assurée

par maitre Gadio Kalidou, avocat mauritanien, associé au cabinet d`affaires de renommée mondiale, DLA Piper.