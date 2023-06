La Mauritanie après le triple scrutin test

Après le triple scrutin test à un an de la présidentielle impliquant 25 partis politiques, les élections municipales, régionales et législatives en Mauritanie sont arrivées à leur terme. Le taux de participation a été de 71,8 %, élevé parmi les pays de longue tradition démocratique, avec 77 % d’hommes et 23 % de femmes. La caractéristique la plus frappante de ces élections a peut-être été la victoire écrasante du parti El Insaf dans la capitale Nouakchott, remportant 107 sièges, dont 80 au premier tour des 176 sièges du parlement mauritanien, soit 61 %. Les partis d’opposition classique tels que le RFD, l’UFP et l’APP n’ont pas été en mesure d’obtenir une représentation sous la coupole parlementaire.

Il s’avère que la représentation du parti au pouvoir est passée de 58 % à 61 % dans les sondages de 2018 et 2023 respectivement contre une baisse significative de la représentation de l’opposition au Parlement de 25 % à 16 % au cours de la même période.

Dans le même temps, le parti islamiste Tawassoul et l’UDP ont émergé, prenant la deuxième place en termes de nombre de dix députés, soit 6 % chacun. Ce dernier est dirigé par Naha Mint Mouknass, qui a représenté ce parti dans les gouvernements successifs pendant plus de 20 ans. 13 partis se sont partagé les sièges restants (49 sièges).

Selon la répartition par âge des députés, la tranche d’âge des 55 ans est la plus représentée au Parlement, avec près de 40 % et 10 % des plus de 65 ans. Alors que le groupe des 45 ans est moins représenté environ 29 %, cela suggère que de forts conflits intergénérationnels sont susceptibles d’émerger à propos du travail parlementaire au cours des cinq prochaines années. Les résultats des élections ont également vu ce qui s’est passé pour la première fois, un grand nombre de personnes en colère qui ne pouvaient pas se présenter dans le parti au pouvoir, alors ils ont quitté le parti au pouvoir et sont passés à d’autres partis, pour la plupart dépassés, mais ils ont réussi à entrer dans le Parlement, et ils s’en tiendront probablement à la plate-forme du président.

La composition actuelle du parlement peut laisser présager un manque d’harmonie entre ses membres entre eux et ses partis constituants, la différence de rayures et de références et la faible expérience du travail politique sont deux facteurs très présents dans le Parlement actuel. Les parlementaires sont susceptibles de faire face à certains défis liés à l’exécution de leurs tâches, tels que la promulgation et la révision des lois, le suivi du travail gouvernemental, le suivi du budget, en plus des aspects liés à l’éducation des citoyens et au développement d’une diplomatie parlementaire parallèle.

La composition actuelle du parlement peut laisser présager un manque d’harmonie entre ses membres entre eux et ses partis constituants. Malgré les déséquilibres qui ont entaché ces élections, il s’agit d’un test pratique de la volonté de l’État et de la société d’organiser les élections présidentielles prévues pour l’année prochaine (2024), mais il a mis en évidence le retour de la tribu comme une donnée fondamentale dans la vie politique mauritanienne, que ce soit au pays ou à l’étranger, il existe des bureaux où certaines tribus ont décidé de voter, au mépris des considérations et d’alliances politiques existantes. Il n’est pas rare d’entendre dans les conseils mauritaniens que telle tribu ait obtenue un tel nombre de députés, maires ou conseillers dans les conseils régionaux. Il a également utilisé beaucoup d’argent au sein de tous les partis et les dépenses des partis variaient en fonction du nombre d’hommes d’affaires qui le soutenaient et de la capacité financière des affiliés, individus ou groupes.

Ces élections ont été décrites comme les pires de l’histoire du pays depuis son indépendance en 1960, alors que le spectre politique, loyaliste et opposition, s’accordait sur la propagation remarquable des violations en leur sein.

Bien que de nombreuses voix s’élèvent pour demander leur annulation, leur coût matériel ou politique peut empêcher cela, en réexaminant éventuellement l’affaire après qu’elle ait été transmise aux autorités compétentes. Alors que c’est la prérogative du président de dissoudre le Parlement, cela prendra un an après son élection, ce qui est encore très peu probable étant donné que l’élection présidentielle sera dissoute dans le même mandat.

Très probablement, l’un des résultats de l’élection actuelle sera un recalibrage de la carte politique en fonction des véritables centres de pouvoir locaux, avec un remaniement mineur car un remaniement à grande échelle pourrait compromettre la surveillance de l’exécution du programme du président.

Comment le président Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani va-t-il gérer les contradictions entre les composantes de la majorité qui le soutiennent et qui ont soutenu les autres anciens dirigeants d’une part, et d’autre part entre cette majorité et les partis d’opposition qui se sont retrouvés hors parlement et ils faisaient partie de la Commission électorale nationale indépendante qui supervise l’ensemble du processus, qui a été formé sur la base d’un quota entre les partis loyalistes et d’opposition ?

Il y a une crainte justifiée que les partis d’opposition continuent à jouer le rôle de législateurs pour ce que fait le régime actuel, comme cela se produisait dans le passé. De quoi s’interroger sur la faisabilité de poursuivre une telle voie, marquée par la baisse de la représentation de l’opposition, ses faibles performances et l’érosion de sa popularité.

