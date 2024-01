La Mauritanie affrontera l’Algérie ce mardi à 21h. En cas de défaite, les Fennecs diront adieu à la compétition. Découvrez les compositions probables.

Ce dernier match est crucial pour les deux équipes en manque de résultats. Les Mourabitounes n’ont pas pris un seul point à leurs adversaires de ce groupe D. Ils ont concédé une défaite sur le score de 1-0 face au Burkina Faso et se sont inclinés 2-3 contre l’Angola. Mais Amir Abdou, sélectionneur de la Mauritanie, ne voit pas son équipe perpétuer de mauvais résultats « Dites à Djamel Belmadi (sélectionneur de l’Algérie, ndlr) de se préparer, on n’est pas là pour donner des points. On va tout faire pour que l’Algérie soit éliminée ».

Les Fennecs sont eux aussi à la recherche de leur première victoire lors de cette CAN. Ils ont concédé un nul face à l’Angola lors de leur premier match sur le score de 1-0 et sont restés dos à dos contre le Burkina Faso avec de buts de part et d’autre. L’attaquant Baghdad Bounedjah prévient » Ce troisième match est important et nous allons donner le meilleur de nous-même « .

L’Algérie qualifiée ou éliminée si…

L’Algérie n’a que deux points et est positionnée troisième au classement du groupe D. Si elle s’impose et que l’autre match ne se conclut pas sur un score nul, elle sera qualifiée au rang de second. Les Fennecs pourraient rester à la même place et figurer parmi les quatre meilleurs troisièmes, si l’Angola et le Burkina Faso se quittent sur un match nul et que l’Algérie s’impose face à la Mauritanie. Si elle fait match nul, son sort dépendra des scores des autres groupes. Une défaite éliminerait les hommes de Riyad Mahrez qui seraient positionnés à la quatrième place.

Les compositions probables

Composition probable de la Mauritanie (4-3-3) : Niasse – Keita, El Abd, Ba, Abeid – Thiam, Gassama, Fofana, Tanjy – Kamara, Koita

Composition probable de l’Algérie (4-3-3) : Mandrea – Atal, Mandi, Bensebaïni, Aït-Nouri – Bentaleb, Bennacer, Chaïbi – Mahrez, Bounedjah, Belaili

Source: onefootball.com