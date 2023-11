La Majorité Présidentielle prépare un second mandat du Président

La Coordonnatrice du Parti de la Majorité Présidentielle a confirmé dans un communiqué publié hier soir qu’elle adhère à la démarche du Président de la République, Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, de valoriser les acquis réalisés et cherche à utiliser la poursuite de son programme à à travers sa candidature à un second mandat, et œuvrant pour la bonne préparation des prochaines élections présidentielles.

La déclaration du Coordonnateur intervient après une réunion à laquelle ont participé les dirigeants de tous les partis, au cours de laquelle, après avoir étudié la situation politique du pays et évalué la performance de la Coordonnation, il a été convenu à l’unanimité de lancer un travail commun.