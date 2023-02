G La justice sera appliquée à tout. (porte-parole du gouvernement)

M. Nani Ould Chrougha, porte-parole du Gouvernement affirme que la justice sera appliquée dans le cas du meurtre de Boumeni Ould Jibril, et que personne ne sera au-dessus des lois.

Il indique que des comportements imprudents et irresponsables, dénoncés par la police, ont existé en Mauritanie à toutes les époques

Mais. aujourd’hui, nous sommes dans l’ère de l’équité et de la justice où de telles actions ne sont pas autorisées.

Le ministre s’exprimait, lors du point de presse hebdomadaire, en compagnie des ministres, du Commerce, de l’Industrie, de l’Artisanat, et du Tourisme, et de l’Hydraulique et de l’Assainissement.

Interrogé par rapport à ce meurtre tragique, le porte-parole souligne que le président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a donné dès le début ses instructions.

M. Ould Chrougha a, par conséquent, a mis en garde contre la prise d’actions irresponsables en tant que crime contre la police nationale.

Soulignant en ce sens qu’en tant qu’organe important qui veille à la sécurité des citoyens et à la protection de leurs biens, il est le premier à condamner et à dénoncer ces actions.

Adressant, au nom du gouvernement, ses sincères condoléances sincères à la famille du défunt, lui souhaitant miséricorde, patience et réconfort pour sa famille.

Par ailleurs, le porte-parole a indiqué que le Conseil des ministres a examiné et adopté plusieurs projets de décret.

Et, il a suivi une communication relative à l’opération Ramadan 2023/1444 et une communication relative à la Stratégie Nationale pour l’Accès Durable à l’Eau et à l’Assainissement (SNADEA) à l’horizon 2030.

Primo : Opération Ramadan 2023/1444

À son tour, le ministre du Commerce, a affirmé que l’opération du Ramadan pour l’année 2023, connaîtra l’intégration de deux nouvelles denrées.

Il s’agit de la viande et des légumes.

C’est dans ce cadre, dit-il, que le ministère de l’Élevage compte fixer les prix de la viande au niveau des grands abattoirs de la capitale.

C’est dans une dynamique d’éviter les hausses saisonnières en la matière.

En outre, poursuit le ministre, le département de l’Agriculture envisage également l’ouverture des boutiques destinées à la vente des légumes durant le mois béni.

Il a ajouté que l’opération Ramadan de cette année va toucher les lieux de culte (mahadras et mosquées).

Elle accompagne une campagne religieuse de sensibilisation aux valeurs du mois sacré (entraide, tolérance et la lutte contre l’extravagance…).

Par ailleurs, M. Lemrabott Ould Benahi rappelle les objectifs de l’opération du Ramadan.

Ces objectifs visent à subventionner les denrées alimentaires pour qu’elles soient accessibles aux groupes vulnérables de la société.

Ils sont fixéx pour sécuriser les besoins du marché en produits alimentaires, afin d’assurer la stabilité de leurs prix.

Le Gouvernement soutient les denrées dans le cadre de l’opération .

Secundo : face au monopole et la spéculation

Répondant à une question posée par le site Rapideinfo relative aux efforts du département dans le domaine du monopole et de la lutte contre la spéculation, le ministre indique que la loi sur la protection des consommateurs s’applique littéralement.

Dans ce cadre, il cite d’abord l’exemple du scandale de l’huile frelatée et de la saisie d’une quantité de poulet congelés périmée.

Souligne ensute que les mesures nécessaires son prises dans ces cas suivant les dispositions juridiques régissant le domaine.

Le Gouvernement entreprend des mesures supplémentaires pour réduire ce phénomène parmi lesquelles la création de l’Agence mauritanienne de protection sanitaire.

Laquelle est dotée de laboratoires et la convention que le ministère a conclu avec une société spécialisée dans la délivrance d’un certificat de conformité des produits importés.

Stratégie Nationale pour l’Accès Durable à l’Eau et à l’Assainissement (SNADEA)

Pour sa part, le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement indique qu’il a présenté une communication au conseil, relative à la stratégie nationale d’accès durable à l’eau et à l’assainissement à l’horizon 2030, et à la révision du cadre légal et réglementaire du secteur.

Détaille les axes de la communication, M. Taleb Amar indique que cette stratégie repose sur quatre axes principaux.

Il s’agit de mettre en place une gestion intégrée des eaux, faciliter l’accès à l’eau sous les différentes formes de son usage.

Il s’agit ensuite d’améliorer l’accès aux services d’assainissement et la pérennité du secteur de l’eau à travers l’amélioration de son efficacité.

Sur ce, il a ajouté que la communication traite de la question de la mise à jour du Code de l’eau qui date de 2005.

C’est pour tenir compte des évolutions récentes dans la gestion des ressources en eau à la lumière du changement climatique.

La communication a également évoqué l’état d’avancement de la restructuration globale de la Société nationale des eaux.

Là-dessus, elle planifie l’unification de la tarification de l’eau ainsi que la gestion des ouvrages du service de l’eau en milieu rural.

En réponse à une question sur l’approvisionnement en eau potables des villes de Nouadhibou et d’Atar, le ministre a souligné que la ville d’Atar n’a aucun problème.

À cet égard, la ville d’Atar bénéficie d’un grand projet d’approvisionnement en eau potable.

Il ajoute que son secteur travaille sur un projet d’urgence.

Ce projet commencera bientôt pour fournir de l’eau à Nouadhibou en attendant le parachèvement du grand projet dans les 36 prochains mois.

Ce projet constitue la solution finale de ce problème crucial, à-t-il conclu.