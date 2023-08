La justice Sénégalaise libère Juan Branco avec un ordre d’expulsion vers la France.

La justice Sénégalaise libère Juan Branco. Le célèbre Avocat de Ousmane Sonko, célèbre opposant politique Sénégalais, est libéré ce lundi avec un ordre d’expulsion vers la France.

L’avocat Juan Branco vient d’être libéré sous contrôle judiciaire, avec un ordre d’expulsion vers la France.

L’avocat Franco-espagnol a été inculpé par le juge d’instruction Mamadou Seck ce lundi.

Il est actuellement dans les locaux de la Brigade des Affaires Générales ( BAG). L’avocat Franco-espagnol a gardé le silence devant le juge d’instruction du deuxième cabinet.

Juan Branco a été arrêté ce samedi à Rosso, une ville mauritanienne proche de la frontière entre la Mauritanie et le Sénégal.

Le parquet de Dakar l’accuse de ‘’plusieurs faits qualifiés de crimes et délits’’, après qu’il a annoncé avoir déposé une plainte en France et une demande d’enquête à la Cour pénale internationale, à La Haye, contre Macky Sall et d’autres personnalités sénégalaises.

Source: laviesenegalaise