La Grandeur d’un leader de parti n’est pas éternellement à la tête de celui-ci.

Le président Ibrahima Moctar Sarr a passé la main, en quittant la présidence de l’AJD/ MR. Cette décision, l’une des premières en son genre est à saluer.

Je pense sincèrement que les dinosaures doivent imiter cette décision grandiose.

Il y avait moins de deux mois en discutant avec lui à leur siège, il en avait fait la promesse.

Faire ce qu’on avait dit est une grandeur chez les peuls, pour cela, il est à remercier par tous les démocrates. Encore, il est un exemple et je pense qu’il est suivi par bon nombre de vos vieux leaders, qui aujourd’hui sont des lourdes charges pour leurs partis. On ne peut pas les pousser de peur de les blesser, on ne peut pas les évincer au risque de leur faire un arrêt cardiaque…

Alors, en douceur, ils doivent céder de leur plein gré, pour que ces organisations puissent fonctionner pleinement.

D’autant plus que nous avons des actions importantes à réaliser pour dégager le général Ghazwani et ainsi, éradiquer la militerocratie.

Je souhaite longue vie, santé prospérité au président Ibrahima Moctar Sarr et grandes réussites à l’AJD/MR et sa nouvelle direction.

Saidou Abdoulaye Ba.

Nouakchott le 21 janv 2024.