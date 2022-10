La France et l’instabilité aux pays du Sahel

La France et l’instabilité aux pays du Sahel

La France et l’instabilité au Sahel.

L’Union africaine (UA) et l’Union européenne (UE) ont condamné le deuxième coup d’État en moins d’un an. Comme à son habitude,la métropole par le biais de « l’ambassade de France au Burkina Faso, suit de près la situation politique qui prévaut dans le pays, notamment à Ouagadougou », écrit le représentant diplomatique de la France au Burkina Faso.

Que Dieu Bénisse le Burkina Faso, le règne de l’impérialisme est terminé. https://t.co/RR4WAah9lM — MemeLio (@meme_lio) October 1, 2022

Le Burkina Faso est en plein coup d’État depuis la chute du chef de la junte militaire le vendredi 30 septembre. La France dément les accusations des auteurs du coup d’Etat lesquels l’accusent de préparer une « contre-offensive ».

Mais pourquoi accepter des régimes militaires au Tchad et les rejeter au Mali, au Burkina et en Guinée ? La relation néo-coloniale entre la France et ses anciennes colonies au Sahel a plongé les pays colonisés dans un état de sous-développement sans précédent. Les Africains unis mettront en péril le déclin de cette puissance.

Après Hollande, la question de la politique africaine de la France ne semble pas avoir trouvé de réponse.