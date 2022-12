COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La France et la Mauritanie signent une convention de financement de 12 millions d’euros pour soutenir les ménages vulnérables en période de soudure agricole

Nouakchott, le 19 décembre 2022 – Le ministre des Affaires économiques et de la Promotion des secteurs productifs, l’ambassadeur de France en Mauritanie et la directrice de l’Agence française de Développement (AFD) à Nouakchott ont signé une convention visant à répondre aux crises alimentaires et nutritionnelles en Mauritanie sur les 3 prochaines années, en abondant le Fonds National de Réponse aux Crises Alimentaires et Nutritionnelles, le bras financier de la réponse à la période de soudure agricole.

La France, à travers l’AFD, contribue ainsi à la mise en œuvre de la stratégie du gouvernement mauritanien à hauteur de 15 millions d’euros :

d’une part à travers le dispositif el Maouna à hauteur de 2 500 000 € ;

d’autre part à travers le Fonds National de Réponse aux Crises Alimentaires et Nutritionnelles, à hauteur de 12 500 000 €, un mécanisme de financement pérenne pour faire face aux crises alimentaires chroniques.

Ces dispositifs ciblent les personnes les plus vulnérables, identifiées grâce au Registre Social, et permettent de distribuer des transferts monétaires à hauteur de 450 MRU par mois, par personne, pendant les 4 mois de la période de soudure. La réponse aux crises alimentaires chroniques est planifiée annuellement par des comités interministériels comprenant le Commissariat à la Sécurité Alimentaire et la Délégation Générale à la Solidarité Nationale et à la Lutte contre l’Exclusion – « Taazour » – afin d’améliorer l’efficacité et la coordination de la réponse pour les populations affectées.

Les fonds de l’AFD seront dirigés en priorité vers les transferts monétaires au bénéfice des personnes les plus vulnérables et bénéficieront chaque année à plus à 80 000 personnes en insécurité alimentaire. Cet appui contribue à la politique mauritanienne de protection sociale pour qu’elle soit réactive aux chocs notamment climatiques.

Cet appui s’ajoute à celui du Ministère des Affaires Etrangères, qui a octroyé, en 2022, 2 900 000 euros à diverses organisations (PAM, Action Contre la Faim, GRDR et Croix Rouge) actives dans les wilayas du Guidimakha, du Gorgol et du Hodh el Chargui. Ces quatre dernières années (2019-2022) ce sont 7 150 000 euros qui ont été consacrés à la sécurité alimentaire en Mauritanie.

Ambassade de France en Mauritanie