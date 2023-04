La direction régionale de l’éducation du Tiris Zemmour réceptionne 7600 uniformes scolaires.

Le wali du Tiris Zemmour, M. Mohamed Moctar Ould Abdi, a supervisé, dimanche matin, au siège de la direction régionale de l’Education Nationale et de la Réforme du Système Educatif à Zouerate, la cérémonie de remise de 7600 uniformes scolaires offerts par la Fondation de la Société Nationale Industrielle et Minière (SNIM) aux établissements d’enseignement fondamental au niveau de la wilaya du Tiris Zemmour.

Dans une déclaration à l’Agence mauritanienne d’information, le wali a précisé que cette aide s’inscrit dans le cadre des efforts visant à concrétiser sur le terrain l’Ecole républicaine au niveau de la wilaya.

Il a salué le rôle pionnier joué par la Société nationale de l’industrie et des mines (SNIM) au niveau du développement local dans la wilaya, et sa réponse aux aspirations de la population, notamment dans le domaine de l’éducation et dans d’autres secteurs sociaux.

De son côté, le chef du département du développement local de la Fondation de la SNIM, M. Sidi Mohamed Ould Lemrabott, a expliqué que l’entreprise entend soutenir par cette action les efforts de réforme du système éducatif.

Pour leur part, le directeur régional de l’Éducation nationale et de la Réforme du système éducatif, M. Abdallahi Thiam, et le président de l’Association des parents d’élèves, M. Maouloud Ould Bobeni, ont apprécié cet appui apporté par la Fondation de la SNIM, qui contribuera à renforcer l’Ecole Républicaine au niveau de la wilaya.

La cérémonie s’est déroulée en présence du gouverneur du hakem de la moughataa de Zouerate, M. Mohamed Mahmoud Ould Mohamed Abdallah, du vice-président de la région du Tiris Zemmour, M. Souleiman Barro, et des autorités administratives et sécuritaires de la wilaya.

