Réunion du comité interministériel chargé du suivi de la mise en œuvre de la réforme du système éducatif.

Le comité interministériel chargé du suivi de la mise en œuvre de la réforme du système éducatif et de l’École républicaine s’est réuni, mardi à Nouakchott, sous la présidence du Premier ministre, Monsieur Mohamed Ould Bilal Messaoud.

Des rapports détaillés ont été présentés, au cours de la réunion, par les départements ministériels impliqués dans la mise en place de la réforme du système éducatif.

Après discussion et délibération, Son Excellence le Premier Ministre a renouvelé ses instructions sur la nécessité de suivre la mise en œuvre des recommandations visant à réformer notre système éducatif, en application des orientations de Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh Ghazouani.

Il a, également, donné des instructions sur la nécessité d’améliorer la qualité de l’éducation et d’étudier les problèmes de manière proactive pour trouver des solutions appropriées, et a recommandé la nécessité d’augmenter le nombre des cantines scolaires et d’introduire la numérisation dans le système éducatif.

Le Premier ministre a, enfin, appelé les départements ministériels à préparer des rapports détaillés sur les plans d’action sectoriels et les besoins pour la deuxième année de l’École républicaine.

AMI