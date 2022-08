La diaspora Mauritanienne se mobilise – Deme Aziz

La diaspora Mauritanienne se mobilise pour apporter sa contribution au développement du pays,

Notre pays s’engage actuellement dans un processus visant à sortir du sous développement vers l’émergence économique et sociale. La mise en commun des efforts et la contribution de tous les compatriotes, Mauritaniens et de la diaspora, sont primordiales pour atteindre les objectifs que l’état s’est fixé et obtenir des résultats significatifs dans cette démarche vers l’émergence du pays.

En effet, les défis sont nombreux pour ne citer que la mise sur les rails de l’économie nationale, le rétablissement de la paix sociale,le rayonnement culturel et ma construction d’une image de marque attractive. Conscient de l’enjeu la Mauritanie a pris la décision de faire appel à sa diaspora en la comptant parmi les acteurs engagés pour apporter sa contribution à des projets réalistes et de des solutions concrètes pour le développement du pays.

Résolu à donner à la diaspora Mauritanienne le rôle qui est le sien dans le processus de l’émergence, le président Mohamed ould cheickh Ghazouani à placé la mobilisation de la diaspora Mauritanienne en France, en Europe et aux Etats Unis au centre de la diplomatie économique, elle doit œuvrer à rechercher à attirer les investisseurs et à faire connaître les opportunités et les potentialités du pays. Cette politique est au centre de la diplomatie économique serait un pilier de la politique étrangère du pays. Il à décidé que les Mauritaniens ne seront plus des citoyens de seconde zones mais des citoyens à part entière, travaillant en symbiose avec leurs compatriotes au pays.

Cette question de la place de la diaspora Mauritaniennes en France où en Europe dans son objectif me tiens à cœur ou dans la mesure où j’en suis un et je suis convaincu que chaque mauritanien de la diaspora résidant en France où ailleurs peut apporter sa pierre à l’édifice s’il est écouter et aider dans c’est doléances.

Le devoir envers notre patrie doit être au dessus de tous et c’est avec une foi inébranlable en l’avenir de notre pays que je mets au service de celles-ci.

En effet, la valorisation de la contribution de la diaspora Mauritanienne peut constituer un levier pour la relance économique, notamment à travers entre autres, les transferts de fonds et d’investissement dans les projets de développement et des initiatives doivent être également prises afin de mobiliser les compétences et le savoir faire des communautés de la diaspora expatriés afin de permettre un partage d’expériences et le renforcement des capacités entre les Mauritaniens de la diaspora et ceux rester au pays.

Il va s’en dire que la diaspora y peut apporter sa contribution dans le développement de l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle au pays ainsi qu’à à la promotion de la culture à l’extérieur.

Incontestablement, le développement du pays ne peut se faire sans une population active, éduquée et qualifiées . Il appartient donc aujourd’hui à l’état mauritanien et à son excellence Monsieur le Président Mohamed ould cheickh Ghazouani de trouver et s’amplifier les initiatives de la Diaspora Mauritaniennes là où elle se trouvent qui constitue un grand atout clé dans le développement socioéconomique de notre pays.

Pour conclure :

Ainsi la présente contribution transmet la conception, les objectifs, les valeurs communes, les engagements et axes stratégiques ainsi que le plan d’action qui éclaireront les parties prenantes, y compris nous la diaspora, dans la promotion et la facilitation de l’engagement de la diaspora.

Je souhaite que les pouvoirs publics et le gouvernement du président Mohamed ould cheickh Ghazouani prend en compte les besoins et les aspirations de la diaspora Mauritaniennes afin d’optimiser ses contributions au développement socioéconomique de notre pays la Mauritanie.

L’engagement de toutes les forces vives de la nation, l’appropriation de chaque précepte de cette politique pour sa mise en œuvre efficace et efficiente, la synergie des actions menées sur le terrain seront autant de conditions qui garantiront la réussite de cette politique en faveur de la diaspora Mauritaniennes et assureront la pérennité des actions qui seront entreprise.

Enfin, cette contribution est le fruit des réflexions et de la collaboration de nombreux acteurs, et je suggère d’abord de construire la confiance entre les représentants des associations de la diaspora et l’état pour les engagements stratégique de la diaspora Mauritanienne.

© Abdelaziz DEME

Paris le 19 Août 2022