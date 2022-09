La diaspora mauritanienne a exprimé le souhait de participer aux prochaines élections.

Le Bureau Exécutif de l’Union des Bureaux des Communautés Mauritaniennes dans le Monde, dans un communiqué, espère assurer une participation active de la communauté aux prochaines élections et une représentation effective compte tenu de la présence géographique et du nombre de Mauritaniens vivant à l’étranger.

Voici le texte intégral de ce communiqué :

“Nous, à Union des bureaux des communautés mauritaniennes établies à l’étranger, apprécions hautement les réalisations accomplies par pouvoir actuel dans le pays, qui ont effectivement servi les communautés mauritaniennes à travers le monde et atteint des objectifs qui étaient en tête des revendications de chaque membre de la diaspora. Parmi ces réalisations, nous citerons, sans être exhaustifs

– Le geste généreux, le premier du genre, envers les expatriés, qui s’est concrétisé par la restructuration du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération et la création d’une direction des Mauritaniens de l’étranger.

– La loi sur la double nationalité.

– La résolution du problème de délivrance des passeports à distance.

A cette occasion, nous remercions Son Excellence le Président de la République pour son intérêt constant pour les communautés mauritaniennes, sa rencontre avec elles et son écoute de leurs problèmes lors de toutes ses visites dans certains pays frères et amis.

Nous, à l’Union des bureaux des communautés mauritaniennes dans le monde, sommes conscients de la concertation en cours entre le gouvernement représenté par le ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation et les partis politiques nationaux pour préparer les prochaines élections législatives et municipales et des conseils régionaux. Nous espérons que cette consultation produira des résultats qui satisferont tous les Mauritaniens à l’intérieur et à l’extérieur, répondront aux attentes de toutes les forces politiques et incluront une représentation satisfaisante qui renforce la cohésion nationale et traduit les espoirs et les aspirations des citoyens où qu’ils se trouvent.

Nous, au Bureau Exécutif de l’Union des Bureaux des Communautés Mauritaniennes dans le Monde, apprécions les orientations de Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani à cet égard, et qui se sont traduites à travers des propositions qui ont reçu l’aval de l’ensemble des acteurs politiques.

Les Bureaux de l’Union des Communautés Mauritaniennes dans le monde qui suivent le traitement des questions relatives à ces communautés et qui prend toute la mesure de ce qui a été accompli dans divers domaines à son profit depuis que Son Excellence a pris le pouvoir, aspirent à la participation active de nos communautés aux prochaines échéances électorales de façon qui assure une pleine représentativité en tenant en compte la répartition géographique et la présence numérique des communautés. Nous sommes convaincus que cet objectif sera atteint au moment où nous vivons dans une ère d’équité.

Nous implorons Allah Le Tout-Puissant d’apporter la prospérité, la quiétude et la paix à notre pays et à notre peuple.

Pour le Bureau Exécutif de l’Union des Bureaux des Communautés Mauritaniennes dans le Monde

Président : Moctar Ould Khliva”