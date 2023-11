La demande de Biden de financer Israël se heurte à un premier obstacle

La demande de Biden de financer Israël est examinée et se heurte à un premier obstacle

Washington, DC – Un groupe de défense des droits aux États-Unis a sonné l’alarme face à la demande du président Joe Biden d’obtenir 14 milliards de dollars de financement pour Israël, notant que cette initiative contient des termes autorisant des efforts visant à expulser les Palestiniens de Gaza.

Démocratie pour le monde arabe maintenant (DAWN) a averti lundi que la pression financière de Biden pourrait « financer » le nettoyage ethnique des Palestiniens.

« Ces fournitures soutiendront les civils déplacés et touchés par le conflit, y compris les réfugiés palestiniens à Gaza et en Cisjordanie », et « répondront aux besoins potentiels des Gazaouis fuyant vers les pays voisins », indique une lettre de la Maison Blanche concernant l’insistance sur le financement.

Cela comprendra des articles alimentaires et non alimentaires, une protection de la santé, un soutien immédiat en matière d’hébergement, une assistance en matière d’eau et d’assainissement. Cela inclurait également des dépenses potentiellement importantes dans les infrastructures philanthropiques dont les réfugiés ont besoin pour garantir l’accès à un soutien essentiel au maintien de leur vie. »

La lettre au Congrès, envoyée le 20 octobre, indique que la guerre entre Israël et le Hamas « pourrait conduire à des déplacements de l’autre côté de la frontière et à une augmentation des besoins philanthropiques régionaux, et que les fonds pourraient être utilisés pour répondre aux conditions changeantes des programmes en dehors de Gaza ».

Les inquiétudes concernant le déplacement des Palestiniens se sont accélérées depuis que le magazine +972 a déclaré avoir obtenu une fuite d’un document du gouvernement israélien décrivant un projet visant à transférer l’ensemble de la population de Gaza à l’étranger. Le magazine ajoute qu’une source du ministère israélien des renseignements a confirmé l’authenticité du document.

« L’administration Biden ne se contente pas de donner le feu vert au nettoyage ethnique, elle le finance », a déclaré Sarah Leah Whitson, directrice exécutive de DAWN, dans un communiqué.

Inciter les Américains à faciliter les projets israéliens de longue date visant à dépeupler Gaza sous couvert d’une « aide philanthropique » est une machination cruelle et grotesque. »

Gaza abrite environ 2,3 millions de personnes, dont beaucoup sont des réfugiés ou des descendants de personnes déplacées de la Palestine historique lors de la fondation de l’État d’Israël en 1948.

La Maison Blanche n’a pas répondu aux demandes de commentaires d’Al Jazeera, mais l’administration Biden a averti cette semaine qu’elle n’approuvait pas les projets visant à déraciner les Palestiniens de leurs foyers.

Dimanche, Biden a discuté avec son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi de « l’importance de défendre les vies civiles, de respecter le droit humanitaire international et de garantir que les Palestiniens de Gaza ne soient pas déplacés vers l’Égypte ou vers un autre pays ».

Un jour plus tard, le porte-parole de la sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a déclaré que les États-Unis travaillaient actuellement à un « passage inoffensif » à l’étranger pour les habitants de Gaza qui tentent d’échapper aux bombardements israéliens en cours, mais il a reconnu qu’il n’y avait pas assez de « ceux qui veulent s’enfuir pour toujours ». et aller ailleurs dans le monde ».

« Donc, dans un instant, vous devez commencer à réfléchir à ce à quoi cela va ressembler », a expliqué Kirby. « Et je ne sais tout simplement pas si nous avons des réponses solides à cette question pour le moment. »

L’Égypte a rejeté la relocalisation de la population de Gaza sur son territoire.

Au niveau national, les efforts de Biden pour obtenir des financements se sont heurtés très tôt à un problème au sein de la Chambre des représentants, contrôlée par les Républicains, même s’ils bénéficiaient d’un fort soutien à Israël.

Les législateurs républicains, sous la direction du président élu de la Chambre des représentants Mike Johnson, ont présenté un projet de loi qui sépare l’aide à Israël de l’aide à l’Ukraine. La proposition de Biden regroupe les fonds pour une demande totale de 105 milliards de dollars.

En outre, le projet de loi républicain compenserait l’aide à Israël en réduisant le financement de l’Internal Revenue Service (IRS), l’agence fiscale américaine – un objectif de longue date des conservateurs.

Plusieurs démocrates ont exprimé leur opposition à la proposition républicaine, suggérant que les deux partis devraient faire un compromis afin d’adopter une législation d’allègement. Les démocrates contrôlent le Sénat et la Maison Blanche, dont la confirmation est impérative pour que la législation soit adoptée.

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a rejeté mardi le projet de loi républicain, accusant les législateurs de droite de chercher à aider les riches à éviter de payer des impôts en siphonnant l’argent de l’IRS.

« Il est scandaleux que l’extrême droite tente délibérément d’utiliser la récession en Israël pour tenter de récompenser les ultra-riches », a déclaré Schumer, un fervent partisan d’Israël, dans un communiqué.

Le nouveau dirigeant sait très bien que si l’on veut aider Israël, on ne peut pas proposer une législation uniquement axée sur les pilules empoisonnées. Et ce type de législation inutilement biaisée envoie un mauvais message à nos partenaires et adversaires du monde entier. »

Mais la députée d’extrême droite Lauren Beobert a accueilli favorablement le projet de loi.

« Nous ne pouvons pas dépenser de l’argent sans limite. Nous avons une dette de 33 000 milliards de dollars. L’argent doit venir de quelque part et il doit venir de l’IRS, qui est une arme contre la société », a-t-elle écrit sur la plateforme médiatique publique X.

« Les démocrates peuvent désormais décider s’ils choisissent d’aider nos partenaires en Israël ou de cibler les Américains avec l’IRS. »

Les législateurs progressistes réclament depuis longtemps une conditionnalité sur l’aide à Israël – visant à décourager les abus contre les Palestiniens – mais ces voix restent une petite minorité au Congrès.

Israël, accusé d’imposer l’apartheid aux Palestiniens par d’énormes groupes de défense des droits de l’homme comme Amnesty International, reçoit chaque année environ 3,8 milliards de dollars d’aide militaire des États-Unis d’Amérique.

Source : aljazeera.com