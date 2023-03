La délégation U.S rencontre le Commissaire aux Droits de l’Homme

U.S. Embassy Mauritania

La récente délégation en visite, composée du Bureau du représentant américain au commerce, des ministères de la Justice, du Travail, du département d’Etat et de l’USAID, a rencontré le Commissaire aux Droits de l’Homme, à l’Action Humanitaire et aux Relations avec la Société Civile et la Commission Nationale des Droits de l’Homme. La délégation et l’Ambassade tiennent à remercier le Commissariat et la Commission Nationale pour les conversations significatives.

