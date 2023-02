La défense de l’ancien président Aziz confirme la détérioration de son état de santé et exige des soins spéciaux.

La défense de l’ancien président Aziz confirme la détérioration de son état de santé et exige des soins spéciaux.

La défense de l’ancien président confirme la détérioration de son état de santé et exige des soins spéciaux.

Le coordinateur de la défense de l’ancien Président Mohamed Ould Abdel Aziz, l’avocat Mohamaden Ould Ichedou a confirmé la détérioration de l’état de santé de leur client au sein de sa détention à l’École de police de l’État de Nouakchott, dans l’ouest du pays, et a exigé que des soins de santé lui soient prodigués.

Ould Ichedou a déclaré dans une déclaration à l’agence de presse Alakhbar en marge des séances du Tribunal pénal spécialisé dans la lutte contre la corruption que la tension artérielle de leur client dépassait les 20 hier, ajoutant que cela nécessite de lui accorder des soins spéciaux et de lui fournir le traitement nécessaire.

La défense a également contesté la légalité de son emprisonnement pendant le procès et a exigé sa libération, considérant que la décision de dépôt est illégale, car elle n’a pas été rendue à la date et au lieu prévus par la loi pour sa délivrance, soit immédiatement après l’interrogatoire obligatoire du 12 janvier, tandis que la délivrance de la décision de dépôt a été retardée jusqu’au 23 janvier et a été mise en œuvre le 24 janvier.

La défense avait précédemment critiqué le retour de l’ancien président au même endroit où il avait déjà été emprisonné l’année dernière, où il souffrait d’un problème de santé nécessitant une opération par cathéter au Centre national de cardiologie.

Pour les avocats de la partie civile, « La décision du tribunal de convoquer les accusés à la veille du procès ne peut être qualifiée d’injuste, elle a été émise par le tribunal et appliquée par les autorités de sécurité conformément aux ordres émis par le pouvoir judiciaire », avait déclaré auparavant Me Ebety lors d’une conférence de presse, ajoutant que « le but de tout cela est de pouvoir récupérer les fonds pillés ».

« Le procès se déroule bien, et le tribunal et la partie civile ne pourront pas connaître les faits avant le début de l’interrogatoire, ce qui ne s’est pas produit jusqu’à présent », a souligné Ould Ebety.

Aussi, au cours de cette conférence de presse, l’avocat Vadili Ould Rais avait souligné que l’État avait mis l’ancien président Mohamed Abdel Aziz dans des conditions décentes, et ne l’avait pas envoyé dans une prison civile malgré la légalité de cela, car elle est pleine de criminels.

Il avait conclu son intervention en disant que « la santé de l’ancien président est bonne et qu’il n’y a aucune preuve de sa détérioration, dont son équipe de défense a parlé ».