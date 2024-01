La Commission des affaires économiques discute des projets de loi relatifs aux accords de financement

La Commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale a consacré sa réunion tenue, vendredi, sous la présidence du député Mohamed Mokhtar Ould Mohamed Mahmoud, président de la commission, à l’examen de trois projets de loi dont le premier concerne un accord de prêt signé entre la Mauritanie et le Fonds africain de développement destiné au financement du projet d’appui à la gouvernance des institutions publiques.

Le deuxième projet de loi est relatif à un accord de prêt signé entre la Mauritanie et la Banque islamique de développement, dédié au financement du projet de création d’établissements d’enseignement supérieur régionaux dans notre pays.

Au cours de la réunion, la Commission a assisté à une présentation faite par le ministre de l’Economie et du Développement Durable, M. Abdessalam Ould Mohamed Saleh, dans laquelle il a souligné l’importance de ces accords pour améliorer l’accès à l’enseignement supérieur, développer les capacités institutionnelles, renforcer le contrôle financier et maîtriser les risques budgétaires, en plus du renforcement des capacités de suivi et de contrôle financier, ainsi que la mise en place d’un système d’informations intégré.

AMI