La commission de la justice, de l’Intérieur et de la défense de l’Assemblée nationale a discuté trois projets de loi sur la coopération judiciaire entre la Mauritanie et l’Algérie qui ont été présentés lundi à Nouakchott en présence du ministre mauritanien de la Justice Mohamed Mahmoud Ould Cheikh Abdoullah Ould Boya.

Les projets concernent l’extradition entre les deux pays, la coopération dans le domaine civil et commercial.