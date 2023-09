La Commissaire à la sécurité alimentaire se rend en Égypte.

Mme Fatimetou Mint Khattri, a quitté, vendredi, Nouakchott, à destination de l’Égypte.

Dans la capitale égyptienne, Le Caire, la commissaire s’entretiendra avec le ministre égyptien de l’Approvisionnement et du Commerce intérieur, dans le but de renforcer la coopération entre les deux pays dans le domaine de la sécurité alimentaire.

La délégation qui l’accompagne découvrira également l’expérience de la République arabe sœur d’Égypte dans le domaine de l’exploitation des silos de stockage des denrées alimentaires.

Au cours de sa visite en Égypte, la Commissaire s’entretiendra également avec les dirigeants du réseau régional des banques alimentaires et de la banque alimentaire égyptienne, afin de renforcer la coopération et la coordination entre le Commissariat et ces deux organismes.

Au cours de ce voyage, la Commissaire est accompagnée de M. Moustapha Cheikh Abdallahi, conseiller chargé des relations extérieures au CSA, M. Sid’Ahmed Ahmed Ould Teguedy, directeur des programmes de développement à la Commission, M. Yahya Ould Ghali, directeur des entrepôts au CSA, M. Ba Abdoulaye, coordonnateur de la Cellule de Financement Externe au Ministère de l’Économie et du Développement Durable.

AMI