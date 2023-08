La Coalition « Espoir de Mauritanie » accuse le gouvernement de démission face à la crise de la soif.

La Coalition « Espoir de Mauritanie » a accusé vertement le gouvernement de négligence face à la crise de la soif et de ne pas se soucier d’apporter de solutions efficaces en temps opportun, afin d’atténuer les souffrances des citoyens.

Nouakchott, la capitale et certaines villes et localités de l’intérieur vivent une vague de soif sévère et sans précédent ces jours-ci, ont déploré les leaders de la Coalition.

Une pénurie qui s’est répercutée sur les prix du baril, lesquels ont fortement grimpé, épuisant les citoyens aux bas revenus et sans ressources, ont-ils poursuit.

Les problèmes de l’eau, de l’électricité, des passeports et des produits alimentaires ne sont pas dus à un déficit financier, dès lors où l’on sait que les budgets ont doublé après l’arrivée au pouvoir de l’actuel Président, a indiqué la Coalition.

La vraie raison de cet état de fait regrettable et insupportable est au contraire, le manque de volonté publique réelle d’une part et la corruption endémique dans les articulations de l’État d’autre part, a poursuit la Coalition.

Coalition Espoir de Mauritanie a appelé enfin les forces vives du pays, en particulier les partis, les syndicats, les professionnels des médias et les faiseurs d’opinion, à dénoncer par tous les moyens légitimes et disponibles contre cette mauvaise réalité qui se détériore », selon le communiqué.

Oumoulbenina Mint Bamba

Source: senalioune