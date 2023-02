La coalition Espoir de la Mauritanie s’indigne contre « l’exclusion » de la diaspora des listes électorales.

ALAKHBAR (Nouakchott) – La coalition Espoir de la Mauritanie, s’est indignée contre « l’exclusion de la diaspora mauritanienne » des listes électorales.

D’après le porte-parole de la coalition, Mohamed Sidi Maouloud, les pouvoirs publics et la commission électorale nationale indépendante (CENI), « ont tardé à envoyer des missions pour le recensement de la diaspora mauritanienne, afin qu’elle jouisse de son droit élémentaire à s’inscrire sur les listes électorales ».

Le porte-parole de la coalition indique que la lenteur et la négligence, s’ajoutent à « un décret injuste émanant des ministères de l’intérieur et des affaires étrangères privant la diaspora de son droit, malgré l’existence d’ambassades et de missions diplomatiques dans ces pays ».

A travers son porte-parole, la coalition « condamne l’exclusion de la diaspora, empêchée de choisir ses représentants pour la prochaine législature ».