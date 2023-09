La cheffe de l’UE a promis d’agir lors de sa visite sur l’île italienne de Lampedusa frappée par l’augmentation des arrivées de migrants…

La cheffe de l’UE, Ursula von der Leyen, a promis d’agir pour aider l’île italienne de Lampedusa, frappée par la crise, lors d’une visite dimanche, après que l’île ait dû lutter pour faire face à un afflux de migrants.

Von der Leyen a visité un centre d’accueil de migrants sur l’île après que le Premier ministre italien a appelé les dirigeants européens à aider davantage. Près de 130 000 migrants sont arrivés sur les côtes italiennes cette année, soit presque le double du nombre enregistré à la même période l’année dernière.

S’exprimant aux côtés de la Première ministre italienne Giorgia Meloni lors d’une conférence de presse, von der Leyen a déclaré : « Nous déciderons qui vient dans l’Union européenne et dans quelles circonstances, pas les passeurs et les trafiquants ».

L’île de Lampedusa compte moins de 7 000 habitants et constitue depuis longtemps le premier port d’escale des personnes traversant l’Afrique du Nord vers l’Europe. L’île a récemment connu une forte augmentation des passages de migrants, les autorités italiennes ayant déclaré jeudi que 7 000 personnes étaient arrivées en seulement deux jours, ce qui a incité le maire local et l’agence des Nations Unies pour les réfugiés à avertir que l’île italienne était débordée.

Le Premier ministre italien et le chef de l’UE se sont rencontrés dimanche pour « proposer une réponse coordonnée des autorités italiennes et européennes », selon von der Leyen. « Nous avons une obligation en tant que membre de la communauté internationale. Nous l’avons fait dans le passé et nous le ferons aujourd’hui et à l’avenir.

Le président de la Commission européenne a également déclaré que « la migration est un défi européen et nécessite une réponse et une solution européenne ».

Meloni a déclaré que le « problème » des migrants traversant la Méditerranée vers l’Europe ne peut pas être résolu par une redistribution des migrants à l’intérieur des frontières européennes, mais nécessite plutôt de s’attaquer au problème à l’extérieur et d’empêcher les migrants de partir.

Von der Leyen, quant à elle, soutient les voies légales et les couloirs humanitaires comme mesures pour contrer les « mensonges des passeurs ».

« Nous offrirons aux migrants de véritables alternatives grâce à cette admission humanitaire. C’est très important pour briser le discours vicieux des passeurs », a-t-elle déclaré.

La visite de Von der Leyen sur l’île intervient après que le maire Filippo Mannino a averti jeudi que la crise des migrants à Lampedusa avait atteint un « point de non-retour ».

La représentante de l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) pour l’Italie, le Saint-Siège et Saint-Marin, Chiara Cardoletti, a qualifié vendredi la situation de « critique » et a déclaré que le déplacement des personnes hors de l’île était une « priorité absolue ».

La plupart des nouveaux arrivants ont fui l’instabilité politique en Tunisie. Au cours des années précédentes, la plupart venaient de Libye et étaient secourus par des navires caritatifs d’ONG et des sauveteurs italiens, plutôt que d’atteindre l’île, selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM).

Le groupe craint désormais que leur nombre n’augmente encore davantage après les inondations catastrophiques en Libye.

Barbie Latza Nadeau, Chris Liakos, Claudia Koliva et Sharon Braithwaite de CNN ont contribué au reportage.

Source : cnn.com