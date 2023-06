La CENI annonce les résultats du nouveau scrutin et du dépouillement dans des bureaux de trois wilayas.

La Commission électorale nationale indépendante (CENI) a annoncé dimanche les résultats du nouveau scrutin et du dépouillement qui ont eu lieu les 23 et 24 juin dans plusieurs bureaux des communes des wilayas de Hodh Charghi, du Gorgol et de Nouakchott Ouest, en application des décisions de la Cour suprême.

Dans un communiqué, dont copie est parvenue à L’AMI, la commission déclare que les élections ont été repris dans 12 bureaux répartis comme suit:

–Wilaya du Hodh Charghi:

Au niveau de la municipalité de Noual relevant de la moughataa de Néma :

– Bureau n° 1 dispensaire de Noual.

Au niveau de la commune de Koumbi Salah relevant de la moughataa de Timbédra

-bureau de Lekleïwatt 2

Au niveau de la commune de M’beikett Lahwach relevant de la moughataa de M’beikett Lahwach

– Bureaux n° 1, 2 et 3 Bouzriba

– Bureau de Hass Ehl Chekroud

–Wilaya du Gorgol :

Au niveau de la commune de Tufundé Civet relevant de la moughataa de Kaédi:

– Bureau n° 2 dans la localité de Tufundé Civet

– Bureaux n° 1 et 2 à Haddad;

Au niveau de la commune de Maghama, moughataa de Maghama:

– les bureaux n° 1, 2 et 3 de l’école 3 de Maghama.

La commission a déclaré que le dépouillement a été effectué dans les bureaux suivants:

Au niveau de la municipalité de Bedjenkel relevant de La moughataa de Lexeiba 1:

– le bureau d’Ould Rami,

Au niveau de la commune de Mounguel relevant de la moughataa de Mounguel:

– Bureau n° 5 de l’école Mounguel.

Wilaya de Nouakchott ouest:

Au niveau de la municipalité de Tevrag-Zeina dans la moughataa de Tevrag-Zeina:

– Bureau n° 15 à l’école Ibn Sina.

La CENI précise dans le communiqué que la Cour suprême a décidé, après l’impossibilité du dépouillement des bureaux relevant de la moughatta de M’bout, wilaya du Gorgol de tenir un nouveau scrutin le 1er juillet 2023 dans les bureaux suivants:

– Bureau n° 3 au centre de bedizguen commune Edebay Ehel Eguelay

– Bureau n° 1 de Tarenga Ideychev dans la municipalité de Tarenga Ehel Moulay Eli.

– Les bureaux de Leg-neiba 1 et 2, le bureau de Mezeïga et le bureau de Tikobra n ° 2 dans la municipalité de Tikobra.

La CENI précise que pour s’informer sur les résultats détaillés, les intéressés peuvent consulter le lien suivant : myceni.com.