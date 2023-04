La campagne bat son plein sur tout le territoire national !

La campagne bat son plein avec des chants, des tentes, de la poésie, de la musique et de la danse. Cette expression française est dérivée de son sens correct. Au 19e siècle, un « Battre son plein » était utilisé pour désigner le niveau d’une marée qui stagne un instant après avoir atteint son point le plus haut avant de retomber.

Trois jours se sont écoulés depuis le début de la campagne électorale pour les quatre millions d’habitants du pays, dont la moitié est appelée à voter lors des élections prévues le 13 mai pour choisir les députés, les présidents des conseils de district et les maires.

Le nomadisme n’apparaît pas seulement dans la liste parce qu’il est coutumier en Mauritanie, depuis le début de l’expérience démocratique en 1991.

On continue d’organiser des campagnes politiques à travers des tentes érigées dans les rues et sur les places publiques, équipées de photos de candidats et de haut-parleurs d’où sont chantées des chansons glorifiant leur héroïsme et leurs compétences.

Et les réseaux sociaux sont venus ouvrir d’autres « tentes virtuelles » des candidats et des sympathisants lesquelles regorgent de photos et de slogans.

Dans la campagne en cours, on utilise de la poésie populaire et des chants pour promouvoir les candidats et pour conseiller aux électeurs de ne pas donner leur vote à ceux qui ne le méritent pas.

Le débat qui garantit que les citoyens sont exposés à de multiples points de vue politiques, y compris ceux qui contredisent les leurs, ce qui est particulièrement important à l’ère des médias sociaux est quasiment absent.