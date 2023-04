La Bad veut lutter contre l’obscurité au Sahel.

La Banque africaine de développement (Bad) cherche à déployer les mini-réseaux dans les pays du Sahel pour sortir les populations de l’obscurité.

Au Sahel, les problématiques sécuritaires occupent le devant de l’actualité. Cependant, l’accès à l’énergie est une demande cruciale pour une grande partie des populations de la région. Pour remédier à cette situation, la Banque africaine de développement (Bad) réfléchit sur la mise en place d’une stratégie de mini-réseaux, qui est un système complexe de production d’électricité pour certaines catégories de clients habitant par exemple dans les zones rurales d’Afrique subsaharienne.

Dans un communiqué parvenu à APA, la banque panafricaine dont le siège se trouve à Abidjan, en Côte d’Ivoire, explique avoir réuni dans ce sens, du 21 au 23 mars dernier, les principaux acteurs du secteur des mini-réseaux du continent pour contribuer à la réflexion autour de son projet qui s’inspire de l’initiative « Desert to Power ». Celle-ci vise à fournir de l’énergie à 250 millions de personnes dans les pays qui composent la bande sahélienne en utilisant les sources d’énergie disponible en abondance dans la région.

En amont des deux séances qui ont réuni près de cent participants, souligne la Bad, les points focaux nationaux de Desert to Power et les directeurs généraux des agences d’électrification rurale du Burkina Faso, du Mali, de la Mauritanie, du Niger et du Tchad ont échangé sur les enjeux du déploiement des mini-réseaux dans la région.

« Cette consultation avait été sollicitée, lors de la troisième réunion ministérielle sur l’Initiative Desert to Power, tenue à Nouakchott en décembre 2022. Les ministres de l’énergie de ces cinq pays voulaient des discussions plus approfondies pour une approche qui rendrait la stratégie applicable dans chaque pays étant donné l’importance du déploiement des mini-réseaux dans l’atteinte de l’accès universel à l’électricité dans la région », explique-t-elle.

Daniel Schroth, directeur des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique à la Bad, s’est félicité de la forte mobilisation et de la participation active et fructueuse des différentes délégations, insistant sur la « nécessité d’accélérer le déploiement des mini-réseaux verts dans le Sahel ».

De leur côté, les directeurs généraux des agences d’électrification rurale ont salué l’initiative de la banque qui « a permis de capitaliser diverses expertises pour le développement des mini-réseaux tout en se basant sur les réalités spécifiques de chaque pays ». Ils ont en outre exprimé leurs attentes sur le document final dont ils espèrent qu’il « servira de référence pour le déploiement des mini-réseaux dans les pays du Sahel ».

Source: APA