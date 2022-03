La 9ème édition Forum mondial de l’eau aura lieu du 21 au 26 mars à Dakar

Pour un accès de tous à l’eau et à l’assainissement

L’événement sera un moment fort d’échanges et de partage d’expériences sur les problématiques liées à une source vitale, l’eau.

Le Forum mondial de l’eau, cette rencontre internationale d’envergure, organisée conjointement par le Conseil Mondial de l’Eau et le gouvernement sénégalais, est l’évènement qui va rassembler, du 21 au 26 mars dans la capitale sénégalaise Dakar, des chefs d’Etat et de gouvernement, des responsables d’institutions internationales, des experts et acteurs du secteur issus de tous les continents.

Cette première rencontre du genre organisée en Afrique subsaharienne, et qui se tient sous le thème « Sécurité de l’eau pour la paix et le développement », constitue un moment clé pour porter le plaidoyer fort et impulser la prise de décisions concrètes pour améliorer l’accès à l’eau et à l’assainissement, indique-t-on auprès des organisateurs.

Le moment fort de ce 9ème Forum sera la remise du Grand Prix Mondial Hassan II de l’eau, qui est à sa 7ème édition, lors de la cérémonie d’ouverture.

La sixième édition du Grand Prix Mondial Hassan II de l’Eau, rappelle-ton, avait été décernée en 2018 au Forum de Brasilia à l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE), en la personne de son secrétaire général, Angel Gurria.

Le Grand Prix Mondial Hassan II de l’Eau, créé en mars 2000, est une initiative menée conjointement par le Royaume du Maroc et le Conseil mondial de l’eau, en hommage à Feu Sa Majesté Hassan II, pour Sa vision éclairée et stratégique en matière de protection et de gestion intégrée et durable des ressources en eau.

Source : Maroc Hebdo