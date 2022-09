La 19e session de la Commission mixte algéro-mauritanienne de coopération s’est ouverte mercredi sous la coprésidence du Premier ministre M. Aïmene Benabderrahmane et du Premier ministre mauritanien M. Mohamed Ould Bilal Messoud.

🇩🇿🇲🇷| Lancement de la 19ème session de la Grande Commission mixte de coopération entre l’#Algérie et la #Mauritanie, à Nouakchott. Des discussions auront lieu pour renforcer la coopération bilatérale, en l’occurrence économique et militaire. #Diplomatie pic.twitter.com/ZwJdnubF39 — The Algerian Post (@TheAlgiersPost) September 14, 2022



Les travaux de cette commission mixte seront entérinés par la signature d’une série d’accords bilatéraux et de protocoles d’accord couvrant plusieurs domaines importants et s’inscrivant dans le cadre de la volonté exprimée par les deux pays d’un partenariat stratégique spécifique au service de leurs intérêts mutuels et à la hauteur des aspirations de deux peuples frères.

Après six ans d’absence, à la suite d’une visite d’Etat du Président de la République M. Mohamed Ould Cheikh el Ghazouani en Algérie, sous la direction du Président algérien, M. Abdelmajid Tebboune, la dix-neuvième session s’est tenue en décembre dernier