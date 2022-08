Kosmos Innovation:programmes offerts à plus de 100 femmes

Kosmos Innovation Center est fier de ses programmes de renforcement des capacités offerts à plus de 100 femmes entrepreneures à travers le Mauritania Innovation Challenge. Si vous êtes une femme qui a un projet prêt à être développé et à recevoir un financement de démarrage, alors n’hésitez pas à postuler pour le défi de cette année dès que possible !

Si vous avez des questions, envoyez-nous un message ou laissez un commentaire ci-dessous et nous vous répondrons dans les plus brefs délais. Taguez une femme entrepreneur et partagez !

#femmesentrepreneurs #femmesdanslesaffaires #renforcementdecapacités #Financementdedémarrage #KIC #MIC2022

Cliquez sur l’un des liens ci-dessous pour postuler dès maintenant.

Lien français : https://forms.gle/SdBxunEamkGBaU8s5

Lien arabe : https://forms.gle/cwGHB7FGnpMe2VaN7

*****

The Kosmos Innovation Center is proud that it has provided capacity building programs to more than 100 women entrepreneurs through the Mauritania Innovation Challenge. If you are a woman who has a project that is ready to be developed and receive seed funding, then do not hesitate and apply for this year’s challenge as soon as possible !

If you have any questions, please send us a message or leave a comment down below and we will respond as soon as possible. Tag a female entrepreneur and repost!

#womenentrepreneurs #womeninbusines #womenled #capacitybuilding #seedfunding #KIC #MIC2022

Click on one of the links below to apply now :

Link French : https://forms.gle/SdBxunEamkGBaU8s5

Link Arabic : https://forms.gle/cwGHB7FGnpMe2VaN7