Kinross publie ses résultats du premier trimestre 2023

TORONTO, 09 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Kinross Gold Corporation ( TSX : K , NYSE : KGC) (« Kinross » ou la « Société ») a annoncé aujourd’hui ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2023.

Ce communiqué de presse contient des informations prospectives sur les événements futurs attendus et les performances financières et opérationnelles de la Société. Veuillez vous reporter aux risques et aux hypothèses énoncés dans notre mise en garde sur les informations prospectives à la page 28 de ce communiqué. Tous les montants en dollars sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire.

Faits saillants du premier trimestre 2023 des activités poursuivies :

La Société est en bonne voie pour atteindre ses objectifs annuels 2023.

Production de 466 022 onces d’équivalent or (Au eq. oz.), une augmentation de 23 % d’une année sur l’autre, et ventes de 490 330 Au eq. oz.

Coût de production des ventes 1 de 987 $ par Au éq. oz. vendu et coût de maintien tout compris 2 de 1 321 $ par éq. oz. vendu.

Marges 3 de 907 $ par Au éq. oz. vendu.

Flux de trésorerie d’exploitation 4 de 259,0 millions de dollars et flux de trésorerie d’exploitation ajusté 2 de 358,2 millions de dollars.

Bénéfice net déclaré 5 de 90,2 millions de dollars, ou 0,07 $ par action, et bénéfice net ajusté 2 , 6 de 87,6 millions de dollars, ou 0,07 $ par action 2 .

Trésorerie et équivalents de trésorerie de 471,0 millions de dollars et liquidités totales 7 d’environ 1,7 milliard de dollars au 31 mars 2023.

Le conseil d’administration de Kinross a déclaré un dividende trimestriel de 0,03 $ par action ordinaire payable le 15 juin 2023 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 1er juin 2023.

Faits saillants du projet opérationnel et de développement :

Au premier trimestre, Tasiast a réalisé deux mois de production record en janvier et mars grâce à des notes record, et a achevé avec succès un arrêt prévu en février lié au projet d’expansion de Tasiast 24k . Le projet Tasiast 24k respecte le budget et le calendrier pour atteindre un débit de 24 000 tonnes par jour à la mi-2023.

Paracatu a été un solide contributeur avec une production plus élevée d’une année à l’autre à des coûts inférieurs.

La Coipa a atteint des teneurs et des récupérations record depuis le redémarrage des opérations l’année dernière et a généré de solides flux de trésorerie.

Le programme d’exploration à Great Bear à Red Lake, en Ontario, continue de faire d’excellents progrès. En 2023, Kinross prévoit de délimiter davantage le gisement en profondeur et d’ajouter des onces de ressources présumées. Les résultats de forage continuent de confirmer la minéralisation aurifère à de bonnes largeurs et à haute teneur, y compris à des profondeurs de 1,3 kilomètre.

Environnement, Social et Gouvernance (ESG) :

Kinross a publié son rapport 2022 sur la durabilité et l’ESG le 9 mai 2023, détaillant sa stratégie ESG actualisée ainsi qu’un résumé complet de ses performances au cours de l’année écoulée.

Dans le domaine le plus important de la sécurité, Kinross a fait progresser sa philosophie de sécurité centrée sur les personnes grâce à de nouveaux programmes d’engagement au niveau du site et à un partage d’informations amélioré entre les opérations.

Bald Mountain a reçu le prix de remise en état 2022 pour «Leadership in Concurrent Mine Reclamation».

Kinross a fait progresser sa stratégie de diversité, d’équité et d’inclusion (DEI) en 2022, atteignant le pourcentage le plus élevé d’employées chez Kinross au cours des cinq dernières années, y compris le pourcentage le plus élevé de femmes dans les rôles de science, technologie, ingénierie et mathématiques (STEM) et 33 % de femmes dans son équipe de direction.

Commentaire du chef de la direction :

J. Paul Rollinson, président et chef de la direction, a fait les commentaires suivants concernant les résultats du premier trimestre 2023 :

« Kinross a livré un premier trimestre solide avec des contributions de tous nos sites, ce qui a entraîné une augmentation de 23 % de la production d’une année sur l’autre. Tasiast, La Coipa et Paracatu ont fourni une production, des marges et des flux de trésorerie solides, y compris deux mois de production record et des teneurs record à Tasiast. Nos activités aux États-Unis ont livré comme prévu alors que nous continuons à réinvestir dans notre avenir en nous concentrant sur les opportunités à marge plus élevée.

« Nous continuons à faire d’excellents progrès dans l’avancement de notre portefeuille de projets de développement et d’exploration. Le projet Tasiast 24k devrait atteindre sa capacité nominale en milieu d’année et la centrale solaire Tasiast devrait être mise en service d’ici la fin de l’année. À Great Bear, les résultats de forage continuent de confirmer la minéralisation avec de bonnes largeurs et des teneurs élevées, y compris à des profondeurs de plus d’un kilomètre.

« Notre portefeuille d’opérations est bien positionné et en bonne voie pour fournir nos prévisions annuelles de production et de coûts. Nous continuons de maintenir notre solidité financière et d’excellentes liquidités, tout en renforçant notre bilan de qualité supérieure et en poursuivant notre programme de remboursement de capital.

« L’exploitation minière responsable et notre fort engagement envers l’ESG font partie intégrante de notre entreprise et sont ancrés dans notre culture et nos valeurs fondamentales. Nous sommes heureux de publier notre rapport 2022 sur la durabilité et l’ESG qui détaille notre stratégie ESG ainsi qu’une autre solide année de performance dans ce domaine important. Notre objectif est d’être un partenaire de choix dans les communautés dans lesquelles nous opérons tout en continuant à offrir des avantages significatifs et durables à toutes nos parties prenantes. Nous restons concentrés sur notre engagement à réduire l’intensité des émissions de gaz à effet de serre (sur une base par once d’équivalent or) de 30 % d’ici 2030, guidés par des objectifs intermédiaires et une concentration sur l’amélioration continue et l’innovation.

Résumé des résultats financiers et opérationnels

Trois mois terminés

31 mars,

(non audités, en millions de dollars américains, à l’exception des onces, des montants par action et des montants par once) 2023 2022

Faits saillants d’exploitation

Total des onces d’équivalent or provenant des activités poursuivies (a ),( b)

Produit 466 022 378 421

Vendu 490 330 373 728

Faits saillants financiers des activités poursuivies (a)

Ventes de métaux $ 929.3 $ 700.9

Coût de production des ventes $ 483.9 $ 363.1

Dépréciation, épuisement et amortissement $ 211.9 $ 166,5

Bénéfice d’exploitation $ 143,9 $ 102,5

Bénéfice net des activités poursuivies attribuable aux actionnaires ordinaires $ 90.2 $ 81.3

Bénéfice de base par action des activités poursuivies attribuable aux actionnaires ordinaires $ 0,07 $ 0,06

Bénéfice dilué par action des activités poursuivies attribuable aux actionnaires ordinaires $ 0,07 $ 0,06

Bénéfice net ajusté des activités poursuivies attribuable aux actionnaires ordinaires (c) $ 87,6 $ 68,8

Bénéfice net ajusté des activités poursuivies par action (c) $ 0,07 $ 0,05

Flux de trésorerie net des activités poursuivies provenant des activités opérationnelles $ 259,0 $ 97,9

Cash-flow opérationnel ajusté des activités poursuivies (c) $ 358.2 $ 249.1

Investissements liés aux activités poursuivies (d) $ 221.2 $ 100,7

Cash-flow libre des activités poursuivies (c) $ 37,8 $ (2,8

Prix ​​moyen réalisé de l’or par once provenant des activités poursuivies (e) $ 1 894 $ 1 876

Coût de production des ventes des activités poursuivies par once équivalente (b) vendue (f) $ 987 $ 972

Coût de production des ventes des activités poursuivies par once vendue sur la base des sous-produits (c) $ 929 $ 966

Coût de maintien tout compris des activités poursuivies par once vendue sur la base des sous-produits (c) $ 1 284 $ 1 227

Coût de maintien tout compris des activités poursuivies par once équivalente (b) vendue (c) $ 1 321 $ 1 231

Coût tout compris attribuable (g) des activités poursuivies par once vendue sur la base des sous-produits (c) $ 1 616 $ 1 466

Coût tout compris attribuable (g) des activités poursuivies par once équivalente (b) vendue (c) $ 1 634 $ 1 468

(un) Les résultats pour les trois mois clos les 31 mars 2023 et 2022 proviennent des activités poursuivies et excluent les résultats des activités de Chirano et de Russie de la Société en raison du classement de ces activités comme abandonnées et de leur vente ultérieure en 2022. Les informations comparatives pour les trois mois clos Le 31 mars 2022, tel que présenté précédemment dans le rapport de gestion et les états financiers pour les trois mois clos le 31 mars 2022, a été mis à jour rétrospectivement pour exclure les résultats des opérations de Chirano de la Société.

(b) Les « onces d’équivalent or » comprennent les onces d’argent produites et vendues converties en équivalent or selon un ratio des prix moyens du marché au comptant pour les matières premières pour chaque période. Le ratio pour le premier trimestre 2023 était de 83,82:1 (premier trimestre 2022 – 78,19:1).

(c) La définition et le rapprochement de ces mesures et ratios financiers non conformes aux PCGR sont inclus aux pages 17 à 22 de ce communiqué de presse. Les mesures et ratios financiers non conformes aux PCGR n’ont pas de signification normalisée en vertu des IFRS et, par conséquent, peuvent ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d’autres émetteurs.

(d) Les « Dépenses en immobilisations liées aux activités poursuivies » sont présentées comme « Ajouts aux immobilisations corporelles » dans les états consolidés intermédiaires résumés des flux de trésorerie.

(e) Le « prix moyen réalisé de l’or par once provenant des activités poursuivies » est défini comme les ventes de métal aurifère provenant des activités poursuivies divisées par le nombre total d’onces d’or vendues provenant des activités poursuivies.

(F) Le « coût de production des ventes des activités poursuivies par once équivalente vendue » est défini comme le coût de production des ventes divisé par le nombre total d’onces d’équivalent or vendues des activités poursuivies.

(g) Le « coût global attribuable » comprend la part de Kinross des coûts de Manh Choh (70 %).

Les résultats opérationnels et financiers suivants sont basés sur la production d’équivalent-or du premier trimestre :

Production : Kinross a produit 466 022 Au eq. oz. au T1 2023 provenant des activités poursuivies, contre 378 421 Au eq. oz. au premier trimestre 2022. L’augmentation de 23 % d’une année sur l’autre est principalement attribuable à l’accélération de la production à La Coipa en 2022 et à une production plus élevée à Paracatu, Round Mountain et Fort Knox.

Ventes : Kinross a vendu 490 330 Au eq. oz. au T1 2023 des activités poursuivies, contre 373 728 Au eq. oz. au T1 2022. L’augmentation d’une année sur l’autre est principalement due à une production plus élevée et au calendrier des ventes d’onces d’équivalent or.

Prix ​​moyen réalisé de l’or : Le prix moyen réalisé de l’or des activités poursuivies au T1 2023 était de 1 894 $ l’once, comparativement à 1 876 $ l’once au T1 2022.

Revenus : Au cours du premier trimestre, les revenus des activités poursuivies ont augmenté pour atteindre 929,3 millions de dollars, contre 700,9 millions de dollars au cours du premier trimestre de 2022. L’augmentation de 33 % est due à une augmentation du nombre d’onces d’équivalent or vendues et à une augmentation du prix moyen réalisé de l’or.

Coût de production des ventes : Coût de production des ventes 1 des activités poursuivies par Au eq. oz. vendu était de 987 $ pour le trimestre, contre 972 $ au T1 2022, principalement en raison de la hausse des coûts des opérations de la Société au Nevada, largement compensée par une production accrue.

Coût de production des ventes des activités poursuivies par Au oz. vendu 2 sur une base de sous-produits était de 929 $ au T1 2023, contre 966 $ au T1 2022, sur la base de ventes d’or de 461 696 onces et de ventes d’argent de 2 400 198 onces.

Marges 3 : Marge de Kinross sur les activités poursuivies par Au éq. oz. vendu était de 907 $ pour le premier trimestre 2023, en ligne avec la marge du premier trimestre 2022 de 904 $.

Coût de maintien tout compris 2 : Coût de maintien tout compris des activités poursuivies par Au éq. oz. vendu était de 1 321 $ au T1 2023, comparativement à 1 231 $ au T1 2022.

Au premier trimestre 2023, coût de maintien tout compris des activités poursuivies par once Au. vendus sur une base de sous-produits était de 1 284 $, comparativement à 1 227 $ au T1 2022.

Flux de trésorerie d’exploitation : Le flux de trésorerie d’exploitation des activités poursuivies 4 était de 259,0 millions de dollars pour le T1 2023, contre 97,9 millions de dollars pour le T1 2022.

Les flux de trésorerie opérationnels ajustés provenant des activités poursuivies 2 ont augmenté à 358,2 millions de dollars au T1 2023, contre 249,1 millions de dollars au T1 2022.

Flux de trésorerie disponible 2 : Le flux de trésorerie disponible des activités poursuivies au T1 2023 était de 37,8 millions de dollars, ce qui inclut les variations totales du fonds de roulement 8 représentant une sortie de 99,2 millions de dollars, contre une sortie nette de 2,8 millions de dollars au T1 2022, qui comprenait les variations totales du fonds de roulement 8 représentant une sortie de fonds de 151,2 millions de dollars.

Bénéfice : Le bénéfice net déclaré 5 des activités poursuivies s’est établi à 90,2 millions de dollars, ou 0,07 $ par action, pour le T1 2023, comparativement à un bénéfice net déclaré de 81,3 millions de dollars, ou 0,06 $ par action, pour le T1 2022. L’augmentation du bénéfice net déclaré est principalement attribuable à la augmentation des marges.

Le bénéfice net ajusté lié aux activités poursuivies 2 , 6 s’est établi à 87,6 millions de dollars, ou 0,07 $ par action, pour le T1 2023, comparativement à 68,8 millions de dollars, ou 0,05 $ par action, pour le T1 2022.

Dépenses en immobilisations : Les dépenses en immobilisations des activités poursuivies ont augmenté à 221,2 millions de dollars pour le T1 2023, comparativement à 100,7 millions de dollars pour le T1 2022, principalement en raison d’une augmentation du décapage des immobilisations à Tasiast, Fort Knox et Bald Mountain et des activités de développement à Manh Choh.

Bilan

Au 31 mars 2023, Kinross disposait de trésorerie et d’équivalents de trésorerie de 471,0 millions de dollars, contre 418,1 millions de dollars au 31 décembre 2022.

La Société disposait d’un crédit supplémentaire disponible 9 d’environ 1,3 milliard de dollars et d’un total de liquidités 7 d’environ 1,7 milliard de dollars.

Remboursement de capital

Dans le cadre de son programme de dividende trimestriel continu, la Société a déclaré un dividende de 0,03 $ par action ordinaire payable le 15 juin 2023 aux actionnaires inscrits au 1er juin 2023.

Dans le cadre du programme de rachat d’actions actuel de la Société, le montant du capital remboursé par le biais des rachats est basé sur les liquidités excédentaires (définies comme les flux de trésorerie disponibles après paiement des intérêts et des dividendes) générés au cours de chaque trimestre, les rachats d’actions réels ayant lieu avec un décalage d’un trimestre. Ainsi, il n’y a eu aucun rachat au cours du premier trimestre et la Société prévoit racheter des actions au cours du second semestre de l’année.

Résultats d’exploitation

Les résumés mine par mine des résultats d’exploitation du premier trimestre 2023 se trouvent aux pages 12 et 16 de ce communiqué de presse. Dans l’ensemble du portefeuille, tous les projets sont conformes au plan et ont atteint les objectifs de production trimestriels. Les faits saillants comprennent ce qui suit :

À Tasiast , la production a été inférieure d’un trimestre à l’autre et d’une année à l’autre, principalement en raison d’un débit inférieur à la suite de l’arrêt prévu en février, principalement pour des raccordements au projet Tasiast 24k. Malgré l’arrêt prévu, des records de production mensuels ont été atteints en janvier et en mars, la baisse du débit d’un trimestre à l’autre ayant été partiellement compensée par l’amélioration des récupérations et des teneurs record à la suite du séquençage de la mine. Le coût des ventes par once vendue était plus élevé qu’au trimestre précédent en raison de la baisse de la production et de la baisse d’un exercice à l’autre, principalement en raison de la baisse des déchets d’exploitation extraits au premier trimestre de 2023.

À Paracatu , la production était conforme au plan et a augmenté d’un exercice à l’autre principalement en raison d’un débit, de teneurs et de récupérations plus élevés, et a diminué d’un trimestre à l’autre principalement en raison de teneurs et de récupérations inférieures prévues en raison du séquencement prévu de la mine, partiellement compensée par débit plus élevé. Le coût des ventes par once vendue a diminué d’un exercice à l’autre principalement en raison d’une production accrue et d’un trimestre à l’autre principalement en raison d’une production plus faible.

À Fort Knox , la production a été inférieure à celle du trimestre précédent, principalement en raison de l’effet saisonnier d’une diminution du nombre d’onces récupérées des remblais de lixiviation en tas. La production d’une année à l’autre a augmenté en grande partie en raison de la production accrue de l’usine en raison de grades plus élevés transformés. Le coût de production des ventes par once vendue était en ligne d’un trimestre à l’autre et inférieur d’un exercice à l’autre en raison d’une production plus élevée.

À Round Mountain , la production a été légèrement inférieure à celle du trimestre précédent, principalement en raison d’une diminution du nombre d’onces récupérées des remblais de lixiviation en tas. La production a augmenté d’une année sur l’autre en raison d’une augmentation du nombre d’onces récupérées des remblais de lixiviation en tas. Le coût des ventes par once vendue a augmenté d’un trimestre à l’autre en raison de la baisse de la production et de la baisse du développement des immobilisations, et a augmenté d’un exercice à l’autre en raison des pressions inflationnistes sur les coûts de l’électricité et des réactifs, des fournitures de maintenance et de la baisse du développement des immobilisations.

À Bald Mountain , la production a diminué d’un trimestre à l’autre principalement en raison d’une diminution du nombre d’onces récupérées des plateformes de lixiviation en tas liée à une diminution du nombre de tonnes placées sur les plateformes de lixiviation en tas, partiellement compensée par des teneurs plus élevées. La production d’une année sur l’autre a diminué principalement en raison de la baisse du nombre de tonnes placées sur les plateformes de lixiviation en tas et des teneurs inférieures. Le coût des ventes par once vendue a augmenté d’un trimestre à l’autre en raison de la baisse de la production et d’un exercice à l’autre principalement en raison de la hausse des coûts des réactifs et des redevances. Les chutes de neige hivernales sans précédent ont eu un impact sur les activités d’extraction et d’empilage à Bald Mountain, mais le site a atteint ses objectifs de production trimestriels et a réalisé d’importants progrès pour rattraper les activités minières en avril.

À La Coipa , la production a été inférieure à celle du trimestre précédent, principalement en raison de l’arrêt prévu de l’usine pour accroître la fiabilité de l’usine, ce qui a entraîné une baisse du débit, partiellement compensée par des teneurs plus élevées et de fortes récupérations. Le coût des ventes par once vendue a augmenté d’un trimestre à l’autre principalement en raison d’une baisse de la production. La Société continue de se concentrer sur l’optimisation de l’usine et le maintien de la surperformance lors de la récupération, et la production à La Coipa reste conforme au plan pour l’année. La Coipa a versé son premier or en février 2022 et s’est accélérée au second semestre.

Mise à jour sur les projets de développement et l’exploration

Tasiast

Le projet Tasiast 24k continue de progresser dans les limites du budget et du calendrier pour atteindre le débit prévu de 24 000 t/j d’ici le milieu de l’année et s’accélérer pour fonctionner de manière cohérente à ce débit prévu d’ici la fin de l’année. L’exécution réussie de l’arrêt de l’usine en février a mis en service un nouveau crible vibrant à la décharge SAG, ainsi qu’une mise à niveau vers un groupe de cyclones primaires SAG de plus grande capacité. Les travaux d’installation mécanique et électrique sont considérablement avancés sur le circuit de pré-classification (la portée restante du dégoulottage de 24k), la pré-mise en service des sous-systèmes ayant commencé en avril et la mise en service progressive devrait se poursuivre jusqu’à la fin juin. Un arrêt est prévu en juin dans le cadre du projet d’extension 24k.

La centrale solaire de 34 MW de Tasiast continue d’avancer et devrait être achevée d’ici la fin de l’année. Tous les modules photovoltaïques sont arrivés et l’approvisionnement est pratiquement terminé avec tous les équipements critiques sur site ou en transit. Les travaux de génie civil sont bien avancés et l’installation du montage mécanique avance bien puisque l’installation des premiers modules photovoltaïques a débuté en avril.

Grand ours

La Société continue de faire d’excellents progrès au projet Great Bear à Red Lake, en Ontario. Au premier trimestre, Kinross a foré environ 38 000 mètres dans le cadre de son solide programme d’exploration et de forage intercalaire. Cette année, Kinross se concentre sur le forage présumé dans la zone située entre un demi-kilomètre et un kilomètre sous la surface. Ces travaux seront complétés par des forages d’exploration le long de la direction de la zone de faille LP et autour des zones Hinge et Limb qui ont connu peu de forage d’exploration pour de nouvelles minéralisations au-delà des zones connues, dans le but de délimiter davantage le gisement en profondeur ainsi que d’ajouter onces de ressources présumées.

Depuis sa dernière mise à jour le 13 février 2023, la Société a reçu des résultats d’analyse supplémentaires, avec une sélection des nouveaux résultats des cibles des zones LP Fault et Limb mis en évidence dans le tableau ci-dessous. Les résultats d’exploration notables à Great Bear au premier trimestre comprennent :

BR-695 (Yuma) – 9,6 m à 10,5 g/t à une profondeur de 1 300 m

BR-697A (Yuma) – 38 m à 5,2 g/t, dont 4,2 m à 32,4 g/t, à 800 m de profondeur

BR-735 (Viggo) – 2,6 m à 73 g/t, à une profondeur de 100 m

DL-132 (Limb) – 5,9 m à 7,8 g/t à une profondeur de 900 m

Les résultats à ce jour continuent de soutenir la vision d’un gisement à haute teneur qui sous-tend la perspective d’un grand complexe minier à longue durée de vie, les résultats récents continuant de démontrer la nature à haute teneur de la minéralisation. Le trou BR-695, le trou le plus profond à ce jour sur la propriété, a recoupé un intervalle de 9,6 m à 10,5 g/t d’or à une profondeur verticale de 1,3 km. Les derniers résultats confirment également que le système possède de larges zones de minéralisation comme on le voit dans le trou BR-697A qui a recoupé un intervalle de 38 m à 5,2 g/t d’or, y compris un intervalle de 4,2 m à 32,4 g/t d’or, à une profondeur verticale de 800 m. Le trou BR-735 a recoupé 2,6 m à 73 g/t d’or à une profondeur verticale de 100 m et prolonge la longueur latérale de la minéralisation Viggo. Dans la zone Limb (style de minéralisation Red Lake), le trou DL-132 a recoupé 5,9 m de 7,8 g/t d’or à une profondeur verticale de 900 m,

La Société fait également progresser les études et autorise un programme d’exploration avancé qui établirait une rampe souterraine pour obtenir un échantillon en vrac et permettre une exploration plus efficace des zones plus profondes de la zone de la faille LP, ainsi que des zones aurifères Hinge et Limb à proximité. Kinross vise un démarrage potentiel de la construction en surface pour le programme d’exploration avancée dès 2024.

Les études environnementales de base, les études socio-économiques des communautés locales et les activités d’ingénierie requises pour le processus d’autorisation du projet principal progressent bien. La Société continue de travailler ensemble pour bâtir une relation mutuellement bénéfique avec les Premières Nations Wabauskang et Lac Seul, sur les territoires traditionnels desquelles se situe le projet, et apporte un soutien à leurs ressources techniques dans le domaine de la surveillance environnementale. Kinross continue de faire progresser les études techniques et les activités d’autorisation, et prévoit de publier les résultats de ces travaux sous la forme d’une évaluation économique préliminaire en 2024.

Sélection de résultats de forage de Great Bear

Voir l’annexe A pour les résultats complets.

ID de trou A partir de

(m)

À

(m) Largeur

(m) Largeur réelle

(m) Au

(g/t) Cible

BR-655 542.9 592.2 49.3 36,0 2,88 Découverte

BR-655 y compris 549,0 552.9 3.9 2.8 3.52

BR-655 et y compris 577,8 585,9 8.1 5.9 12.09

BR-655 et 598.3 610.0 11.7 8.7 1.11

BR-655 et 628.8 632.0 3.3 2.5 0,53

BR-655 et 648.0 652.2 4.1 3.5 0,83

BR-655 et 688,5 695.5 7.0 5.2 3.44

BR-655 y compris 688,5 693.8 5.3 3.9 3,96

BR-655 et 708.0 712.5 4.5 3.8 0,51

BR-695 1 363,8 1 373,3 9.5 8.6 2.07 Yuma

BR-695 y compris 1 363,8 1 367,4 3.6 3.3 5.02

BR-695 1 530,0 1 551,0 21.0 19.1 1.14

BR-695 1 556,5 1 602,2 45,7 41,6 2.71

BR-695 y compris 1 556,5 1 567,0 10.6 9.6 10h46

BR-695 y compris 1 561,4 1 565,0 3.7 3.3 24.38

BR-695 1 617,2 1 620,0 2.8 2.5 5.31

BR-697A 968.8 971.8 3.0 2.8 0,46 Yuma

BR-697A et 1 004,2 1 046,2 42.1 38,0 5.24

BR-697A y compris 1 027,4 1 032,0 4.7 4.2 32.35

BR-697A et 1 044,2 1 044,9 0,8 0,7 64,50

BR-719 620.7 627.6 6.8 5.3 0,82 Bruma

BR-719 et 680.4 706.3 25,9 19.4 2.05

BR-719 y compris 682.0 694.0 12.0 9.0 3,66

BR-735 120,0 123,0 3.0 2.6 73.18 Viggo

BR-735 y compris 121,5 123,0 1.5 1.3 146,00

BR-794 942.0 953.5 11.5 9.0 3,77 Yauro

BR-794 y compris 942.0 944.0 2.0 1.6 6.54

BR-794 et y compris 952.0 952.8 0,8 0,6 35,60

BR-794 et 964.0 972.0 8.0 7.0 24.38

BR-794 et 997.4 1 013,0 15.7 11.4 1,76

BR-794 et 1 083,6 1 088,7 5.1 3.9 1.23

DL-132 898.1 904.8 6.7 5.4 3.62 Membre

DL-132 y compris 899.1 904.8 5.7 4.6 4.14

DL-132 et 1 059,9 1 066,7 6.8 5.9 7,75

DL-132 y compris 1 060,9 1 061,5 0,6 0,5 76,40

Les résultats sont de nature préliminaire et sont soumis à une AQ/CQ continue. Les longueurs peuvent être arrondies.

Voir l’annexe B pour une section longue de la zone de défaut LP.

Manh Choh

Au Manh Choh détenu à 70% projet, les activités respectent le calendrier et le budget, le programme de travaux préliminaires étant achevé avec succès. Le camp est maintenant opérationnel, soutenant les activités de construction en cours, et est géré par une entreprise basée en Alaska. Les commandes d’approvisionnement à long terme ont été accélérées et l’intégration des principaux entrepreneurs de construction et d’exploitation continue d’avancer comme prévu pour les modifications du site de Manh Choh et de l’usine de Fort Knox. La période de consultation publique pour les permis d’exploitation s’est achevée avec succès et le processus global d’autorisation reste sur la bonne voie. La société continue de planifier l’accélération de la construction en mettant l’accent sur le développement de la mine tout en gardant la sécurité de nos employés et de l’environnement au premier plan et en continuant à établir des relations solides avec les communautés et le village autochtone de Tetlin.

La Société a annoncé le 27 juillet 2022 qu’elle poursuivait le projet Manh Choh en tant qu’opérateur de la coentreprise. La production initiale de Manh Choh est prévue au second semestre 2024 et devrait ajouter environ 640 000 éq. Au attribuables. oz. au profil de production de la Société sur sa durée de vie d’environ 4,5 ans.

Chili

Les activités de Kinross au Chili se concentrent actuellement sur La Coipa et sur les opportunités potentielles de prolonger la durée de vie de sa mine. Le projet Lobo-Marte continue de fournir une option en tant que grande mine potentielle à faible coût à la fin de l’exploitation minière à La Coipa. Alors que la société concentre ses ressources techniques sur La Coipa, elle continuera à s’engager et à établir des relations avec les communautés liées à Lobo-Marte et les parties prenantes gouvernementales.

Exploration du bassin de Curlew

Au projet d’exploration Curlew Basin dans l’État de Washington, situé à environ 35 kilomètres au nord de l’usine Kettle River de la Société par une route pavée, les résultats des forages d’exploration souterraine continuent de confirmer les extensions et la continuité des veines dans les zones cibles hautement prioritaires. Le forage d’exploration est en cours et se poursuivra tout au long de l’année dans le but d’exploiter la ressource.

Les résultats de forage d’exploration reçus au cours du trimestre comprennent :

LP – 3,0 m à 37,3 g/t Au et 6,9 m à 11,7 g/t Au (1136 et 1135)

K5N – 2,3 m à 24,2 g/t Au et 2,7 m à 20,7 g/t Au (1402)

K5S – 2,8 m à 10,6 g/t Au et 4,8 m à 8,75 g/t Au (1147)

Exploration de la phase X de Round Mountain et de Gold Hill

Kinross continue de se concentrer sur la progression des opportunités souterraines à marge et rendement plus élevés à la phase X et à Gold Hill.

La construction de la rampe d’exploration à la phase X a commencé au premier trimestre et le développement souterrain progresse pour commencer le forage de définition au début de 2024. La Société fait également progresser les études et l’autorisation d’une mine souterraine potentielle à la phase X parallèlement au développement souterrain pour faire avancer notre chemin vers la production.

La phase X est une continuation du système épithermal à faible sulfuration de Round Mountain de classe mondiale (plus de 16 Moz. produit qui se compose d’or disséminé hébergé dans un tuf de rhyolite). Cette zone minéralisée s’approfondit progressivement vers l’ouest en raison d’une combinaison d’un léger pendage vers l’ouest et d’un affaissement le long d’une série de failles ‘Basin and Range’.

Au projet d’exploration Gold Hill , situé à environ sept kilomètres au nord-est de Round Mountain, le forage a commencé au début de cette année avec quatre appareils de forage et l’autorisation d’une rampe souterraine progresse. Les forages d’exploration visent à prolonger la veine Jersey et à tester la continuité de la zone veineuse médio-atlantique. Jusqu’à présent, le forage a recoupé avec succès les veines ciblées et les analyses seront incluses dans les résultats du deuxième trimestre de la Société.

Gold Hill est un système de veines épithermales à faible sulfuration composé de veines de quartz étroites à haute teneur avec une importante continuité latérale. L’extraction souterraine historique (zone de la fosse actuelle) a produit environ 40 koz avec une teneur de 10 g/t Au.

Conseils de la société

La section suivante du communiqué de presse représente des informations prospectives et les utilisateurs sont avertis que les résultats réels peuvent varier. Nous nous référons aux risques et aux hypothèses contenus dans la mise en garde sur les informations prospectives à la page 28.

La Société est en bonne voie pour atteindre ses objectifs de production de 2023 de 2,1 millions Au eq. oz. (+/- 5%). La production devrait augmenter après le premier trimestre, principalement en raison de la production plus élevée prévue à Tasiast et La Coipa, ainsi que des impacts saisonniers sur l’exploitation minière à Paracatu et les opérations de lixiviation en tas de la Société aux États-Unis. La production annuelle de Kinross devrait rester stable en 2024 et 2025 à 2,1 millions et 2,0 millions d’éq. 10 Au attribuables. oz. (+/- 5%), respectivement.

La Société est également en bonne voie pour respecter ses prévisions pour 2023 concernant le coût de production des ventes, le coût de maintien tout compris et les dépenses en immobilisations attribuables.

Mise à jour Environnement, Social et Gouvernance (ESG)

Kinross a publié son rapport 2022 sur la durabilité et l’ESG le 9 mai 2023, détaillant son approche de la durabilité, sa stratégie ESG et ses solides performances dans ce domaine au cours de l’année écoulée. Au cœur des activités de Kinross se trouve son engagement envers la sécurité et la santé de son personnel, la gérance de l’environnement et le bien-être de ses communautés hôtes.

Accédez au rapport complet sur la durabilité et l’ESG ici : Kinross-2022-Sustainability-and-ESG-Report

La stratégie ESG mise à jour de Kinross décrit trois piliers clés – la main-d’œuvre et la communauté, le capital naturel et le climat et l’énergie – jusqu’en 2030 et au-delà en tant que domaines prioritaires pour apporter des contributions solides et créer une valeur partagée.

La performance de pointe de Kinross a été renforcée par des cotes et des classements toujours élevés au sein de notre groupe de pairs. La société a obtenu sa note S&P ESG Global la plus élevée en 2022, se classant dans le 97e centile , le classement le plus élevé jamais enregistré pour Kinross, a amélioré son score de notation de risque Sustainalytics avec une augmentation significative de 10 points et a maintenu sa position « A » avec MSCI pour la troisième année consécutive.

Kinross a obtenu une assurance externe pour les mesures de performance ESG sélectionnées et la conformité aux principes d’exploitation aurifère responsable établis par le World Gold Council et, conformément à la pratique normale de la société, a fourni les indices Global Reporting Initiative (GRI) et Sustainability Accounting Standards Board (SASB).

Parmi les autres faits saillants du rapport 2022 sur la durabilité et l’ESG, mentionnons :

Dans le domaine le plus important de la sécurité, des améliorations ont été apportées dans tous les principaux domaines, y compris un « Blitz de gestion des risques critiques » pour identifier les opportunités et les faiblesses et le lancement d’un nouveau forum mondial d’apprentissage sur la sécurité pour faire progresser la philosophie de sécurité centrée sur les personnes de Kinross grâce à l’engagement au niveau du site et partage d’informations entre les opérations.

En 2022, Kinross a généré 2,9 milliards de dollars de retombées économiques dans ses pays hôtes grâce aux impôts, aux salaires, aux achats et au soutien communautaire, y compris les dons. Depuis 2010, 44 milliards de dollars ont été versés aux économies des pays hôtes de Kinross.

Kinross a fait des progrès dans sa stratégie DEI en atteignant le pourcentage le plus élevé d’employées chez Kinross au cours des cinq dernières années, y compris le pourcentage le plus élevé de femmes dans les rôles STEM à 15 % et le pourcentage le plus élevé de femmes dans les postes de direction, dont 33 % de femmes sur son Équipe de haute direction. Sur les sites, des niveaux élevés d’emploi dans les pays ont été maintenus avec 99 % d’employés non cadres et 87 % de cadres provenant des pays d’accueil.

Pour les efforts de remise en état qui vont au-delà des exigences de remise en état standard, Bald Mountain a reçu le prix de remise en état 2022 pour «Leadership in Concurrent Mine Reclamation» de la Division de la protection de l’environnement du Nevada, Département de la faune du Nevada (NDOW), US Forest Service, US Bureau of Land Management (BLM) et la Division des minéraux du Nevada.

Au premier trimestre 2023, Kinross a maintenu sa solide performance ESG, notamment en mettant en place un groupe de travail interfonctionnel sur les droits de l’homme de l’entreprise qui se concentre sur la réalisation d’un plan d’action en quatre parties. Dans les communautés hôtes, plus de 1,3 million de dollars en contributions monétaires et en nature ont été versés dans le cadre de stratégies d’investissement dans les communautés de sites et un niveau élevé d’interaction avec les parties prenantes a été maintenu.

Kinross a maintenu un dialogue étroit avec les communautés autochtones concernant ses projets et ses opérations, notamment en faisant avancer les discussions avec les Premières Nations Wabauskang et Lac Seul sur la manière dont le projet Great Bear peut apporter des avantages durables à leurs communautés. À Manh Choh, le ministère du Travail et du Développement de la main-d’œuvre de l’Alaska a fourni au programme Mining and Training Petroleum Service de l’Université d’Alaska Fairbank une subvention de 300 000 $, en partenariat avec Kinross Alaska, pour aider les communautés locales à obtenir la formation et les compétences nécessaires pour obtenir des emplois . à Manh Choh. Au Chili, huit membres des communautés indigènes Colla liées à La Coipa et Lobo Marte ont obtenu leur diplôme d’un programme d’éducation des adultes. En savoir plus sur le travail de Kinross avec la communauté Colla ici :https://youtu.be/4we2gHyBEWg .

Détails de la conférence téléphonique

Dans le cadre de ce communiqué de presse, Kinross tiendra une conférence téléphonique et une webdiffusion audio le mercredi 10 mai 2023 à 7 h 45 HAE pour discuter des résultats, suivies d’une séance de questions-réponses. Pour accéder à l’appel, veuillez composer le :

Canada et États-Unis sans frais – 1 (888) 330-2446 ; Code d’accès : 4915537

À l’extérieur du Canada et des États-Unis – 1 (240) 789-2732; Code d’accès : 4915537

Replay (disponible jusqu’à 14 jours après l’appel) :

Canada et États-Unis sans frais – 1-800-770-2030 ; Code d’accès : 4915537

À l’extérieur du Canada et des États-Unis – 1-647-362-9199; Code d’accès : 4915537

Vous pouvez également accéder à la conférence téléphonique en mode écoute uniquement via une webdiffusion sur notre site Web www.kinross.com . La diffusion Web audio sera archivée sur www.kinross.com .

Ce communiqué doit être lu conjointement avec les états financiers non audités du premier trimestre 2023 et le rapport de gestion de Kinross sur www.kinross.com. Les états financiers non audités et le rapport de gestion du premier trimestre 2023 de Kinross ont été déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières (disponibles sur www.sedar.com ) et fournis à la Securities and Exchange Commission des États-Unis (disponible sur www.sec.gov ). Les actionnaires de Kinross peuvent obtenir gratuitement une copie des états financiers sur demande auprès de la Société.

Assemblée annuelle virtuelle des actionnaires

L’assemblée annuelle des actionnaires de Kinross se tiendra le mercredi 10 mai 2023 à 10h00 HAE.

La Société a choisi de tenir une assemblée virtuelle via une webdiffusion audio en direct afin d’offrir une flexibilité et une opportunité accrues pour la participation des actionnaires, indépendamment de leur emplacement géographique et de leur actionnariat. De plus, avec les progrès de la technologie de conférence et les impacts résiduels de la pandémie de COVID-19, Kinross pense que cette approche rapide fournira toujours le même niveau de divulgation, de transparence et de participation que les réunions précédentes.

La réunion virtuelle sera accessible en ligne sur : web.lumiagm.com/417158950 .

Les instructions de vote et de participation pour les actionnaires admissibles sont fournies dans l’ avis de convocation à l’assemblée annuelle des actionnaires et la circulaire d’information de la direction de la Société .

Le lien vers la réunion virtuelle sera également accessible sur www.kinross.com et sera archivé pour une utilisation ultérieure.

À propos de Kinross Gold Corporation

Kinross est une société minière aurifère mondiale de premier plan basée au Canada avec des opérations et des projets aux États-Unis, au Brésil, en Mauritanie, au Chili et au Canada. Nous nous concentrons sur la création de valeur basée sur les principes fondamentaux de l’exploitation minière responsable, de l’excellence opérationnelle, de la croissance disciplinée et de la solidité du bilan. Kinross est inscrite à la Bourse de Toronto (symbole : K) et à la Bourse de New York (symbole : KGC).

Bilan des opérations

Trimestre clos le 31 mars

(non audité) Onces d’équivalent or

Produit Vendu Coût de production des

ventes (millions $) Coût de production des

ventes/once équivalente vendue

2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022

fort Knox 65 387 54 803 65 404 52 813 $ 77,6 $ 67,4 $ 1 186 $ 1 276

Montagne ronde 58 832 45 319 58 226 46 959 96,5 52.3 1 657 1 114

Montagne chauve 33 828 36 071 47 283 41 017 58,0 40.3 1 227 983

Total des États-Unis 158 047 136 193 170 913 140 789 232.1 160,0 1 358 1 136

Paracatu 123 334 108 009 128 344 101 886 118,0 106.6 919 1 046

La Coipa 53 596 524 61 780 – 44,9 – 727 –

Maricunga – – 814 858 0,5 0,7 614 816

Tasiast 131 045 133 695 128 479 130 195 88,4 95,8 688 736

Total des activités poursuivies 466 022 378 421 490 330 373 728 483.9 363.1 987 972

Opérations interrompues

Kupol – 95 891 – 85 937 – 65,4 $ – $ 761

Chirano (100%) – 34 929 – 35 810 – 47,6 – 1 329

– 130 820 – 121 747 – 113,0

Bilans consolidés intermédiaires résumés

(non audité, exprimé en millions de dollars américains, à l’exception des montants des actions)

Comme à 31 mars 2022 au 31 décembre, 2023

Actifs

Actifs circulants

Trésorerie et équivalents de trésorerie $ 471.0 $ 418.1

Trésorerie affectée 10.9 10.1

Débiteurs et autres actifs 290,5 318.2

Impôt exigible récupérable 6.5 8.5

Inventaires 1 138,9 1 072,2

Juste valeur non réalisée des actifs dérivés 23,0 25,5

1 940,8 1 852,6

Actifs non courants

Immobilisations corporelles 7 793,1 7 741,4

Investissements à long terme 100.2 116,9

Autres actifs à long terme 660.8 680.9

Impôts différés actifs 5.5 4.6

Total des actifs $ 10 500,4 $ 10 396,4

Passifs

Passifs courants

Comptes créditeurs et charges à payer $ 479.3 $ 550,0

Impôt exigible sur le revenu à payer 44,6 89,4

Portion courante de la dette à long terme et des facilités de crédit 535.3 36,0

Part courante des provisions 50,8 50,8

Autres passifs courants 16.4 25.3

1 126,4 751.5

Passifs non courants

Dette à long terme et facilités de crédit 2 158,9 2 556,9

Des provisions 799.1 755.9

Dettes de location à long terme 24.0 23.1

Autres passifs à long terme 125,0 125.3

Passifs d’impôts différés 311.2 301.5

Responsabilités totales $ 4 544,6 $ 4 514,2

Équité

Avoir des actionnaires ordinaires

Capital-actions ordinaire $ 4 480,2 $ 4 449,5

Surplus d’apport 10 641,1 10 667,5

Déficit accumulé (9 198,2 ) (9 251,6 )

Cumul des autres éléments du résultat global (36,1 ) (41,7 )

Total des capitaux propres des actionnaires ordinaires 5 887,0 5 823,7

Intérêts non-majoritaires 68,8 58,5

Fonds propres totaux 5 955,8 5 882,2

Total du passif et des capitaux propres $ 10 500,4 $ 10 396,4

Actions ordinaires

Autorisé Illimité

Illimité

Émis et en circulation 1 227 563 020 1 221 891 341

États des résultats consolidés intermédiaires résumés

(non audités, exprimés en millions de dollars américains, à l’exception des montants par action et par action)

Trois mois terminés

31 mars, 31 mars,

2023 2022

Revenu

Ventes de métaux $ 929.3 $ 700.9

Coût des ventes

Coût de production des ventes 483.9 363.1

Dépréciation, épuisement et amortissement 211.9 166,5

Coût total des ventes 695.8 529.6

Bénéfice brut 233,5 171.3

Autres charges d’exploitation 31.2 15.2

Prospection et développement commercial 34,0 23.4

général et administratif 24.4 30.2

Bénéfice d’exploitation 143,9 102,5

Autres produits (charges) – nets 4.4 (6.7 )

Produits financiers 9.4 2.2

Frais financiers (27,5 ) (21.2 )

Résultat des activités poursuivies avant impôt 130.2 76,8

Recouvrement (charge) d’impôt sur le revenu – net (39,8 ) 4.5

Résultat des activités poursuivies après impôt 90,4 81.3

Bénéfice (perte) des activités abandonnées après impôts – (605.2 )

Bénéfice net (perte nette) $ 90,4 $ (523,9 )

Bénéfice net des activités poursuivies attribuable à :

Intérêts non-majoritaires $ 0,2 $ –

Actionnaires ordinaires $ 90.2 $ 81.3

Bénéfice (perte) net(te) des activités abandonnées attribuable à :

Intérêts non-majoritaires $ – $ (0,1 )

Actionnaires ordinaires $ – $ (605.1 )

Bénéfice (perte) net(te) attribuable à :

Intérêts non-majoritaires $ 0,2 $ (0,1 )

Actionnaires ordinaires $ 90.2 $ (523,8 )

Bénéfice par action des activités poursuivies attribuable aux actionnaires ordinaires

Basique $ 0,07 $ 0,06

Dilué $ 0,07 $ 0,06

Bénéfice (perte) par action des activités abandonnées attribuable aux actionnaires ordinaires $ – $ (0,48 )

Basique $ – $ (0,48 )

Dilué

Bénéfice (perte) par action attribuable aux actionnaires ordinaires

Basique $ 0,07 $ (0,41 )

Dilué $ 0,07 $ (0,41 )

Tableaux consolidés intermédiaires résumés des flux de trésorerie

(non audité, exprimé en millions de dollars US)

Trois mois terminés

31 mars, 31 mars,

2023 2022

Entrée (sortie) nette de trésorerie liée aux activités suivantes :

En fonctionnement:

Résultat des activités poursuivies après impôt $ 90,4 $ 81.3

Ajustements pour rapprocher le bénéfice net des activités poursuivies et la trésorerie nette provenant des activités d’exploitation :

Dépréciation, épuisement et amortissement 211.9 166,5

Frais financiers 27,5 21.2

Charge d’impôt différé (récupération) 9.0 (16.9 )

Pertes de change et autres 15.4 6.8

Frais de remise en état (récupération) 4.0 (9.8 )

Évolution des actifs et passifs d’exploitation :

Débiteurs et autres actifs 20,0 48.3

Inventaires (43,2 ) (89,3 )

Comptes créditeurs et charges à payer (5.8 ) (27,8 )

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles 329.2 180.3

Impôts sur le revenu payés (70,2 ) (82,4 )

Flux de trésorerie net des activités poursuivies provenant des activités opérationnelles 259,0 97,9

Flux net de trésorerie des activités abandonnées provenant des activités opérationnelles – 98,4

Investir :

Ajouts aux immobilisations corporelles (221.2 ) (100,7 )

Intérêts payés capitalisés aux immobilisations corporelles (38,3 ) (10.6 )

Acquisitions nettes de la trésorerie acquise – (1 027,5 )

Cessions (ajouts) nets aux placements à long terme et autres actifs 15.3 (13.9 )

Augmentation de la trésorerie affectée – nette (0,8 ) (1.7 )

Intérêts reçus et autres – nets 2.7 1.1

Flux de trésorerie net des activités poursuivies utilisé dans les activités d’investissement (242.3 ) (1 153,3 )

Flux de trésorerie net des activités abandonnées provenant des (utilisés dans) les activités d’investissement 5.0 (17,0 )

Financement :

Produit du tirage de la dette 100,0 1 097,6

Intérêts payés (24.2 ) (24,7 )

Paiement des dettes de location (15,5 ) (5.4 )

Dividendes versés aux actionnaires ordinaires (36,8 ) (38,9 )

Autre – net 7.2 5.9

Flux de trésorerie net des activités poursuivies provenant des activités de financement 30,7 1 034,5

Flux net de trésorerie des activités abandonnées provenant des activités de financement – –

Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie des activités poursuivies 0,5 –

Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie des activités abandonnées – (3,8 )

Augmentation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 52,9 56,7

Trésorerie et équivalents de trésorerie, début de période 418.1 531.5

Reclassé en actifs détenus en vue de la vente – (134,0 )

Trésorerie et équivalents de trésorerie, fin de période $ 471.0 $ 454.2

Résumé de fonctionnement

Exploiter Période Tonnes de minerai extrait Minerai

traité (broyé) Minerai

traité (lixiviation en tas) Grade (moulin) Teneur (lixiviation en tas) Récupération (a)(d) Production d’équivalent or (b) Ventes d’équivalent or (b) Coût de production des ventes Coût de production des ventes/oz (c) Cap Ex – maintien (e) Total Cap Ex (e) DD&A

(‘000 tonnes) (‘000 tonnes) (‘000 tonnes) (g/t) (g/t) (%) (onces) (onces) (millions $) ($/once) (millions $) (millions $) (millions $)

Amériques fort Knox T1 2023 7 412 1 966 5 972 0,78 0,22 82 % 65 387 65 404 $ 77,6 $ 1 186 $ 38,6 $ 39.1 $ 18.6

T4 2022 12 205 2 395 11 454 0,69 0,20 79 % 83 739 87 061 $ 102.1 $ 1 173 $ 34.4 $ 39.1 $ 40,9

T3 2022 15 547 2 477 13 120 0,71 0,21 80 % 75 522 74 221 $ 88,6 $ 1 194 $ 30,5 $ 31,0 $ 21.8

T2 2022 14 591 2 260 12 785 0,72 0,19 81 % 77 184 77 698 $ 92,6 $ 1 192 $ 12.1 $ 13.1 $ 26.1

T1 2022 13 743 1 852 13 010 0,66 0,17 80 % 54 803 52 813 $ 67,4 $ 1 276 $ 1.7 $ 2.9 $ 20.9

Montagne ronde T1 2023 5 019 878 4 367 0,81 0,44 79 % 58 832 58 226 $ 96,5 $ 1 657 $ 7.4 $ 7.4 $ 34,6

T4 2022 5 177 962 4 772 0,74 0,36 74 % 61 929 67 484 $ 95.1 $ 1 409 $ 41.1 $ 41.1 $ 19.1

T3 2022 8 856 1 021 8 336 0,64 0,27 79 % 62 417 61 757 $ 87,0 $ 1 409 $ 24,7 $ 24,7 $ 17.6

T2 2022 6 702 945 6 515 0,67 0,32 78 % 56 709 51 455 $ 74,8 $ 1 454 $ 20,5 $ 20.6 $ 11.7

T1 2022 3 767 929 3 208 0,80 0,36 79 % 45 319 46 959 $ 52.3 $ 1 114 $ 15.9 $ 16.0 $ 12.1

Montagne chauve T1 2023 1 864 – 1 857 – 0,47 nm 33 828 47 283 $ 58,0 $ 1 227 $ 6.1 $ 25.2 $ 33,9

T4 2022 3 002 – 2 957 – 0,37 nm 58 521 66 847 $ 62,8 $ 939 $ 17.2 $ 37,4 $ 63.4

T3 2022 4 152 – 4 152 – 0,37 nm 65 394 52 472 $ 51.2 $ 976 $ 10.4 $ 28.2 $ 39.1

T2 2022 4 945 – 4 945 – 0,60 nm 54 108 54 472 $ 54,5 $ 1 001 $ 5.0 $ 16.2 $ 38,4

T1 2022 3 870 – 3 870 – 0,63 nm 36 071 41 017 $ 40.3 $ 983 $ 2.7 $ 5.8 $ 35.1

Paracatu T1 2023 8 056 15 130 – 0,37 – 79 % 123 334 128 344 $ 118,0 $ 919 $ 27,8 $ 27,8 $ 40.4

T4 2022 13 324 13 847 – 0,50 – 81 % 180 809 183 190 $ 130.3 $ 711 $ 43,9 $ 43,9 $ 52,7

T3 2022 11 752 13 797 – 0,45 – 79 % 159 113 152 616 $ 131.1 $ 859 $ 33,6 $ 33,6 $ 47.2

T2 2022 11 011 15 133 – 0,35 – 75 % 129 423 133 472 $ 129,6 $ 971 $ 31.2 $ 31.2 $ 46,0

T1 2022 6 165 13 645 – 0,33 – 75 % 108 009 101 886 $ 106.6 $ 1 046 $ 16.0 $ 16.0 $ 39,6

La Coipa (f) T1 2023 748 691 – 1,68 – 88 % 53 596 61 780 $ 44,9 $ 727 $ 1.6 $ 25.4 $ 36,4

T4 2022 1 047 933 – 1,47 – 84 % 67 683 68 135 $ 39.4 $ 578 $ 2.6 $ 46,0 $ 25.6

T3 2022 1 079 637 – 1.19 – 83 % 33 955 24 681 $ 12.1 $ 490 $ 2.9 $ 34,7 $ –

T2 2022 550 321 – 0,74 – 69 % 7 414 7 099 $ 5.6 $ 789 $ 1.6 $ 39,0 $ –

T1 2022 174 58 – 0,41 – 82 % 524 – $ – $ – $ 0,7 $ 35,8 $ –

Afrique de l’Ouest Tasiast T1 2023 1 690 1 208 – 3.49 – 91 % 131 045 128 479 $ 88,4 $ 688 $ 14.6 $ 64,6 $ 46.2

T4 2022 3 737 1 627 – 3.21 – 90 % 143 002 147 019 $ 96,2 $ 654 $ 38.3 $ 90,3 $ 48,7

T3 2022 4 437 1 741 – 2,72 – 89 % 132 754 128 014 $ 94,8 $ 741 $ 3.6 $ 33.4 $ 58,0

T2 2022 3 053 1 680 – 2.51 – 89 % 129 140 114 064 $ 93,3 $ 818 $ 6.7 $ 24.3 $ 56,4

T1 2022 3 462 1 524 – 2.54 – 94 % 133 695 130 195 $ 95,8 $ 736 $ 4.1 $ 19.4 $ 57.1

(un) En raison de la nature des opérations de lixiviation en tas, les taux de récupération à Bald Mountain ne peuvent être mesurés avec précision sur une base trimestrielle. Les taux de récupération à Fort Knox et Round Mountain ne représentent que la récupération à l’usine.

(b) Les onces d’équivalent or comprennent les onces d’argent produites et vendues converties en équivalent or selon le ratio des prix moyens du marché au comptant pour les matières premières pour chaque période. Les ratios pour les trimestres présentés sont les suivants : T1 2023 : 83,82 : 1 ; 4e trimestre 2022 : 81,88 : 1 ; T3 2022 : 89,91:1 ; T2 2022 : 82,77:1 ; T1 2022 : 78,19:1.

(c) Le « coût de production des ventes par once équivalente vendue » est défini comme le coût de production des ventes divisé par le nombre total d’onces d’équivalent or vendues provenant des activités poursuivies.

(d) « nm » signifie non significatif.

(e) Le « Total Cap Ex » est présenté comme « Ajouts aux immobilisations corporelles » dans les états consolidés intermédiaires résumés des flux de trésorerie. « Dépenses en immobilisations – maintien » est une mesure financière non conforme aux PCGR. La définition et le rapprochement de cette mesure financière non conforme aux PCGR sont inclus à la page 22 de ce communiqué de presse.

(F) La teneur en argent et la récupération de La Coipa étaient les suivantes : T1 2023 : 125,77 g/t, 70 % ; T4 2022 : 137,53 g/t, 68 % ; T3 2022 : 121,06 g/t, 61 % ; T2 2022 : 56,04 g/t, 43 % ; T1 2022 : nm.

Rapprochement des mesures et ratios financiers non conformes aux PCGR

La Société a inclus certaines mesures et certains ratios financiers non conformes aux PCGR dans ce document. Ces mesures et ratios financiers ne sont pas définis par les Normes internationales d’information financière (IFRS) et ne doivent pas être considérés isolément. La Société est d’avis que ces mesures et ratios financiers, ainsi que les mesures et ratios financiers déterminés conformément aux IFRS, offrent aux investisseurs une meilleure capacité d’évaluer le rendement sous-jacent de la Société. L’inclusion de ces mesures et ratios financiers vise à fournir des informations supplémentaires et ne doit pas être utilisée comme substitut aux mesures de performance préparées conformément aux IFRS. Ces mesures et ratios financiers ne sont pas nécessairement standards et peuvent donc ne pas être comparables à ceux d’autres émetteurs.

Toutes les mesures et tous les ratios financiers non conformes aux PCGR contenus dans ce document proviennent des activités poursuivies et excluent les résultats des activités Chirano et russes de la Société en raison de la classification de ces activités comme abandonnées. Les informations comparatives présentées précédemment dans le rapport de gestion et les états financiers pour les trois mois clos le 31 mars 2022 ont été refondues pour exclure Chirano. En raison de l’exclusion de Chirano, les mesures et ratios financiers non conformes aux PCGR suivants ne sont plus sur une base attribuable, mais sur une base totale : coût de production des ventes des activités poursuivies par once vendue sur la base des sous-produits et tous -coût de maintien des activités poursuivies par once équivalente vendue et par once vendue sur la base des sous-produits.

Bénéfice net ajusté provenant des activités poursuivies attribuable aux actionnaires ordinaires et bénéfice net ajusté des activités poursuivies par actionsont des mesures et des ratios financiers non conformes aux PCGR qui déterminent la performance de la Société, à l’exclusion de certains impacts qui, selon la Société, ne reflètent pas la performance sous-jacente de la Société pour la période considérée, tels que l’impact des gains et pertes de change, la réévaluation des résultats antérieurs les impôts annuels et/ou les impôts non liés à la période en cours, les charges de dépréciation (reprises), les gains et les pertes et autres coûts non récurrents liés aux acquisitions, cessions et autres transactions, et les gains et pertes sur dérivés non liés à la couverture. Bien que certains de ces éléments soient récurrents, la Société estime qu’ils ne reflètent pas la performance opérationnelle sous-jacente de ses activités actuelles et ne sont pas nécessairement indicatifs des résultats d’exploitation futurs. La direction estime que ces mesures et ratios, qui sont utilisés en interne pour évaluer la performance et pour planifier et prévoir les résultats d’exploitation futurs, permettent aux investisseurs de mieux évaluer la performance sous-jacente, d’autant plus que les éléments exclus ne sont généralement pas inclus dans les prévisions publiques. Cependant, les mesures et les ratios du résultat net ajusté des activités poursuivies et du résultat net ajusté des activités poursuivies par action ne sont pas nécessairement représentatifs du résultat net des activités poursuivies et des mesures et ratios du résultat par action tels que déterminés selon les IFRS.

Le tableau suivant présente un rapprochement du bénéfice net des activités poursuivies et du bénéfice net ajusté des activités poursuivies pour les périodes présentées :

(non audité, exprimé en millions de dollars US, Trois mois terminés

sauf les montants par action) 31 mars,

2023 2022

Bénéfice net des activités poursuivies attribuable aux actionnaires ordinaires – tel que publié $ 90.2 $ 81.3

Éléments de réglage :

(Gains) pertes de change (3,8 ) 4.1

Gains de change sur la conversion de la base fiscale et change sur les impôts différés dans la charge d’impôt sur le résultat (13.2 ) (15.7 )

Impôts au titre des périodes antérieures 12.0 5.7

Frais de remise en état (récupération) 4.0 (9.8 )

Autre (a) (1.2 ) 3.5

Effets fiscaux des ajustements ci-dessus (0,4 ) (0,3 )

(2.6 ) (12,5 )

Bénéfice net ajusté des activités poursuivies attribuable aux actionnaires ordinaires $ 87,6 $ 68,8

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation – De base 1 225,0 1 264,5

Bénéfice net ajusté des activités poursuivies par action $ 0,07 $ 0,05

Bénéfice de base des activités poursuivies par action attribuable aux actionnaires ordinaires – tel que publié $ 0,07 $ 0,06

(un) La rubrique Autres comprend divers impacts, tels que les coûts non récurrents sur les sites et les gains et pertes sur la vente d’actifs et de couvertures, qui, selon la Société, ne reflètent pas la performance sous-jacente de la Société pour la période de reporting.

Le flux de trésorerie disponible des activités poursuivies est une mesure financière non conforme aux PCGR et est défini comme le flux de trésorerie net des activités poursuivies provenant des activités d’exploitation moins les ajouts aux immobilisations corporelles. La Société estime que cette mesure, qui est utilisée en interne pour évaluer la performance de génération de trésorerie sous-jacente de la Société et sa capacité à rembourser les créanciers et à restituer des liquidités aux actionnaires, offre aux investisseurs la possibilité de mieux évaluer la performance sous-jacente de la Société. Cependant, la mesure des flux de trésorerie disponibles provenant des activités poursuivies n’est pas nécessairement indicative du bénéfice d’exploitation ou des flux de trésorerie nets des activités poursuivies provenant des activités d’exploitation telles que déterminées selon les IFRS.

Le tableau suivant présente un rapprochement des flux de trésorerie disponibles des activités poursuivies pour les périodes présentées :

Trois mois terminés (non audité, exprimé en millions de dollars US) 31 mars 2022,

2023

Flux de trésorerie net des activités poursuivies provenant des activités d’exploitation – tel que publié $ 259,0 $ 97,9

Moins : ajouts aux immobilisations corporelles (221.2 ) (100,7 )

Cash-flow libre des activités poursuivies $ 37,8 $ (2,8 )

Cash-flow opérationnel ajusté des activités poursuiviesest une mesure financière non conforme aux PCGR et est définie comme le flux de trésorerie net des activités poursuivies provenant des activités d’exploitation, à l’exclusion de certains impacts qui, selon la Société, ne reflètent pas le flux de trésorerie d’exploitation régulier de la Société et à l’exclusion des variations du fonds de roulement. Le fonds de roulement peut être volatil en raison de nombreux facteurs, notamment le moment du paiement des impôts. La Société utilise en interne les flux de trésorerie d’exploitation ajustés des activités poursuivies comme mesure de la performance sous-jacente des flux de trésorerie d’exploitation et de la capacité future de génération de flux de trésorerie d’exploitation de la Société. Cependant, la mesure des flux de trésorerie d’exploitation ajustés liés aux activités poursuivies n’est pas nécessairement indicative des flux de trésorerie nets des activités poursuivies provenant des activités d’exploitation telles que déterminées selon les IFRS.

Le tableau suivant présente un rapprochement des flux de trésorerie opérationnels ajustés des activités poursuivies pour les périodes présentées :

Trois mois terminés

(non audité, exprimé en millions de dollars US) 31 mars ,2023 2022

Flux de trésorerie net des activités poursuivies provenant des activités d’exploitation – tel que publié $ 259,0 $ 97,9

Éléments de réglage :

Variation du fonds de roulement :

Débiteurs et autres actifs (20,0 ) (48,3 )

Inventaires 43.2 89,3

Comptes créditeurs et autres passifs, y compris les impôts sur le revenu payés 76,0 110.2

Total des variations du fonds de roulement 99,2 151.2

Cash-flow opérationnel ajusté des activités poursuivies $ 358.2 $ 249.1

Le coût de production des ventes des activités poursuivies par once vendue sur une base de sous-produit est un ratio non conforme aux PCGR qui calcule la production non aurifère de la Société comme un crédit contre ses coûts de production par once, plutôt que de convertir sa production non aurifère en or onces équivalentes et en l’imputant à la production totale, comme c’est le cas dans la comptabilisation des coproduits. La direction estime que ce ratio permet aux investisseurs de mieux évaluer le coût de production des ventes par once de Kinross sur une base comparable à celle d’autres grands producteurs d’or qui calculent régulièrement leur coût des ventes par once en utilisant la comptabilité des sous-produits plutôt que la comptabilité des co-produits. .

Le tableau suivant présente un rapprochement du coût de production des ventes des activités poursuivies par once vendue sur la base des sous-produits pour les périodes présentées :

(non audité, exprimé en millions de dollars US,

Trois mois terminés

à l’exception des onces et du coût de production des ventes par once équivalente) 31 mars,

2023 2022

Coût de production des ventes des activités poursuivies – tel que publié $ 483.9 $ 363.1

Moins : revenu d’argent (a) (54,9 ) (4.4 )

Coût de production des ventes des activités poursuivies net des revenus des sous-produits de l’argent $ 429.0 $ 358,7

Onces d’or vendues provenant des activités poursuivies 461 696 371 335

Total d’onces d’équivalent or vendues provenant des activités poursuivies 490 330 373 728

Coût de production des ventes des activités poursuivies par once équivalente vendue (b) $ 987 $ 972

Coût de production des ventes des activités poursuivies par once vendue sur la base des sous-produits $ 929 $ 966

Voir Notes de fin à la page 22 pour plus de détails sur les notes de bas de page référencées dans le tableau ci-dessus.

Coût de maintien tout compris et coût tout compris attribuable des activités poursuivies par once vendue sur la base des sous-produitssont des mesures et des ratios financiers non conformes aux PCGR, selon le cas, calculés sur la base des directives publiées par le World Gold Council («WGC»). Le WGC est une organisation de développement de marché pour l’industrie aurifère et est une association dont les membres comprennent des sociétés minières aurifères de premier plan, dont Kinross. Bien que le WGC ne soit pas un organisme de réglementation de l’industrie minière, il a travaillé en étroite collaboration avec ses sociétés membres pour développer ces paramètres. L’adoption des mesures du coût de maintien tout compris et du coût tout compris est volontaire et n’est pas nécessairement standard, et par conséquent, ces mesures et ratios présentés par la Société peuvent ne pas être comparables à des mesures et ratios similaires présentés par d’autres émetteurs. La Société est d’avis que les mesures du coût de maintien tout compris et du coût tout compris complètent les mesures et les ratios existants présentés par Kinross.

Le coût de maintien tout inclus comprend à la fois les coûts d’exploitation et les coûts en capital nécessaires pour maintenir la production d’or sur une base continue. La valeur de l’argent vendu est déduite du coût de production total des ventes car il s’agit d’une production résiduelle, c’est-à-dire un sous-produit. Les coûts d’exploitation de maintien représentent les dépenses engagées dans les opérations courantes qui sont jugées nécessaires pour maintenir la production actuelle. Les immobilisations de maintien représentent les dépenses en immobilisations des exploitations existantes comprenant les coûts de développement de la mine, y compris le décapage capitalisé et le remplacement continu de l’équipement minier et d’autres immobilisations, et n’incluent pas les dépenses en immobilisations pour les grands projets de croissance ou les immobilisations d’amélioration pour les améliorations importantes des infrastructures des exploitations existantes.

Le coût tout compris comprend le coût de maintien tout compris ainsi que les dépenses d’exploitation engagées à des emplacements sans exploitation actuelle, ou les coûts liés à d’autres activités non durables, et les dépenses en immobilisations pour les grands projets de croissance ou les immobilisations d’amélioration pour des améliorations importantes de l’infrastructure à opérations existantes.

Le coût de maintien tout compris et le coût tout compris attribuable des activités poursuivies par once vendue sur la base d’un sous-produit sont calculés en ajustant le coût de production des ventes des activités poursuivies, tel qu’il est présenté dans les états consolidés intermédiaires résumés des résultats, comme suit :

(non audité, exprimé en millions de dollars US, Trois mois terminés

à l’exception des onces et des coûts par once) 31 mars,

2023 2022

Coût de production des ventes des activités poursuivies – tel que publié $ 483.9 $ 363.1

Moins : revenus de l’argent provenant des activités poursuivies (a) (54,9 ) (4.4 )

Coût de production des ventes des activités poursuivies net des revenus des sous-produits de l’argent $ 429.0 $ 358,7

Éléments de réglage :

Général et administratif (d) 24.4 30.2

Autres charges d’exploitation – maintien (e) 6.5 5.6

Remise en état et restauration – maintien (f) 14.3 7.8

Exploration et développement des affaires – maintien (g) 6.6 6.9

Ajouts aux immobilisations corporelles – maintien (h) 96,6 41.1

Paiements de location – maintien (i) 15.2 5.2

Coût de maintien tout compris sur la base des sous-produits $ 592.6 $ 455,5

Éléments d’ajustement sur une base (c) attribuable :

Autres charges d’exploitation – non de maintien (e) 8.7 12.2

Remise en état et assainissement – ​​non durable (f) 1.9 1.2

Exploration et développement commercial – non durable (g) 27,6 16.5

Ajouts aux immobilisations corporelles – non durables (h) 115.2 58,7

Paiements de location – non durables (i) 0,3 0,2

Coût tout compris sur la base des sous-produits – attribuable (c) $ 746.3 $ 544.3

461 696 371 335

Coût de production des ventes des activités poursuivies par once équivalente vendue (b) $ 987 $ 972

Coût de maintien tout compris des activités poursuivies par once vendue sur la base des sous-produits $ 1 284 $ 1 227

Coût (c) tout compris attribuable aux activités poursuivies par once vendue sur la base des sous-produits $ 1 616 $ 1 466

Voir Notes de fin à la page 22 pour plus de détails sur les notes de bas de page référencées dans le tableau ci-dessus.

La Société évalue également son coût de maintien tout compris et son coût tout compris attribuable aux activités poursuivies sur la base d’une once d’équivalent or. Selon ces mesures et ratios financiers non conformes aux PCGR, la production d’argent de la Société est convertie en onces d’équivalent or et créditée à la production totale.

Le coût de maintien tout compris et le coût tout compris attribuable des activités poursuivies par once équivalente vendue sont calculés en ajustant le coût de production des ventes des activités poursuivies, tel qu’il est présenté dans les états consolidés intermédiaires résumés des résultats, comme suit :

(non audité, exprimé en millions de dollars US, Trois mois terminés

à l’exception des onces et des coûts par once) 31 mars,

2023 2022

Coût de production des ventes des activités poursuivies – tel que publié $ 483.9 $ 363.1

Éléments de réglage :

Général et administratif (d) 24.4 30.2

Autres charges d’exploitation – maintien (e) 6.5 5.6

Remise en état et restauration – maintien (f) 14.3 7.8

Exploration et développement des affaires – maintien (g) 6.6 6.9

Ajouts aux immobilisations corporelles – maintien (h) 96,6 41.1

Paiements de location – maintien (i) 15.2 5.2

Coût de maintien tout compris $ 647.5 $ 459.9

Éléments d’ajustement sur une base (c) attribuable :

Autres charges d’exploitation – non de maintien (e) 8.7 12.2

Remise en état et assainissement – ​​non durable (f) 1.9 1.2

Exploration et développement commercial – non durable (g) 27,6 16.5

Ajouts aux immobilisations corporelles – non durables (h) 115.2 58,7

Paiements de location – non durables (i) 0,3 0,2

Coût tout compris – attribuable (c) $ 801.2 $ 548.7

Onces d’équivalent or vendues provenant des activités poursuivies 490 330 373 728

Coût de production des ventes des activités poursuivies par once équivalente vendue (b) $ 987 $ 972

Coût de maintien tout compris des activités poursuivies par once équivalente vendue $ 1 321 $ 1 231

Coût (c) tout compris attribuable aux activités poursuivies par once équivalente vendue $ 1 634 $ 1 468

Voir Notes de fin à la page 22 pour plus de détails sur les notes de bas de page référencées dans le tableau ci-dessus.

Dépenses en immobilisations des activités poursuiviessont classées comme dépenses en immobilisations de maintien ou dépenses en immobilisations autres que de maintien, selon la nature de la dépense. Les dépenses en immobilisations de maintien représentent généralement les dépenses en immobilisations des exploitations existantes, y compris les coûts d’exploration capitalisés et les frais de décapage capitalisés, sauf s’ils sont liés à des projets majeurs, au remplacement continu de l’équipement minier et d’autres immobilisations et d’autres dépenses en immobilisations et sont calculés comme le total des ajouts aux immobilisations corporelles (comme déclarés dans les états consolidés intermédiaires résumés des flux de trésorerie), moins les dépenses en immobilisations autres que de maintien. Les dépenses en immobilisations autres que de maintien représentent les dépenses en immobilisations pour les grands projets, y compris les grands projets de décapage des immobilisations dans les exploitations existantes qui devraient bénéficier considérablement à l’exploitation, ainsi que des capitaux d’amélioration pour d’importantes améliorations de l’infrastructure des opérations existantes. La direction estime qu’il s’agit d’un indicateur utile de l’objectif des dépenses en immobilisations et que cette distinction entre dans le calcul des coûts de maintien tout compris des activités poursuivies par once et des coûts tout compris attribuables des activités poursuivies par once. La catégorisation des dépenses en immobilisations de maintien et des dépenses en immobilisations autres que de maintien est conforme aux définitions de la norme du coût global de la WGC. Les dépenses en immobilisations de maintien et les dépenses en immobilisations autres que de maintien ne sont pas définies selon les IFRS, cependant, la somme de ces deux mesures totalise les ajouts aux immobilisations corporelles, comme indiqué selon les IFRS dans les états consolidés intermédiaires résumés des flux de trésorerie.

Le tableau suivant présente un rapprochement de la classification des dépenses en immobilisations pour les périodes présentées :

(non audité, exprimé en millions de dollars US)

Trois mois terminés le 31 mars 2023 : Fort Knox (États-Unis) Round Mountain (États-Unis) Bald Mountain (États-Unis) Manh Choh (États-Unis) (a) Total États-Unis Paracatu (Brésil) La Coipa (Chili) Tasiast (Mauritanie) Autre (b) Total

Dépenses en immobilisations de maintien $ 38,6 $ 7.4 $ 6.1 $ – $ 52.1 $ 27,8 $ 1.6 $ 14.6 $ 0,4 $ 96,5

Dépenses en immobilisations autres que de maintien 0,5 – 19.1 28,7 48.3 – 23,8 50,0 2.6 124,7

Ajouts aux immobilisations corporelles – par flux de trésorerie $ 39.1 $ 7.4 $ 25.2 $ 28,7 $ 100,4 $ 27,8 $ 25.4 $ 64,6 $ 3.0 $ 221.2

Trimestre clos le 31 mars 2022 : (c)

Dépenses en immobilisations de maintien $ 1.7 $ 16.0 $ 2.7 $ – $ 20.4 $ 16.0 $ 0,7 $ 4.1 $ 0,2 $ 41.4

Dépenses en immobilisations autres que de maintien 1.2 – 3.1 2.9 7.2 – 35.1 15.3 1.7 59.3

Ajouts aux immobilisations corporelles – par flux de trésorerie $ 2.9 $ 16.0 $ 5.8 $ 2.9 $ 27,6 $ 16.0 $ 35,8 $ 19.4 $ 1.9 $ 100,7

(un) Représente 100 % des dépenses en immobilisations, dont 70 % est la part de Kinross.

(b) Le poste Autres comprend des dépenses en immobilisations autres que de maintien de 1,2 million de dollars en 2023 à Lobo-Marte au Chili et des dépenses en immobilisations de maintien et autres que de maintien de 0,4 million de dollars et 1,4 million de dollars en 2023, respectivement, au Canada.

(c) Les résultats pour les trois mois clos le 31 mars 2022 ont été mis à jour rétrospectivement et excluent les résultats des activités de Chirano et de Russie de la Société en raison de la classification de ces opérations en 2022.

Notes finales

(un) Les « revenus d’argent » représentent la partie des ventes de métaux réalisées à partir de la production du métal secondaire ou sous-produit (c’est-à-dire l’argent). Les revenus de la vente d’argent, qui est un sous-produit du processus utilisé pour produire de l’or, réduisent efficacement le coût de la production d’or.

(b) Le « coût de production des ventes des activités poursuivies par once équivalente vendue » est défini comme le coût de production des ventes des activités poursuivies divisé par le nombre total d’onces d’équivalent or vendues des activités poursuivies.

(c) « Attribuable » comprend la part de Kinross des coûts de Manh Choh (70 %). Étant donné que Manh Choh est un site non opérationnel, les coûts attribuables sont des coûts non durables et, à ce titre, n’ont d’incidence que sur les mesures des coûts tout compris.

(d) Les frais généraux et administratifs sont présentés dans les états consolidés intermédiaires résumés des résultats, déduction faite de certains frais de restructuration. Les frais généraux et administratifs sont considérés comme des coûts de maintien car ils doivent être absorbés de façon continue pour le fonctionnement et la gouvernance efficaces de la Société.

(e) Les « Autres charges d’exploitation – maintien » correspondent aux « Autres charges d’exploitation » telles qu’elles figurent dans les états consolidés résumés intermédiaires des résultats, moins les autres charges d’exploitation et de remise en état et de restauration liées aux activités autres que de maintien, ainsi que les autres éléments ne reflétant pas les charges sous-jacentes. performance opérationnelle de notre entreprise. Les autres dépenses d’exploitation sont classées comme dépenses de maintien ou non de maintien en fonction du type et de l’emplacement des dépenses engagées. La majorité des autres dépenses d’exploitation engagées dans les exploitations existantes sont considérées comme des coûts nécessaires au maintien des activités et sont donc classées comme dépenses de maintien. Les autres charges d’exploitation engagées à des emplacements où il n’y a pas d’exploitation en cours ou liées à d’autres activités non durables sont classées comme non durables.

(F) « Remise en état et remise en état – maintien » est calculé comme l’accroissement de la période en cours lié aux obligations de remise en état et de remise en état plus l’amortissement de la période en cours des actifs de remise en état et de remise en état correspondants, et vise à refléter le coût périodique de la remise en état et de la remise en état des mines actuellement en exploitation. Les coûts de remise en état et de restauration des projets de développement ou des mines fermées sont exclus de ce montant et classés comme non durables.

(g) « Exploration et développement des affaires – maintien » correspond aux dépenses « Exploration et développement des affaires » présentées dans les états consolidés intermédiaires résumés des résultats, moins les dépenses d’exploration et de développement des affaires autres que de maintien. Les dépenses d’exploration sont classées comme dépenses de maintien ou non selon la détermination du type et de l’emplacement des dépenses d’exploration. Les dépenses d’exploration à l’intérieur de l’empreinte des mines en exploitation sont considérées comme des coûts nécessaires pour soutenir les opérations actuelles et sont donc incluses dans les coûts de maintien. Les dépenses d’exploration axées sur de nouveaux corps minéralisés à proximité de mines existantes (c.-à-d. friches industrielles), de nouveaux projets d’exploration (c.-à-d. terrains vierges) ou pour d’autres activités d’exploration génératives non liées aux opérations minières existantes sont classées comme non durables.

(h) « Les ajouts aux immobilisations corporelles – durables et non durables » sont présentés à la page 22 du présent communiqué de presse. Les dépenses en immobilisations autres que de maintien incluses dans le calcul du coût tout compris attribuable comprennent la part de Kinross des coûts de Manh Choh (70 %).

(je) Les « paiements au titre de la location – maintien » représentent la majorité des paiements au titre de la location tels qu’ils figurent dans les états consolidés résumés intermédiaires des flux de trésorerie et sont constitués des composantes principale et de financement de ces paiements en trésorerie, moins les paiements au titre de la location sans maintien. Les paiements de location pour des projets de développement ou des mines fermées sont classés comme non durables.

ANNEXE A

Résultats récents d’analyse de la zone de faille LP

ID de trou A partir de (m) À

(m) Largeur (m)

Largeur réelle

(m)

Au

(g/t) Cible

BR-539 645.7 649.4 3.7 2.9 0,38 Bruma

BR-539 et 719.7 724.0 4.4 3.5 0,56

BR-653 744.5 754.4 9.9 7.2 1.03 Découverte

BR-653 et 968.1 973.7 5.6 4.8 0,58

BR-654 656.4 682.5 26.1 22.2 0,86 Découverte

BR-654 et 690.0 693.5 3.5 2.9 0,39

BR-654 et 712.8 721.2 8.5 7.1 0,83

BR-654 et 736.5 742.1 5.6 4.1 0,59

BR-654 et 765.2 769.7 4.5 3.7 0,61

BR-654 et 778.7 790.7 12.0 10.2 0,59

BR-654 et 798.1 816.2 18.2 15.4 1,45

BR-654 y compris 809.0 811.0 2.0 1.7 6.32

BR-654 et 835.7 846.3 10.6 8.0 0,59

BR-655 542.9 592.2 49.3 36,0 2,88 Découverte

BR-655 y compris 549,0 552.9 3.9 2.8 3.52

BR-655 et y compris 577,8 585,9 8.1 5.9 12.09

BR-655 et 598.3 610.0 11.7 8.7 1.11

BR-655 et 628.8 632.0 3.3 2.5 0,53

BR-655 et 648.0 652.2 4.1 3.5 0,83

BR-655 et 688,5 695.5 7.0 5.2 3.44

BR-655 y compris 688,5 693.8 5.3 3.9 3,96

BR-655 et 708.0 712.5 4.5 3.8 0,51

BR-656 270.2 274,0 3.8 3.0 0,64 Découverte

BR-656 et 417.5 436.8 19.3 17.3 1.08

BR-656 et 457.2 498,5 41.4 29.8 0,95

BR-656 et 504.6 520,0 15.4 12.6 0,71

BR-656 et 546.2 556.1 10.0 7.6 0,78

BR-656 et 655.4 658.4 3.0 2.5 0,37

BR-659 519.2 527.8 8.6 6.9 0,92 Viggo

BR-667 525.4 532.4 7.0 6.0 1,78 Découverte

BR-667 et 541.5 601.7 60.2 48,8 1,00

BR-697A 968.8 971.8 3.0 2.8 0,46 Yuma

BR-697A et 1 004,2 1 046,2 42.1 38,0 5.24

BR-697A y compris 1 027,4 1 032,0 4.7 4.2 32.35

BR-697A et 1 044,2 1 044,9 0,8 0,7 64,50

BR-669 412.7 416.7 4.0 3.6 0,47 Découverte

BR-669 et 421.5 427.8 6.3 4.8 0,74

BR-669 et 443.8 455.8 12.0 8.8 1,74

BR-669 y compris 447.3 449.4 2.1 1.6 7,55

BR-669 et 554.6 561.8 7.2 5.6 1.16

BR-679 310.5 313.5 3.0 2.4 0,70 Bruma

BR-679 et 324.3 328.2 3.8 3.2 0,56

BR-679 et 472,5 475,5 3.0 2.5 1.28

BR-694 Pas d’intersections importantes Auro

BR-695 1 363,8 1 373,3 9.5 8.6 2.07 Yuma

BR-695 y compris 1 363,8 1 367,4 3.6 3.3 5.02

BR-695 1 530,0 1 551,0 21.0 19.1 1.14

BR-695 1 556,5 1 602,2 45,7 41,6 2.71

BR-695 y compris 1 556,5 1 567,0 10.6 9.6 10h46

BR-695 y compris 1 561,4 1 565,0 3.7 3.3 24.38

BR-695 1 617,2 1 620,0 2.8 2.5 5.31

BR-708A Pas d’intersections importantes Yauro

BR-716 504.0 507.0 3.0 2.5 0,49 Bruma

BR-716 et 625.0 629.4 4.4 3.4 0,55

BR-716 et 638.8 657.5 18.7 14.5 0,87

BR-716 et 665.2 672.3 7.1 5.7 0,67

BR-716 et 721.6 730.6 8.9 7.7 0,54

BR-717 572.4 581.5 9.1 6.4 1.02 Bruma

BR-717 et 631.5 639.4 7.9 7.2 0,50

BR-718 Pas d’intersections importantes Bruma

BR-719 620.7 627.6 6.8 5.3 0,82 Bruma

BR-719 et 680.4 706.3 25,9 19.4 2.05

BR-719 y compris 682.0 694.0 12.0 9.0 3,66

BR-720 220.1 225,5 5.4 4.0 0,49 Découverte

BR-720 et 242.2 264,0 21.8 18.5 0,79

BR-720 et 334.0 339,0 5.0 3.9 0,49

BR-720 et 454,5 456,5 2.0 1.4 16.69

BR-728 Pas d’intersections importantes Bruma

BR-729 639.1 645,0 5.9 4.8 0,64 Bruma

BR-732 48,5 57,5 9.0 7.8 0,33 Viggo

BR-733 Pas d’intersections importantes Viggo

BR-734 38,5 56,4 18.0 13.1 1.33 Viggo

BR-735 120,0 123,0 3.0 2.6 73.18 Viggo

BR-735 y compris 121,5 123,0 1.5 1.3 146,00

BR-736 211.7 217,0 5.3 4.8 3.17 Viggo

BR-736 y compris 212.7 216,0 3.3 3.0 4.57

BR-739 41,0 45,0 4.0 3.2 0,72 Viggo

BR-740 443.0 446.0 3.0 2.6 1.26 Viggo

BR-741 505.5 510.0 4.5 4.1 0,52 Viggo

BR-742 432.8 438.7 5.9 5.0 0,57 Viggo

BR-742 et 466.4 471.0 4.6 4.1 0,67

BR-743 466.2 482.3 16.1 13.2 0,87 Viggo

BR-755 Pas d’intersections importantes Auro

BR-756 988.3 994,5 6.3 5.0 0,99 Auro

BR-757 867.0 870.0 3.0 2.2 1.17 Auro

BR-757 et 892.5 897.0 4.5 3.9 0,51

BR-758 578,8 582.0 3.2 2.2 4.04 Viggo

BR-759 664.0 667.0 3.0 2.2 0,74 Auro

BR-759 et 912.0 922.5 10.6 8.0 0,67

BR-762 517.0 520.5 3.5 2.7 2,72 Viggo

BR-765 729.0 738.0 9.0 7.2 0,80 Auro

BR-765 et 763.8 768.0 4.3 3.4 0,58

BR-766 510.0 517.7 7.7 6.6 2,80 Viggo

BR-766 y compris 511.6 515,0 3.4 3.0 5.20

BR-767 599,5 606.7 7.1 6.4 1.41 Viggo

BR-767 et 672.8 675.8 3.0 2.3 1.09

BR-768 798.5 803.0 4.5 3.7 1.29 Yauro

BR-768 et 884.7 890.7 6.1 4.8 0,84

BR-769 Pas d’intersections importantes Yauro

BR-770 1 288,0 1 291,0 3.0 2.1 0,51 Auro

BR-770 et 1 368,8 1 396,2 27.4 20.8 0,84

BR-770 et 1 524,3 1 534,5 10.2 8.3 0,68

BR-770 et 1 631,3 1 635,8 4.5 3.3 0,43

BR-770 et 1 659,3 1 662,3 3.0 2.7 2,91

BR-771 1 235,6 1 254,1 18.5 16.7 0,47 Auro

BR-771 et 1 386,0 1 389,2 3.2 2.8 0,65

BR-772 1 317,0 1 320,0 3.0 2.6 0,64 Découverte

BR-772 et 1 368,0 1 399,5 31,5 24.6 0,67

BR-772 et 1 413,0 1 427,4 14.3 10.2 0,57

BR-773 842.9 849.1 6.2 4.5 0,45 Bruma

BR-780 842.9 846.3 3.4 2.9 1.38 Bruma

BR-780 et 906.0 922.7 16.7 14.0 0,92

BR-780 et 941.6 947.2 5.6 5.0 1.12

BR-781 689.6 699.0 9.5 8.2 0,45 Bruma

BR-781 et 777.0 791.2 14.2 10.1 0,48

BR-781 et 804.0 821.3 17.3 13.3 0,46

BR-782A Pas d’intersections importantes Bruma

BR-783 648.8 651.8 3.0 2.2 2,00 Bruma

BR-783 et 939.8 943.2 3.4 3.1 0,44

BR-793 Pas d’intersections importantes Yauro

BR-794 942.0 953.5 11.5 9.0 3,77 Yauro

BR-794 y compris 942.0 944.0 2.0 1.6 6.54

BR-794 et y compris 952.0 952.8 0,8 0,6 35,60

BR-794 et 964.0 972.0 8.0 7.0 24.38

BR-794 et 997.4 1 013,0 15.7 11.4 1,76

BR-794 et 1 083,6 1 088,7 5.1 3.9 1.23

BR-800 817.0 820.0 3.0 2.1 1.40 Auro

BR-800 et 840,0 843.0 3.0 2.6 0,39

DL-083 663.6 673.6 10.1 7.7 5.57 Membre

DL-083 y compris 664.5 673.6 9.1 7.0 6.05

DL-088 Pas d’intersections importantes Membre

DL-089 Pas d’intersections importantes Membre

DL-114 237.1 240.6 3.5 2.7 0,68 Membre

DL-114 et 829.0 834.1 5.1 4.2 2.01

DL-117 873.1 876.8 3.7 2.7 2.41 Membre

DL-132 898.1 904.8 6.7 5.4 3.62 Membre

DL-132 y compris 899.1 904.8 5.7 4.6 4.14

DL-132 et 1 059,9 1 066,7 6.8 5.9 7,75

DL-132 y compris 1 060,9 1 061,5 0,6 0,5 76,40

DL-133 19.7 52,5 32,8 28,5 0,81 Membre

DL-134 918.1 921.5 3.4 2.8 1,60 Membre

Les résultats sont de nature préliminaire et sont soumis à une AQ/CQ continue. Les longueurs peuvent être arrondies.

APPENDICE B

Section longue de la zone de défaut BP

Une photo accompagnant cette annonce est disponible sur https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6b8a3d42-cd78-4023-901c-4385be0bc7a9

Les composites générés à partir des intersections de forage reçues depuis le communiqué de presse du 13 février 2023 comprennent les analyses de 52 trous de forage entièrement analysés dans la zone LP Fault et 8 dans la zone Limb. Les composites sont générés à l’aide d’une teneur minimale de 0,3 g/t, d’une dilution interne linéaire maximale de 5,0 m et permettent de conserver de courts intervalles à haute teneur supérieurs à 8 GXM. Les résultats sont de nature préliminaire et sont soumis à une AQ/CQ continue. Pour la liste complète des résultats d’analyse composites significatifs, voir l’annexe A.

Mise en garde sur les informations prospectives

Toutes les déclarations, autres que les déclarations de faits historiques, contenues ou incorporées par référence dans ce communiqué de presse, y compris, mais sans s’y limiter, toute information relative à la performance financière ou opérationnelle future de Kinross, constituent des « informations prospectives » ou des « informations prospectives ». déclarations prospectives » au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières, y compris les dispositions de la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario) et les dispositions relatives à la « sphère de sécurité » en vertu de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995 des États-Unis et sont fondées sur des attentes, des estimations et des projections telles que de la date de ce communiqué de presse. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse incluent, sans toutefois s’y limiter, celles sous les titres (ou les titres qui incluent) « Faits saillants du premier trimestre 2023 des activités poursuivies », « Faits saillants des projets opérationnels et de développement », « Commentaire du PDG », « Retour de capital », « Résultats d’exploitation », « Mise à jour sur les projets de développement et l’exploration », « Directives de l’entreprise » et « Mise à jour environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) » ainsi que des déclarations concernant nos prévisions pour la production, l’orientation des coûts, y compris les coûts de production des ventes, le coût de maintien des ventes tout compris et les dépenses en capital ; des déclarations concernant nos prévisions de flux de trésorerie et de flux de trésorerie disponibles ; la déclaration, le paiement et la pérennité des dividendes ou rachats d’actions de la Société ; identification de ressources et de réserves supplémentaires ; la liquidité de la Société ; y compris les coûts de production des ventes, le coût de maintien global des ventes et les dépenses en immobilisations ; des déclarations concernant nos prévisions de flux de trésorerie et de flux de trésorerie disponibles ; la déclaration, le paiement et la pérennité des dividendes ou rachats d’actions de la Société ; identification de ressources et de réserves supplémentaires ; la liquidité de la Société ; y compris les coûts de production des ventes, le coût de maintien global des ventes et les dépenses en immobilisations ; des déclarations concernant nos prévisions de flux de trésorerie et de flux de trésorerie disponibles ; la déclaration, le paiement et la pérennité des dividendes ou rachats d’actions de la Société ; identification de ressources et de réserves supplémentaires ; la liquidité de la Société ; initiatives et objectifs de réduction des gaz à effet de serre; la mise en œuvre et l’efficacité de la stratégie ESG de la Société ; les échéanciers et budgets des projets de développement de la Société ; les budgets et les perspectives futures d’exploration, de développement et d’exploitation des opérations et des projets de la Société, y compris le projet Great Bear, la montée en puissance à La Coipa, le projet Tasiast 24k, Manh Choh et le projet solaire Tasiast ; et les perspectives de liquidité de la Société, ainsi que des références à d’autres événements possibles, le prix futur de l’or et de l’argent, le calendrier et le montant de la production future estimée, les coûts de production, les coûts d’exploitation ; inflation des prix; les dépenses en immobilisations, les coûts et le calendrier de développement des projets et des nouveaux gisements, les estimations et la réalisation de ces estimations (telles que les réserves et ressources minérales ou aurifères ou la durée de vie de la mine), le succès de l’exploration, du développement et de l’exploitation minière, les fluctuations monétaires, les besoins en capital, les études de projet, la réglementation gouvernementale, les demandes de permis, le redémarrage des opérations suspendues ou interrompues ; risques et procédures environnementales ; et la résolution des litiges en cours. Les mots « avancer », « croire », « continuer », « estimer », « s’attendre à », « se concentrer », « prévoir », « orientation », « dans les délais », « sur la bonne voie », « opportunité » « perspectives » , « plan », « prêt », « potentiel », « priorité », « perspective », ou des variations ou des mots et expressions similaires ou des déclarations que certaines actions, événements ou résultats peuvent, pourraient, devraient ou seront atteints, reçus ou prises, ou se produiront ou résulteront et de telles expressions similaires identifient des déclarations prospectives. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d’estimations et d’hypothèses qui, bien que considérés comme raisonnables par Kinross à la date de ces déclarations, sont intrinsèquement soumis à d’importantes incertitudes et contingences commerciales, économiques et concurrentielles. Les estimations, modèles et hypothèses de Kinross référencés, contenus ou intégrés par référence dans ce communiqué de presse, qui peuvent s’avérer incorrects, comprennent, mais sans s’y limiter, les diverses hypothèses énoncées dans les présentes et dans notre rapport de gestion ( » rapport de gestion ») pour l’exercice clos le 31 décembre 2022 et la notice annuelle datée du 31 mars 2022 ainsi que : (1) l’absence de perturbations importantes affectant les opérations de la Société, que ce soit en raison d’événements météorologiques extrêmes (y compris, sans limitation, des chutes de neige excessives, des précipitations excessives ou insuffisantes, en particulier, le potentiel de nouvelles réductions de production à Paracatu résultant de précipitations insuffisantes et les défis opérationnels à Fort Knox et Bald Mountain résultant de précipitations ou de chutes de neige excessives, qui peuvent avoir un impact sur les coûts et / ou la production) et autres catastrophes naturelles ou connexes, interruptions de travail (y compris mais non limité aux grèves ou aux réductions d’effectifs), les interruptions d’approvisionnement, les pannes de courant, les dommages à l’équipement, les glissements de la paroi des stands ou autres ; (2) les permis, le développement, les opérations et la production des opérations et des projets de développement de la Société sont conformes aux attentes actuelles de Kinross, y compris, sans s’y limiter : le maintien des permis et approbations existants et la réception en temps opportun de tous les permis et autorisations nécessaires à l’exploitation de Tasiast ; l’approvisionnement en eau et en électricité et la poursuite de l’exploitation de l’installation de retraitement des résidus à Paracatu ; autorisation du projet Great Bear (y compris le processus de consultation avec les groupes autochtones), autorisation et développement du projet Lobo-Marte ; montée en puissance de la production du projet La Coipa ; dans chaque cas d’une manière conforme aux attentes de la Société ; et l’achèvement réussi de l’exploration conformément aux attentes de la Société sur les projets de la Société ; (3) les développements politiques et juridiques dans toute juridiction dans laquelle la Société opère étant conformes à ses attentes actuelles, y compris, sans s’y limiter, les restrictions ou les sanctions imposées, ou les mesures prises, par tout gouvernement, y compris, mais sans s’y limiter, les modifications des lois minières, (4) la réalisation des études, y compris les études d’optimisation, les études d’amélioration ; des études de cadrage et des évaluations économiques préliminaires, des études de préfaisabilité et de faisabilité, sur les échéanciers actuellement prévus et les résultats de ces études étant conformes aux attentes actuelles de Kinross ; (5) le taux de change entre le dollar canadien, le réal brésilien, le peso chilien, l’ouguiya mauritanien et le dollar américain est à peu près conforme aux niveaux actuels ; (6) certaines hypothèses de prix pour l’or et l’argent ; (7) les prix du diesel, du gaz naturel, du mazout, de l’électricité et d’autres fournitures clés étant à peu près conformes aux attentes de la Société ; (8) la production attribuable et les prévisions de coût des ventes pour la Société répondant aux attentes ; (9) l’exactitude des estimations actuelles des réserves minérales et des ressources minérales de la Société et de l’analyse de celles-ci par Kinross est conforme aux attentes (y compris, mais sans s’y limiter, les estimations du tonnage et de la teneur du minerai), les futures estimations des ressources minérales et des réserves minérales étant conformes aux les travaux préliminaires entrepris par la Société, les plans miniers pour les opérations minières actuelles et futures de la Société et les modèles internes de la Société ; (10) les coûts de la main-d’œuvre et des matériaux augmentent conformément aux attentes actuelles de Kinross ; (11) les termes et conditions des accords de stabilité juridique et fiscale pour Tasiast soient interprétés et appliqués d’une manière conforme à leur intention et aux attentes de Kinross et sans modification importante ni litige formel (y compris, sans s’y limiter, l’application de taxes, exonérations de droits et douanes et redevances); (12) potentiel de dépréciation des actifs ; (13) le régime réglementaire et législatif concernant l’exploitation minière, la production et la transmission d’électricité (y compris les règles relatives aux tarifs de l’électricité) au Brésil est conforme aux attentes actuelles de Kinross ; (14) l’accès aux marchés des capitaux, y compris, mais sans s’y limiter, le maintien de nos cotes de crédit actuelles conformes aux attentes actuelles de la Société ; (15) les impacts opérationnels directs ou indirects potentiels résultant de maladies infectieuses ou de pandémies telles que la COVID-19 ; (16) les modifications de la législation gouvernementale nationale et locale ou d’autres actions gouvernementales ; (17) litiges, procédures réglementaires et audits, et leurs ramifications potentielles, être conclu d’une manière conforme aux attentes de la Société (y compris, sans s’y limiter, les litiges au Chili concernant les dommages allégués aux zones humides et la portée de tout plan d’assainissement ou d’autres obligations environnementales en découlant ); (18) les résultats financiers, les flux de trésorerie et les perspectives d’avenir de la Société sont conformes aux attentes de la Société dans des montants suffisants pour permettre des rachats d’actions et des paiements de dividendes soutenus ; (19) les impacts de l’instabilité détectée des parois des puits à Round Mountain et Bald Mountain sont conformes aux attentes de la Société ; (20) les estimations de la Société concernant le calendrier d’achèvement du projet Tasiast 24k ; et (21) que les paiements différés relatifs à la cession du Ghana seront payés et, dans le cas où un paiement différé n’est pas payé, le package de sécurité applicable sera réalisé et exécutoire d’une manière conforme aux attentes de la Société. Des facteurs connus et inconnus pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux projetés dans les déclarations prospectives. Ces facteurs incluent, mais ne sont pas limités à : l’inexactitude de l’une des hypothèses précédentes ; les fluctuations des marchés des changes ; les fluctuations du prix au comptant et à terme de l’or ou de certains autres produits de base (tels que le carburant et l’électricité) ; inflation des prix des biens et services ; les variations des taux d’actualisation appliqués pour calculer la valeur actualisée des flux de trésorerie nets futurs sur la base du coût moyen pondéré réel du capital propre à chaque pays ; les changements dans les évaluations de marché des producteurs d’or du groupe de pairs et de la Société, et l’impact qui en résulte sur le cours du marché par rapport aux multiples de la valeur liquidative ; les variations de diverses variables de marché, telles que les taux d’intérêt, les taux de change, les prix de l’or ou de l’argent et les taux de location, ou les prix mondiaux du carburant, qui pourraient avoir une incidence sur la valeur de marché des instruments dérivés en cours et sur les paiements/reçus en cours dans le cadre de tout obligations ; les risques découlant de la détention d’instruments dérivés (tels que le risque de crédit, le risque de liquidité du marché et le risque d’évaluation au prix du marché) ; les modifications de la législation nationale et locale, la fiscalité (y compris, mais sans s’y limiter, l’impôt sur le revenu, l’impôt anticipé sur le revenu, le droit de timbre, la retenue à la source, l’impôt sur le capital, les tarifs, la taxe sur la valeur ajoutée ou la taxe sur les ventes, l’impôt sur les sorties de capitaux, l’impôt sur les plus-values, les bénéfices exceptionnels ou l’impôt sur les bénéfices exceptionnels, les redevances de production, les droits d’accise, les taxes/droits de douane/d’importation ou d’exportation, les impôts sur les actifs, l’impôt sur le transfert d’actifs, l’utilisation de la propriété ou d’autres taxes foncières, ainsi que toute amende, pénalité, surtaxe ou intérêt connexe imposé en rapport avec ces taxes), contrôles, politiques et réglementations ; la sécurité du personnel et des biens ; les développements politiques ou économiques au Canada, aux États-Unis, au Chili, au Brésil, en Mauritanie ou dans d’autres pays dans lesquels Kinross fait des affaires ou pourrait faire des affaires ; les opportunités commerciales qui peuvent nous être présentées ou poursuivies par nous ; notre capacité à intégrer avec succès les acquisitions et les cessions complètes ; difficultés d’exploitation ou techniques liées aux activités d’extraction, de développement ou de raffinage ; relations avec les employés; litiges ou autres réclamations contre, ou enquêtes réglementaires et/ou mesures d’exécution, ordonnances administratives ou sanctions à l’égard de la Société (et/ou de ses administrateurs, dirigeants ou employés), y compris, mais sans s’y limiter, les recours collectifs en valeurs mobilières au Canada et/ou aux États-Unis, les litiges environnementaux ou les procédures réglementaires ou toute enquête, mesure d’exécution et/ou sanction en vertu des lois et règlements anti-corruption, sanctions internationales et/ou anti-blanchiment d’argent applicables au Canada, les États-Unis ou toute autre juridiction applicable ; la nature spéculative de l’exploration et du développement de l’or, y compris, mais sans s’y limiter, les risques liés à l’obtention et au maintien des licences et permis nécessaires ; la diminution des quantités ou des qualités des réserves ; des changements défavorables dans nos cotes de crédit; et les contestations sur les titres de propriété, en particulier les titres de propriété non aménagés. En outre, il existe des risques et des dangers associés aux activités d’exploration, de développement et d’exploitation de l’or, y compris les risques environnementaux, les accidents industriels, les formations inhabituelles ou inattendues, les pressions, les effondrements, les inondations et les pertes de lingots d’or (et le risque d’assurance inadéquate, ou l’incapacité d’obtenir une assurance, pour couvrir ces risques). Bon nombre de ces incertitudes et contingences peuvent affecter directement ou indirectement, et pourraient faire en sorte que les résultats réels de Kinross diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives faites par ou au nom de Kinross, y compris, mais sans s’y limiter, les dans une dépréciation des écarts d’acquisition et/ou des actifs. Rien ne garantit que les déclarations prospectives se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces déclarations. Les déclarations prospectives sont fournies dans le but de fournir des informations sur les attentes et les plans de la direction concernant l’avenir. Toutes les déclarations prospectives faites dans ce communiqué de presse sont qualifiées par cette mise en garde et celles faites dans nos autres documents déposés auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières du Canada et des États-Unis, y compris, mais sans s’y limiter, les mises en garde faites dans le Analyse » de notre rapport de gestion pour l’exercice clos le 31 décembre 2022, et les « Facteurs de risque » énoncés dans la notice annuelle de la Société datée du 31 mars 2023. Ces facteurs ne visent pas à représenter une liste complète des facteurs qui pourraient affecter Kinross.

Sensibilités clés

Environ 70 % à 80 % des coûts de la Société sont libellés en dollars américains.

Une variation de 10 % des taux de change devrait entraîner une incidence d’environ 20 $ sur le coût de production des ventes par once équivalente vendue 12 .

Spécifiquement au réal brésilien, une variation de 10 % du taux de change devrait entraîner une incidence d’environ 30 $ sur le coût de production brésilien des ventes par once équivalente vendue.

Spécifiquement au peso chilien, une variation de 10 % du taux de change devrait entraîner une incidence d’environ 50 $ sur le coût de production chilien des ventes par once équivalente vendue.

Une variation de 10 $ le baril du prix du pétrole devrait entraîner une incidence d’environ 3 $ sur le coût de production des ventes par once équivalente vendue.

Une variation de 100 $ du prix de l’or devrait entraîner une incidence d’environ 4 $ sur le coût de production des ventes par once équivalente vendue en raison d’une variation des redevances.

Les autres informations

Lorsque nous disons « nous », « notre », « notre », la « Société » ou « Kinross » dans ce communiqué de presse, nous entendons Kinross Gold Corporation et/ou une ou plusieurs ou toutes ses filiales, selon le cas. .

Les informations techniques sur les propriétés minières de la Société contenues dans ce communiqué de presse ont été préparées sous la supervision de M. John Sims qui est une « personne qualifiée » au sens de la Norme canadienne 43-101.

Tous les montants en dollars sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire.

1 Le « coût de production des ventes des activités poursuivies par once d’équivalent vendue » est défini comme le coût de production des ventes, tel qu’indiqué dans les états consolidés intermédiaires résumés des résultats, divisé par le nombre total d’onces d’équivalent or vendues des activités poursuivies.

2 Ces chiffres sont des mesures et des ratios financiers non conformes aux PCGR, selon le cas, et sont définis et réconciliés aux pages 17 à 22 de ce communiqué de presse. Les mesures et ratios financiers non conformes aux PCGR n’ont pas de signification normalisée en vertu des IFRS et, par conséquent, peuvent ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d’autres émetteurs.

3 Les « marges » des activités poursuivies par once équivalente vendue sont définies comme le prix moyen réalisé de l’or par once des activités poursuivies moins le coût de production des ventes des activités poursuivies par once équivalente vendue.

4 Les chiffres des flux de trésorerie d’exploitation dans ce communiqué représentent les « flux de trésorerie nets des activités poursuivies provenant des activités d’exploitation », tels qu’ils figurent dans les états consolidés intermédiaires résumés des flux de trésorerie.

5 Les chiffres du bénéfice net déclaré dans ce communiqué de presse représentent le « bénéfice net des activités poursuivies attribuable aux actionnaires ordinaires », tel qu’il est indiqué dans les états consolidés intermédiaires résumés des résultats.

6 Les chiffres du bénéfice net ajusté dans ce communiqué de presse représentent le « bénéfice net ajusté des activités poursuivies attribuable aux actionnaires ordinaires ».

7 La « liquidité totale » est définie comme la somme de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, tels que présentés dans les bilans consolidés intermédiaires résumés, et du crédit disponible en vertu des facilités de crédit de la Société (tel que calculé à la section 6 – Liquidités et ressources en capital du rapport de gestion de Kinross pour les trois mois clos le 31 mars 2023).

8 Le total des variations du fonds de roulement est défini comme la somme des variations des actifs et des passifs d’exploitation, y compris les impôts payés, tels que présentés dans les états consolidés intermédiaires résumés des flux de trésorerie (tel qu’indiqué dans le tableau de rapprochement des flux de trésorerie d’exploitation ajustés des activités poursuivies au page 18 de ce communiqué).

9 Le « crédit disponible » est défini comme le crédit disponible en vertu des facilités de crédit de la société et est calculé à la section 6 – Liquidités et ressources en capital du rapport de gestion de Kinross pour les trois mois clos le 31 mars 2023.

10 Les prévisions de production attribuables incluent la part de Kinross dans la production de Manh Choh (70 %).

11 Les prévisions de dépenses en immobilisations attribuables incluent la part de Kinross dans les dépenses en immobilisations de Manh Choh (70 %).

12 Désigne l’ensemble des devises des pays où la Société exerce ses activités minières, fluctuant simultanément de 10 % dans le même sens, soit en appréciation, soit en dépréciation, compte tenu de l’impact des couvertures et du poids de chaque devise dans notre structure de coûts consolidée .

