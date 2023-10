Kinross annoncera ses résultats du Troisième trimestre le 8 novembre 2023

TORONTO, octobre. 04, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) Kinross Gold Corporation (TSX:K; NYSE:KGC) publiera ses états financiers et ses résultats d’exploitation pour le troisième trimestre de 2023 le mercredi 8 novembre 2023, après la clôture des marchés.

Le jeudi 9 novembre 2023, à 8h00 HE, Kinross organisera une conférence téléphonique et une webdiffusion audio pour discuter des résultats, suivie d’une séance de questions-réponses.

À propos de Kinross Gold Corporation

Kinross est une société minière aurifère mondiale basée au Canada avec des opérations et des projets aux États-Unis, au Brésil, en Mauritanie, au Chili et au Canada. Nous nous concentrons sur la création de valeur basée sur les principes fondamentaux de l’exploitation minière responsable, de l’excellence opérationnelle, de la croissance disciplinée et de la solidité du bilan. Kinross est coté à la Bourse de Toronto (symbole: K) et à la Bourse de New York(symbole: KGC).

