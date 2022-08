Kaédi: réaction du président du parti Insaf

Un acte digne et louable car il traduit sur le terrain ce que Son Excellence a promis à ses concitoyens dans son programme électoral lorsqu’il a déclaré : « Je ne laisserai personne sur la touche ».

Et c’est ce nous voyons ce jour de nos propres yeux. Merci, monsieur le président.

Et merci Monsieur le Président du Parti Insaf, pour l’intérêt manifesté et le suivi des conditions des populations en ces temps difficiles.

Le Président du parti a dans un message sur son mur Facebook annoncé: « Son Excellence le Président de la République interrompt ses congés annuels pour venir en aide aux personnes affectées par les pluies à Kaédi et superviser directement l’intervention des services gouvernementaux pour leur venir en aide.

C’est l’occasion pour nous, au sein du Parti Insaf, d’exprimer nos sincères remerciements et nos louanges en pleine ascension à Son Excellence pour cette démarche, dont le but est noble et le sens profond.

C’est également l’occasion pour nos militants, et pour les habitants de Kaédi en général, d’accueillir chaleureusement Son Excellence et de lui exprimer leur attachement et leur appréciation pour le niveau de mise en œuvre de son programme électoral, dont ils le remercient vivement.

Mohamed Maelainine Ould Eyih

Président du Parti Insaf.