Kaédi inondée, Ghazouani interrompt ses vacances, l’opposition sort du bois.

La ville de Kaédi fait face à des pluies sans précédent, détruisant les maisons en terre et laissant les habitants sans abri, alors que les efforts de sauvetage massifs se poursuivent.

Lorsque l’Union des forces du Progrès est sortie du bois peu après son entrée au palais présidentiel pour critiquer le ralentissement de l’intervention des autorités pour aider les habitants, le président Ghazouani a interrompu ses vacances pour vérifier les conditions des habitants et l’état de la ville. Le jeu démocratique ne fait que commencer !

Dans une réponse suggestive aux critiques de son régime, Ghazouani a souligné que « le gouvernement a mobilisé toutes les capacités civiles, militaires et logistiques pour protéger les citoyens et leurs biens des effets négatifs des pluies torrentielles et des averses que connaît actuellement la Mauritanie ».

Le parti a appelé » le gouvernement à tirer les leçons de ces événements dramatiques, qui se sont répétés un peu partout en Mauritanie, en particulier, il est de la responsabilité du gouvernement d’aborder le changement climatique dans une perspective positive et d’établir rapidement des mécanismes d’intervention d’urgence au niveau de la capitale et de la région.

La ville de Kaédi inondée

Le parti a déclaré que « L’eau a inondé des quartiers entiers de la ville de Kaédi et les habitants locaux ont vécu des conditions catastrophiques, car leurs maisons ont été complètement transformées en étangs et marécages, sans aucune intervention des autorités publiques pour éviter de pomper ou de drainer l’eau de pluie.

Il a ajouté : «Les autorités locales ont d’abord fermé les yeux sur ce qui s’est passés et ont laissé construire des maisons sans aucune précaution. »

Ainsi, dans cette situation tragique qui se déroule aujourd’hui, la responsabilité des autorités compétentes semble grande, affirme Ghazouani.

Il a ajouté : « Le premier but de ma visite dans la ville de Kaédi était de sympathiser avec les citoyens, les soutenir à la suite des inondations dont la ville a été témoin ».

Il a souligné, « L’un des objectifs de cette visite était de procéder à une évaluation globale des dommages causés par la situation et des moyens de mobilisation des secours, afin de comprendre les différentes lacunes, notamment les mécanismes et les moyens financiers et logistiques pour remédier à ces défauts, savoir les besoins immédiats et urgents. »

« Cela peut être dû à un plan d’urgence proactif, caractérisé par la bonne préparation de toutes les unités militaires et sécuritaires, car des prévisions de fortes pluies ont été annoncées pour l’automne de cette saison », a-t-il déclaré.