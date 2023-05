Journée sur l’Unité nationale et la Citoyenneté en Mauritanie

La Faculté des Lettres et des Sciences humaines(FLSH) de l’Université de Nouakchott a organisé mardi une journée de réflexion, organisée sous le thème : L’Unité nationale et la Citoyenneté en Mauritanie, sous l’égide du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Monsieur Mohamed Lemine Aboye CHEIKH EL HADRAMI.

Supervisant l’évènement, le ministre a rappelé qu’il y a plus d’un an, le Gouvernement a lancé, en application des orientations de Son Excellence le Président de la République Monsieur Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, le plan « Equité, Citoyenneté et Cohésion sociale, INSAF ».

Il a ajouté que ce plan, adossé au programme Taahoudaty jette de nouvelles bases pour l’édification d’un véritable Etat de droit et l’émergence d’une nation réconciliée avec elle-même, faisant de l’unité nationale son crédo, de l’engagement citoyen et des principes démocratiques des leviers pour son développement économique et social, la consécration des valeurs partagées par l’ensemble des composantes de son peuple et l’aspiration de ses citoyens à un avenir commun.

Le ministre a remercié, par la suite, la Faculté des lettres et sciences humaines, et à travers elle tout l’Université de Nouakchott, pour avoir pris l’initiative d’organiser cette journée de réflexion qui cible un des thèmes les plus importants du Plan « Équité, Citoyenneté et Cohésion sociale, INSAF ».

Au sujet de la répartition des différents volets du programme d’action du Gouvernement du Premier Ministre Monsieur Mohamed Ould Bilal Messaoud relatif au Plan « Équité, Citoyenneté et Cohésion sociale, INSAF », le ministre a précisé son département s’est vu affecter un ensemble d’activités dont l’exécution est aujourd’hui largement entamée, à savoir :

– la révision des critères d’attribution des bourses aux étudiants dans le sens de l’équité,

– le ciblage des thématiques de la cohésion sociale, des langues, des cultures nationales et du patrimoine culturel comme des domaines de recherche,

– la programmation dans le cycle de licence de modules spécifiques sur la culture de la citoyenneté et l’action civique,

– l’organisation de forums sur la thématique de l’unité nationale et la citoyenneté.

« C’est ainsi qu’en exécution de ces activités, le Ministère a décidé de généraliser la bourse à tous les lauréats de licence, augmenté le quota des bourses des filles à l’étranger, attribué des bourses d’excellence à tous les lauréats du baccalauréat de toutes les séries et autorisé l’accès aux établissements supérieurs aux bacheliers de tous âges. De même, la cohésion sociale a été un thème prioritaire dans les assises nationales de la recherche et l’innovation, tenues en mars 2022, des mesures ont été prises au niveau des établissements de l’enseignement supérieur pour l’insertion des modules spécifiques sur la culture de la citoyenneté et l’action civique », poursuit, M. Ould Aboye.

Parlant des problématiques de l’unité nationale, de la cohésion sociale, de l’équité et de la citoyenneté, le ministre a déclaré qu’elles se trouvent au cœur des préoccupations de son Excellence Monsieur le Président de la République qui, dans ses discours de Wadane et de Tichit a solennellement appelé à un sursaut de toutes les forces vives pour combattre les mentalités rétrogrades, les préjugés dépassés, les comportements et les pratiques discriminatoires et injustes. « Son Excellence ne manque pas une occasion de mettre en garde contre les sectarismes de toute sorte et autres visées et discours communautaristes qui mettent en cause l’unité et la cohésion nationales et d’appeler à l’avènement d’une société de justice sociale, de valeurs partagées, d’égalité de et d’équité ».

S’agissant de la déclaration de Djeol, le ministre a souligné qu’elle a créé un consensus sans précédent autour des idéaux de paix, de concorde, d’amour pour la patrie. « Autant de valeurs sans lesquelles l’unité nationale ne peut valablement se concrétiser ».

Il s’est dit confiant que les différentes communications de cette journée de réflexion, dont les thèmes abordent les différents aspects et enjeux de l’unité nationale et de la citoyenneté, ne manqueront pas de jeter suffisamment d’éclairage sur les multiples dimensions théoriques et pratiques de ces problématiques. « Ce genre de manifestation doit être encouragé car il constitue une forme d’engagement citoyen dans la voie de l’édification de cette Mauritanie de paix, de fraternité, d’égalité, de justice et de concorde sociale dont nous rêvons tous », a, enfin, noté le ministre.

Pour sa part, le Président de l’Université de Nouakchott, Cheikh Saadbouh Camara, a souligné qu’encourager une culture de citoyenneté au sein du peuple mauritanien est un titre qui occupe une large place dans le programme élargi de Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh Ghazouani.

Il a ajouté que le Président de la République a su faire de l’unité nationale, de sa promotion et de la consolidation de ses valeurs un levier clé de son projet de société ; projet qui gagné la confiance du peuple mauritanien.

Pour sa part, le doyen de la FLSH, M. Mahmoud Ba dit Doudou, a expliqué que cet événement comprend un certain nombre d’activités dans lesquelles de nombreuses communications seront présentées en arabe et en français, par des chercheurs et des universitaires nationaux, sur toutes les questions intéressant la patrie et le citoyen, à travers les expériences vécues par nos ancêtres avant et après l’arrivée du colonisateur constitueront un modèle à suivre pour tous.

La cérémonie d’ouverture s’est déroulé u secrétaire général du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, de responsables du secteur, d’établissements d’enseignement supérieur et de nombreux hommes de la culture et du savoir dans le pays.

AMI