Journée mondiale de la liberté de la presse : le Président de la République félicite les journalistes

Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a félicité les journalistes de notre pays à l’occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, qui coïncide avec le 3 mai de chaque année.

Dans son tweet mercredi le Président écrit : “A l’occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, j’adresse mes sincères félicitations aux journalistes de notre pays, les assurant de poursuivre les efforts pour consolider la liberté de la presse et professionnaliser les journalistes dans le cadre d’un plan global de réforme du secteur et de renforcement de la prise de conscience des journalistes de la mission morale qui leur est assignée ».

أتوجه بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، بأصدق التهانئ للصحفيين في بلادنا، مؤكدا لهم على مواصلة الجهود لترسيخ حرية الصحافة وتمهينها ضمن خطة شاملة لإصلاح القطاع وتعزيز وعي الصحفيين بالتكليف الأخلاقي المنوط بهم. — Mohamed Cheikh El Ghazouani محمد ولدالشيخ الغزواني (@CheikhGhazouani) May 3, 2023

La Mauritanie a fait des progrès remarquables dans son classement mondial de la liberté de la presse, se plaçant au 86e rang sur 180 pays, avancés, faisant un saut de 11 rangs par rapport à son classement international de 2022, selon le rapport de ‘’Reporters sans frontières’’ dans sa 21e édition publiée concomitamment avec la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse.

La réalisation de ce bond positif et important dans l’indice de la liberté de la presse est due à la volonté politique de Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, de promouvoir et de professionnaliser le secteur du journalisme dans le pays, conscient qu’il est de l’importance de son rôle comme facteur de construction et de stabilité.

En effet, le processus de professionnalisation, que le président de la République a inscrit dans son programme électoral « Mes engagements », a commencé par la mise en place d’un comité national de réforme des médias qui a défini une feuille de route pour renforcer le système médiatique officiel, public et privé.

Ce processus a également été renforcé par la mise à jour des lois et règlements régissant la presse, l’élargissement des missions de la Haute Autorité de la Presse et de l’Audiovisuel (HAPA) au contrôle des médias numériques et des médias sociaux, assumant le rôle d’arbitrage et de médiation entre les acteurs de terrain en plus de la préparation d’une nouvelle structure organisationnelle pour l’Agence mauritanienne d’Information (AMI) et de l’inauguration d’une nouvelle salle pour la conférence de presse hebdomadaire du gouvernement à son siège.

Des touches finales sont actuellement apportées à des projets de loi qui jettent les bases d’une presse professionnelle propre à consolider les valeurs de citoyenneté et de démocratie, renforcer la paix civile et présenter une image lumineuse du pays, comme le projet de loi sur le journaliste professionnel, la loi sur les aides publiques, la carte de presse et le comité de la maison de la presse.

Malgré les réformes considérables que le secteur a connues au cours des trois dernières années et qui ont commencé à porter leurs fruits, le domaine des médias reste confronté à des défis qu’il faut relever notamment en matière de financement et de formation par le biais de la professionnalisation.

A ces défis s’ajoutent la crise aiguë dont souffre la presse écrite, et l’anarchie des nouveaux médias (plates-formes de communication sociale), ainsi que l’expérience de la publicité qui marque le pas sans véritables perspectives.

Il ne fait aucun doute que la promotion et la professionnalisation du secteur de la presse ne manquera pas de contribuer à faire avancer davantage la liberté de la presse dans les classements internationaux au cours des prochaines années.